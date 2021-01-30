Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
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11.
Роберт Дауни–мл. в тюрьме, 1996 год, Лос–Анджелес. Был арестован за хранение кокаина, героина и оружия
12.
Символизм, 1998 год, Москва
Народ панически скупает доллары во время технического дефолта РФ. Курс рубля менее чем за полгода упал в 3,5 раза
20.
Презентация молодежного журнала «Птюч» в сентябре 1994-го в здании станции метро «Красные Ворота»
30.
Билл Гейтс держит диск с Windows XP рядом со счетчиком показывающим количество дней до ее официального выхода, 24 августа 2001 года, Редмонд
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Сомневаюсь, что в день свадьбы у обоих была фамилия одинковая.