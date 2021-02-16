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Принц Чарльз и его заплатки

Принц Чарльз и его заплатки (5 фото)

Автор:
16 февраля 2021 17:27
Метки: Чарльз   заплатки   принц   
1064
5
По всем признакам в семье его королевского высочества принца Чарльза весьма тяжелое материальное положение.
Его рабочая и домашняя одежда выглядит ужасно, потому что вся в заплатах:
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Источник:

Метки: Чарльз   заплатки   принц   
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5k
Majul 4 часа назад
Дело не в материалньом положении, а в том, что его устраивает то, вот что он одет.

Наличие кучи денег не подразумевает тратить их бесконечно на шмотье.
Дораха-бахато выглядят только те, кому неожиданно привалило чутка денег. И они пытаются как петухи или сороки выглядеть лучше чем остальные. Причем в 99 случаях из 100 выглядят они вульгарно.

Богатому человеку незачем понтоваться шмотьем, это глупо.
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2k
Mellivora 17 минут назад
Нельзя шиковать на людях иначе содержание урежут.
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140
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
а кто вообще сказал что у него много денег?
главная в семье его мама
он уже дедушка, а его мама все еще главная
дети на него не похожи ( повезло им)
жена умерла в машине любовника
одно утешение - живет с любимой женщиной на ее скромную пенсию
думаете в англии легко жить на одну пенсию?
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27k
lem02 Час назад
Но ершик у него в туалете - точно золотой! Хотя... У него же нет дворца в Геленджике. Нищеброд...
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1k
Александр Час назад
рекомендую прочитать Кейт Фокс "Наблюдая за англичанами"
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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
"Та е.б.и.с.ь оно все конем! Все равно королем никогда не буду. Пописдую в чем есть. Ма, штаны подлатай" - принц Чарльз
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Когда человек действительно и долго богат и его предки люди богатые и предки предков, то ему незачем выпендриваться. Даже в романах времен царской России высмеивались скоробогачи за пристрастие к выставлению богатства. Вспомните фильм "Жестокий романс" как швыряется деньгами Паратов. как яро и броско одет хотя в сущности уже нищий и как скромно одеты по настоящему богатые Кнуров и Вожеватов
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4k
RomaXz 3 часа назад
Кемеров снова несёт хрень
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Вот поэтому Диана и ушла от него. Тунеядец, который не работал ни дня в своей жизни. Нищеброд, который ходит в штопанной одежде. Безработный, который не мог содержать красавицу жену и 2 детишек. В общем, британская гопота.
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20k
Юрьевич 4 часа назад
Просто он не потребитель. Выходной костюм с заплатками- это конечно перебор, а вот рабочая одежда вполне может быть в таком состоянии, на то она и рабочая.
А что касается домашнего халата, то у нас и англичан он выполняет несколько разные функции. Мы его носим почти на голое тело вместо домашней одежды, а англичане его носят поверх одежды, чтобы дома её не запачкать. А изначально они в халах курили, чтобы одежда не провоняла табаком.
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121
робт Юрьевич 3 часа назад
погоди ка погоди...
они досят халат дома(!) поверх одежды... что бы не испачкать эту одежду в своем сраном доме???
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20k
Юрьевич робт Час назад
Ну зачем сразу так? Чтобы пепел, например, не испачкал, или во время еды не капнуть чего...
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7k
Прохожий3 4 часа назад
Кстати, обратите внимание на пальто - за 40 лет даже форму не потеряло. Умели же делать. Если вещь нравится, хорошая, не потеряла товарного вида - зачем ее менять? У многих из нас есть любимые вещи, которые затаскиваются до дыр. Какие-нибудь тапочки, кошелек, растянутая кофта или пижама.
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467
Serg Dex 4 часа назад
Жены у царей тоже штопали одежду и в быту, в семье, жили без изысков, Александр 3 особенно усердствовал в скромности, колотить понты признак нувориша по королевским понятиям.
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2k
barracuda 4 часа назад
я думаю Чарльзу глубоко по...ю что там думают о заплатках...
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7k
Вася 4 часа назад
хто тут тебя сына обижает ?
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2k
OLDer Вася 3 часа назад
Я вдруг вспомнил ЕРАЛАШ - бабушкаааа!
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1k
Дмитрий 4 часа назад
Если мне не отшибает память, его мама самая большая землевладелица в Англии. И владеет многомиллиардным состоянием.
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19
Малкольм Дмитрий Час назад
Ошибаетесь. Ей принадлежит вся Англия.От земель и морей до комаров и мух на шотландских равнинах.
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
Счастливый человек, ему пох"й "что скажут люди".)
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21k
Владимир 4 часа назад
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6k
uutb 4 часа назад
Зато мой сосед, почетный фунфурье близлежащих районов и МСМК по литрболу, огурцы только во фраке сажает! Иначе не комильфо! А, если серьезно, деду-то 72 года и да, у него столько денег, что он клал на мнение окружающих...
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3k
Ильдар Суюндиков 5 часов назад
Чё пристали? Дедушка старый, ему всё равно...
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19
Малкольм Ильдар Суюндиков Час назад
Кстати да. Он реально старый.Мамка его и то лучше выглядит.
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