Римейку "Гостья из будущего" быть

Пока ещё не ясно, какой будет формат ремейка - полнометражный фильм или сериал. Нет информации кто из актёров занят в фильме и когда его увидит зритель. Не ясно в каком времени будет проходить действие "в настоящем"-в 80-е, как в оригинальном фильме, или адаптируют сюжет под наше время.



И ещё... Сделали бы фантастическое кино. По произведениям Кира Булычева. Только не римейк. Сняли бы новое... Так нет, снова и снова идут по дороге создания римейков, которые раз за разом проваливаются...



Что скажете об этой затее?!