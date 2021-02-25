15 примеров человеческой глупости

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Один из героев этой подборки, промыв глаза средством для стирки, искренне удивился: "Кто бы мог подумать, что так нельзя делать!"
1. Друзья посоветовали ему средство от мешков под глазами. Чтобы избавиться от мешков, надо всего лишь заложить за веко простой копеечный... жгучий перец хабанеро
2. Мужчина решил закосплеить "Ночной дозор" и остановить собой автомобиль
3. Не все снежные кучи одинаково пушисты. Вероятно, действие ролика происходит в краях, где снег - редкость, иначе бы парень определил рыхлость снега на глаз
4. Кто бы мог подумать, что засунуть голову в бутыль, подсоединённую к кальяну и вакуумному насосу, - это плохая идея!
5. Девушка привылка решать проблемы при помощи грубой силы
6. Кто бы мог подумать, что оружие стреляет с отдачей!
7. Кто бы мог подумать, что опасно танцевать рядом со сковородой с раскалённым маслом!
8. Кто бы мог подумать, что подливать в огонь горючее из канистры опасно!
9. Кто бы мог подумать, что законы физики реально работают!
10. Кто бы мог подумать, что нельзя разогревать на плите еду в стеклянной тарелке!
11. Кто бы мог подумать, что поджигание дома может спровоцировать пожар в доме!
12. Кто бы мог подумать, что аэрозольный баллончик может дать сдачи!
13. Когда решил уволиться, но не знаешь, как об этом сказать начальнику
14. Парень облил себя охлаждённым средством для стирки ради странной шутки
Почти ослепший блогер по дороге в больницу говорит: "Оказывается, нельзя лить на себя моющее средство. Кто бы мог подумать! Этому в школе надо учить".
15. Очередной тупой челлендж
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Не зря говорят, ты дурак или из америки приехал?
№2 "Мужчина решил закосплеить "Ночной дозор" и остановить собой автомобиль". Во-первых, что такое косплей знаешь? Подскажу - «костюмированная игра», где она тут? И во-вторых попытка спасти пешеходов на пешеходном переходе по-твоему "ГЛУПОСТЬ?". Да, он сделал это так, как смог в данный момент, интуитивно так, на что ему хватало времени, дернуть руль и подставить свою машину под удар он явно не успевал, но ведь он не кинулся под машину, а ты бы, наверное, на его месте просто орал бы матом в свой регистратор, чтобы потом выложить видео "кровавое месиво, устроенное тепилом-гонщиком на пешеходном переходе"
Потому что тупыыыыеееее!!!
Хотя поколение тиктокеров наших уже максимально близко к этим идиотам