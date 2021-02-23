Пророчества ближнего прицела

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Давным-давно, при советской власти в родной фантастике было популярным направление ближнего прицела. То есть писать следовало о том, что точно сбудется, если не вот прямо завтра, то через пару поколений. Постепенно оно дошло до абсурда, наподобие нынешних историй про попаданцев, а потом и вовсе зачахло. И все же есть одна детская книжка, где этот прием используется.
Книжка по-своему гениальная и многослойная, чтобы и дети просвещались, и взрослым скучно не было.
И, оставляя в стороне другие смыслы «Незнайки в Солнечном городе» (главный из которых, внезапно — это неустойчивость любой утопии к внешним воздействиям, не предусмотренным укладом), посмотрим, что же из написанного сбылось с точки зрения поколения X.
В первых двух книжках о похождениях Незнайки политэкономия присутствует в гомеопатических дозах по сравнению с третьей, но хорошее описание стартапа со всеми граблями в Солнечном городе есть: книжный театр
В первых двух книжках о похождениях Незнайки политэкономия присутствует в гомеопатических дозах по сравнению с третьей, но хорошее описание стартапа со всеми граблями в Солнечном городе есть: книжный театр
«Некоторые прохожие останавливались и, послушав немного, отправлялись своей дорогой. Так продолжалось до тех пор, пока Листик не начал читать смешной рассказ. В это время по улице проходили малыш и малышка. Они остановились на минуточку, чтобы послушать, потом зашли в скверик и сели на лавочку. Им очень понравилось, как Листик читал, и они громко смеялись. Прохожие на улице услыхали их смех и тоже заинтересовались»
Ничего не напоминает, коллеги?
Ну ладно, а теперь уйдем от бизнеса и политики, а то еще обидится кто, и посмотрим на технические достижения.
Ничего не напоминает, коллеги?
Ну ладно, а теперь уйдем от бизнеса и политики, а то еще обидится кто, и посмотрим на технические достижения.
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Робот-пылесос
«В это время машина подползла к кровати Пестренького, возле которой валялось множество конфетных бумажек. Она проползла прямо по этим бумажкам туда и сюда — и все бумажки исчезли, будто их и не бывало. После этого машина юркнула под кровать. Некоторое время из-под кровати раздавалось ее гудение»
Сбылось в точности. Только большие площади долго убирать, либо выпускать, когда дома никого нет.
Сбылось в точности. Только большие площади долго убирать, либо выпускать, когда дома никого нет.
Системы видеонаблюдения
«Под наблюдением нашего отделения милиции находятся ровно пятьдесят два перекрестка, — сказал Караулькин. — Стоит нам взглянуть на эти пятьдесят два шарика — и мы увидим все, что творится на каждой улице. Если на маленьких шариках подробности плохо видны, мы можем включить шарик побольше»
Сейчас не шарики, но принцип тот же. Типичное техзадание: сетка из экранчиков, возможность увеличить один из них.
Сейчас не шарики, но принцип тот же. Типичное техзадание: сетка из экранчиков, возможность увеличить один из них.
Беспилотные автомобили (вот до дронов писатель не додумался)
« А водителя и не нужно, — ответил Кубик. — Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, расположены кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо»
До лидаров Носов тоже не додумался, техническая мысль тогда еще не дозрела, но сам принцип описан верно для тех времен.
До лидаров Носов тоже не додумался, техническая мысль тогда еще не дозрела, но сам принцип описан верно для тех времен.
Доставка продуктов (актуальненькое)
«Подобные кухонные лифты имелись во многих домах Солнечного города. Они доставляли завтраки, обеды и ужины прямо в квартиры жильцов из имевшихся внизу столовых. Нужно сказать, однако, что жители Солнечного города редко пользовались возможностью принимать пищу дома, так как они больше любили питаться в столовых, где было значительно веселей»
До полной автоматизации, конечно, еще далеко, однако тенденция...
Плоскопанельные телевизоры и стриминговые сервисы заодно
«Самое главное, что они здесь увидели, было изготовление больших плоских настенных широкоэкранных телевизоров. Нужно сказать, что во всех кинотеатрах Солнечного города были установлены такие настенные телевизоры с широкими экранами, поэтому картины передавались во все кинотеатры прямо из телевизионной студии»
До полной автоматизации, конечно, еще далеко, однако тенденция...
Плоскопанельные телевизоры и стриминговые сервисы заодно
«Самое главное, что они здесь увидели, было изготовление больших плоских настенных широкоэкранных телевизоров. Нужно сказать, что во всех кинотеатрах Солнечного города были установлены такие настенные телевизоры с широкими экранами, поэтому картины передавались во все кинотеатры прямо из телевизионной студии»
Лазерный принтер
«В этих машинах печатание производилось электрическим способом, который заключался в том, что типографская краска распылялась внутри машины специальным пульверизатором и прилипала к наэлектризованной бумаге в тех местах, где должны были находиться буквы и картинки»
Не совсем так, конечно, но близко к принципу действия
Не совсем так, конечно, но близко к принципу действия
И еще актуальненькое
«Моментально образовалась толпа. Движение транспорта остановилось, прибежал милиционер Сапожкин и стал просить всех разойтись, но никто не расходился. Супчик же между тем ударил кулаком Кренделька по затылку и подставил синяк под глазом. Тогда милиционер Сапожкин схватил за шиворот Супчика и потащил в отделение милиции»
Многое из написанного, вроде передачи энергии без проводов в объемах, достаточных для работы трактора, пока далеко от реализации.
Другие же смыслы и кукиши, щедро рассованные Носовым по карманам страницам для современного ему читателя, мы здесь оставим без внимания. В конце концов, современные дети их уже и не разглядят.
Пусть читают просто хорошую детскую книжку.
Многое из написанного, вроде передачи энергии без проводов в объемах, достаточных для работы трактора, пока далеко от реализации.
Другие же смыслы и кукиши, щедро рассованные Носовым по карманам страницам для современного ему читателя, мы здесь оставим без внимания. В конце концов, современные дети их уже и не разглядят.
Пусть читают просто хорошую детскую книжку.
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Метки: книги незнайка пророчества
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