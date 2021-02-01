Римейку "Гостья из будущего" быть

Всё... Добрались и до Алисы Селезневой из "Гостьи из будущего". Снимать фильм будет таже команда Фёдора Бондарчука, создавшая фильмы "Вторжение" и "Притяжение". И речь идёт о полноценном ремейке культового фильма. Именно ремейке, а не новой экранизации книги Кира Булычёва "Сто лет тому вперёд". По крайней мере так его назвал продюсер Михаил Врубель, который и занимается этим проектом.
Он так и заявил: "Я вам скажу сразу - мы уже делаем ремейк "Гостьи из будущего". По его словам : нужно влить свежую кровь в этот старый фильм. Освежить его новыми спецэффектами, которые ранее невоможно было применить по техническим возможностям. "...Ведь пересматривая сегодня «Гостью из будущего», понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина вышла в одно время со «Звездными войнами». Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю."
Вот только боюсь, что современные спецэффекты - далеко не главное. Смогут ли нынешние режиссеры дать создаваемому фильму то тепло, которое было в старом фильме. Да, сейчас наверное наивно смотреть на те довольно наивные и смешные "спецэффекты" того времени.
Сейчас сделают их гораздо круче. Только вот сумеют ли передать то настроение, то теплоту старого фильма, котогрые заставляли переживать героям фильма. А многие мальчишки СССР были влюблены в Алису Селезневу...Ведь почему то тот фильм помнят и любят до сих пор...
Сейчас сделают их гораздо круче. Только вот сумеют ли передать то настроение, то теплоту старого фильма, котогрые заставляли переживать героям фильма. А многие мальчишки СССР были влюблены в Алису Селезневу...Ведь почему то тот фильм помнят и любят до сих пор...
Пока ещё не ясно, какой будет формат ремейка - полнометражный фильм или сериал. Нет информации кто из актёров занят в фильме и когда его увидит зритель. Не ясно в каком времени будет проходить действие "в настоящем"-в 80-е, как в оригинальном фильме, или адаптируют сюжет под наше время.
И ещё... Сделали бы фантастическое кино. По произведениям Кира Булычева. Только не римейк. Сняли бы новое... Так нет, снова и снова идут по дороге создания римейков, которые раз за разом проваливаются...
Что скажете об этой затее?!
И ещё... Сделали бы фантастическое кино. По произведениям Кира Булычева. Только не римейк. Сняли бы новое... Так нет, снова и снова идут по дороге создания римейков, которые раз за разом проваливаются...
Что скажете об этой затее?!
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Метки: Гостья из будущего Римейк кир булычёв
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"Странная женщина, озираясь, идёт в сторону заброшенного дома. Коля Герасимов, идя за кефиром, слушает в наушниках музыку и втыкает в мобилу. Женщину не замечает." Конец.
полностью поддерживаю. к тому же у Булычева про Алису есть произведения и покруче. например цикл Миллион приключений
Испортят шедевр
Вот для меня источник информации:
https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/search?s=Ремейкhttps://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/search?s=Ремейк
А ты,видимо, из вот этой школы:
"В грузинской школе.
Учитель: "Запомните, дети тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
а сол и фасол с мягким знаком запомните это дети, ибо понять этого не
возможно!!!""