15 людей, отмеченных самой матушкой-природой

Принятие своего тела — очень важная составляющая любви к себе и гармонии с собой и миром. Легко любить себя, если ты полностью вписываешься во все стандарты красоты, но что же делать, если человеку, у которого есть особенности, которые не подходят под эти правила? Нужно понять, что это не недостатки, а изюминки. Мы собрали для вас целых 16 таких изюминок, которые делают внешность их обладателей уникальной.