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15 людей, отмеченных самой матушкой-природой

15 людей, отмеченных самой матушкой-природой (18 фото)

Автор:
06 февраля 2021 09:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в миру   генетика   мутации   природа   фото   человек   
1528
18
Синдромы, генетические аномалии, а также естественные старания матушки-природы, порождают порой самую нереальную внешность в мире.
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Метки: в миру   генетика   мутации   природа   фото   человек   
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3  комментария
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Мутатор мыть надо...
-"Моя жена только что родила нашего первенца, и у меня с моим сыном одна и та же странная генетическая аномалия: очень большое пространство между первым и вторым пальцами ног.""-
это не аномалия. Просто вы не до конца эволюционировали.
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1k
kapa1 44 минуты назад
Работала с одной девушкой, у нее реально были эльфийские уши. И сама такая стройная, приятная, спокойная.
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147k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
в бокс пусть идет)
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