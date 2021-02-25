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15 примеров человеческой глупости

15 примеров человеческой глупости (1 фото + 15 видео)

Автор:
25 февраля 2021 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: глупость   идиотизм   интернет   люди   тупость   
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Один из героев этой подборки, промыв глаза средством для стирки, искренне удивился: "Кто бы мог подумать, что так нельзя делать!"

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Метки: глупость   идиотизм   интернет   люди   тупость   
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23  комментария
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10k
Artem Час назад
Иногда смотришь на таких людей и думаешь "Как они вообще дожили до своего возраста?!"
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5k
Trenzel2003 10 секунд назад
Стоит заметить, что в 90% роликов, пиндосы. Самые из самых, пресамых. В общем, исключительные.
Не зря говорят, ты дурак или из америки приехал?
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2k
* You All 3 минуты назад
да уж,тут впору устраивать голосование кто больший идиот. уверен,трудно будет определить,очень уж знатные экземпляры
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153
Mr White Man 8 минут назад
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11k
Evil 14 минут назад
№ 1 "надо всего лишь заложить за веко простой копеечный... жгучий перец хабанеро" автор, ЗАЛОЖИТЬ ЗА ВЕКО? Ты хоть сам ролик посмотрел? Заложить за веко и потереть веко разницу чувствуешь?
№2 "Мужчина решил закосплеить "Ночной дозор" и остановить собой автомобиль". Во-первых, что такое косплей знаешь? Подскажу - «костюмированная игра», где она тут? И во-вторых попытка спасти пешеходов на пешеходном переходе по-твоему "ГЛУПОСТЬ?". Да, он сделал это так, как смог в данный момент, интуитивно так, на что ему хватало времени, дернуть руль и подставить свою машину под удар он явно не успевал, но ведь он не кинулся под машину, а ты бы, наверное, на его месте просто орал бы матом в свой регистратор, чтобы потом выложить видео "кровавое месиво, устроенное тепилом-гонщиком на пешеходном переходе"
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15k
sanchesS80 16 минут назад
Ну 9 и 12 - просто реально не повезло немного. В остальных роликах да - идиоты.
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16k
Злобный Члегр 22 минуты назад
Кто бы мог подумать, что к идиотским видео можно присобачить еще более идиотские подписи...
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9k
Дмитрий 23 минуты назад
Интересно, почему из 15-ти роликов 14-ть "омайгадовских?!"
Потому что тупыыыыеееее!!!
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2k
KL11 Полчаса назад
Мы тоже всякой фигней занимались в молодости. Но не в таком же возрасте.
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1k
Андрей 36 минут назад
Диз, за последний подкол. Терпеть не могу обрезанные видосы, где по факту реклама или что-то не связанное с видео
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7k
Света 47 минут назад
На многое даже смотреть больно. Как, ну как это им в голову приходит?! А дебилы танцующие типа эротические танцульки возле сковородки...
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5k
Majul 53 минуты назад
Классика западного образования.
Хотя поколение тиктокеров наших уже максимально близко к этим идиотам
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253k
Booharik 54 минуты назад
Не только в России "дураков на сто лет припасено"(С) Кузмич.
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6k
Влад Час назад
Дарвин одобряет!
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10k
Лехахуторской Час назад
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299
iKrek Лехахуторской 38 минут назад
У таких всё равно мозг не приживётся.
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95
Youtube's Best Channel Час назад
А кальянчик ничё такой. Алоизыч одобряет.
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95
Youtube's Best Channel Час назад
<знаменитая фраза лаврова>
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184k
Михаил Мосягин Автор поста Youtube's Best Channel 10 минут назад
вот она)

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2k
Артур Будкин Час назад
кто бы мог подумать, что в мире столько долпаёпов
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7k
Nikita Час назад
Мозга нет, не страшно. Страшно, что его уже не будет.
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19k
shevanez Час назад
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3k
Mimik 2 часа назад
Долбоящеры.... они повсюду
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