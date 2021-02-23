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Пророчества ближнего прицела

Пророчества ближнего прицела (9 фото)

Автор:
23 февраля 2021 07:02
Метки: книги   незнайка   пророчества   
642
9
Давным-давно, при советской власти в родной фантастике было популярным направление ближнего прицела. То есть писать следовало о том, что точно сбудется, если не вот прямо завтра, то через пару поколений. Постепенно оно дошло до абсурда, наподобие нынешних историй про попаданцев, а потом и вовсе зачахло. И все же есть одна детская книжка, где этот прием используется.
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Метки: книги   незнайка   пророчества   
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Михаил 2 часа назад
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fire fly Полчаса назад
Первый лазерный копир выпущенный серийно появился до книги в 49 году, сама технология была создана и испытана в 38 году. Носов мог уже знать о ней.
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Михаил 2 часа назад
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Михаил 2 часа назад
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