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Римейку "Гостья из будущего" быть

Римейку "Гостья из будущего" быть (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 03:44
Метки: Гостья из будущего   Римейк   кир булычёв   
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1
Всё... Добрались и до Алисы Селезневой из "Гостьи из будущего". Снимать фильм будет таже команда Фёдора Бондарчука, создавшая фильмы "Вторжение" и "Притяжение". И речь идёт о полноценном ремейке культового фильма. Именно ремейке, а не новой экранизации книги Кира Булычёва "Сто лет тому вперёд". По крайней мере так его назвал продюсер Михаил Врубель, который и занимается этим проектом.

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Метки: Гостья из будущего   Римейк   кир булычёв   
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4k
Иван 6 часов назад
Римейку "Гостья из будущего" быть
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7k
DumDum 6 минут назад
Обсуждалось уже:
"Странная женщина, озираясь, идёт в сторону заброшенного дома. Коля Герасимов, идя за кефиром, слушает в наушниках музыку и втыкает в мобилу. Женщину не замечает." Конец.
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190
Walter Hartwell White 52 минуты назад
Римейку "Гостья из будущего" быть
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4k
yahaomsk Walter Hartwell White Полчаса назад
Римейку "Гостья из будущего" быть
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190
Walter Hartwell White 53 минуты назад
Римейку "Гостья из будущего" быть
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11k
Андрей Дядя 58 минут назад
Сделали бы фантастическое кино. По произведениям Кира Булычева. Только не римейк. Сняли бы новое... Так нет, снова и снова идут по дороге создания римейков, которые раз за разом проваливаются...

полностью поддерживаю. к тому же у Булычева про Алису есть произведения и покруче. например цикл Миллион приключений
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21k
Тигран Саркисян Час назад
ну ёмаё опять легенду детства испоганют , у вас что фантазия у всех закончилась , ну снимите что то новое нормально ёпрст.
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8k
Иван Акимов Час назад
"Говнястое далёёёёко..." вот такую пестнЮ там споют.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Блокбастеры то надо снимать, чтобы бабло заколачивать. А фантазии нет. Вот и взялись за старое советское кино. Сейчас римейки, сиквелы и приквелы попрут, как коричневая субстанция при поносе.
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4k
Бу 2 часа назад
Очень жаль.
Испортят шедевр
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56
Bonefacius 2 часа назад
Пожалуйста, не надо!!! Мой любимый фильм детства, наряду с Электроником. Я конечно понимаю, что нужно бабки отмыть, но неужели нельзя это сделать по-другому, не трогая классику? И так уже сколько советских шедевров обос..ли своими кривыми руками!
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3k
Федор 2 часа назад
Ган.... Презервативы. Ношеные.
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4k
Konstantinopol 2 часа назад
Пусть на роль Вертера Сашу Курицына (Невского) возьмёт , а я потом обзор Евгена (БэдКомедиан) посмотрю . )
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146k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Безруков с Дюжевым надеюсь пиратов не будут играть)
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1k
Лёха 2 часа назад
Минус. Потому,что рЕмейк(remake «переделка»)
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13k
Corvus Corax Лёха 2 часа назад
Минус. Потому, что читается рИмейк. Переводись в другую школу, у вас преподаватель наглийскаго херовый...
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1k
Лёха Corvus Corax 15 минут назад
Я на знание английского языка не претендую.
Вот для меня источник информации:
https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/search?s=Ремейкhttps://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/search?s=Ремейк
А ты,видимо, из вот этой школы:
"В грузинской школе.
Учитель: "Запомните, дети тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
а сол и фасол с мягким знаком запомните это дети, ибо понять этого не
возможно!!!""
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146k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Дух того Великого времени времен СССР уже давно выветрился, очередной кал снимут-типа этого дерьма.
Дух того Великого времени времен СССР уже давно выветрился, очередной кал снимут-типа этого дерьма.
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33k
AGM 3 часа назад
вот что это будет
вот что это будет
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1k
Лёха 3 часа назад
Феденька ,лапочка,других книжек так и не прочитал?
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190
Walter Hartwell White 3 часа назад
Римейку "Гостья из будущего" быть
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7k
Вася 3 часа назад
я бы уже за один только саундтрек в "гостье" "оскара" вручил.. представляю, что в "римейке" забумбачат..
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33k
AGM Вася 3 часа назад
Ремикс забумбачат.
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1k
ых 3 часа назад
Испохабят. Имхо.
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23k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
До святого добрались...
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