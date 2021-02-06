15 людей, отмеченных самой матушкой-природой

Синдромы, генетические аномалии, а также естественные старания матушки-природы, порождают порой самую нереальную внешность в мире.
Принятие своего тела — очень важная составляющая любви к себе и гармонии с собой и миром. Легко любить себя, если ты полностью вписываешься во все стандарты красоты, но что же делать, если человеку, у которого есть особенности, которые не подходят под эти правила? Нужно понять, что это не недостатки, а изюминки. Мы собрали для вас целых 16 таких изюминок, которые делают внешность их обладателей уникальной.
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У меня такое в обоих глазах
"Недавно друг сделал фотографию, которая показывает моё редкое заболевание глаз — двойную колобому (радужной оболочки и сетчатки)."
Одинаковая особенность у сына и у отца
"Моя жена только что родила нашего первенца, и у меня с моим сыном одна и та же странная генетическая аномалия: очень большое пространство между первым и вторым пальцами ног."
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-"Моя жена только что родила нашего первенца, и у меня с моим сыном одна и та же странная генетическая аномалия: очень большое пространство между первым и вторым пальцами ног.""-
это не аномалия. Просто вы не до конца эволюционировали.