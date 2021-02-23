Пророчества ближнего прицела

«Некоторые прохожие останавливались и, послушав немного, отправлялись своей дорогой. Так продолжалось до тех пор, пока Листик не начал читать смешной рассказ. В это время по улице проходили малыш и малышка. Они остановились на минуточку, чтобы послушать, потом зашли в скверик и сели на лавочку. Им очень понравилось, как Листик читал, и они громко смеялись. Прохожие на улице услыхали их смех и тоже заинтересовались»



Ничего не напоминает, коллеги?



Ну ладно, а теперь уйдем от бизнеса и политики, а то еще обидится кто, и посмотрим на технические достижения.