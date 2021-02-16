Принц Чарльз и его заплатки

По всем признакам в семье его королевского высочества принца Чарльза весьма тяжелое материальное положение.
Его рабочая и домашняя одежда выглядит ужасно, потому что вся в заплатах:
Его рабочая и домашняя одежда выглядит ужасно, потому что вся в заплатах:
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Наличие кучи денег не подразумевает тратить их бесконечно на шмотье.
Дораха-бахато выглядят только те, кому неожиданно привалило чутка денег. И они пытаются как петухи или сороки выглядеть лучше чем остальные. Причем в 99 случаях из 100 выглядят они вульгарно.
Богатому человеку незачем понтоваться шмотьем, это глупо.
главная в семье его мама
он уже дедушка, а его мама все еще главная
дети на него не похожи ( повезло им)
жена умерла в машине любовника
одно утешение - живет с любимой женщиной на ее скромную пенсию
думаете в англии легко жить на одну пенсию?
А что касается домашнего халата, то у нас и англичан он выполняет несколько разные функции. Мы его носим почти на голое тело вместо домашней одежды, а англичане его носят поверх одежды, чтобы дома её не запачкать. А изначально они в халах курили, чтобы одежда не провоняла табаком.