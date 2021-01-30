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Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр

Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр (11 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 14:10
Метки: актёры   бортич   навальный   протесты   
1122
11
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Тяжко быть артистом в России,приходится бороться за место под солнцем аки дикий зверь.Жить в нищите и бояться за свою свободу,думать о каждом слове иначе тюрьма-вот жизнь артиста.

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Метки: актёры   бортич   навальный   протесты   
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Эта барышня даже не имеет актерского образования.
Играет везде, как и саша петров - совершенно одинаково.
Короче актриса из нее, как из говна пуля.
Вот и пыжится, повышая себе популярность, всяким блудом
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32k
Антон 3 минуты назад
Паноптикум уродов и мразей.
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3k
Вадим Игнатьев 10 минут назад
Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр
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12k
хз 17 минут назад
Все понятно- очередная шлюха, так и не понял, чем она заслужила отдельный пост, ну и х... с ней, на фишках постоянно делают посты про "известных в узких кругах" людей. Одно не поня кто это и чем эта шкура прославилась, кстати сиськи ни о чем, да и на лицо обычная совсем не красавица.
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3k
Вадим Игнатьев 18 минут назад
Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр
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44k
SAndre Полчаса назад
Не понял: а почему ее называют "известная"? Не написали бы про нее - еще бы лет ...дцать не знал про существование этой телки
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6k
Перст Указующий SAndre 3 минуты назад
вот теперь услышал, ты ж на фишки ходишь эрудицию развивать!
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Да она притягивает. Познакомился с ней по достаточно глупому сериалу полицейский с рублёвки.
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9
григорий остенбакен 36 минут назад
У автора явный лукашизм и путинизм головного мозга. Ты и подметки Бортич не стоишь. Обсирая других людей ты выше не становишься, все говно выльется на тебя.
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3k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
Бесячая соска с кривым носом и толстой жопой!
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20k
Мойша 39 минут назад
Не туда, сука!!!
Не туда, сука!!!
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25k
Антон 54 минуты назад
Подобным пропагандистским высерам место на антифишках. Постер, не забывай ставить на свою херню тэг "Политика". Что бы нормальные люди эту вашу жвачку для кремлеботов не видели.
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1k
Андрей Час назад
курица
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317
Старичок Час назад
что это за кошёлка и почему мне должно быть интересно знать о её похождениях и пристрастиях.
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6k
Ф Ив Час назад
Я один такой кто только из поста узнал о существование этой актрисы?
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12k
Dobryi_KOT Ф Ив 36 минут назад
Похоже, что не один.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Талантище! Вторая Ермолова....
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9k
ss 2 часа назад
Да что ж такое-то?! В КВН'е поучавствовала - сразу актриса. Пару раз сверкнула титками "в тиливизаре" - и уже звезда.
Кто это?! Чем она заслужила внимание?!! Нахрена ЭТО здесь, да ещё на выходные?!!!
И кто этот автор, который обращает внимание на такую... информацию? Неужели, когда в мире столько интересного, его маленький мозг привлекают какие-то.... Даже не нахожу этому определения, господа...
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18k
Matrosskin 2 часа назад
А кто это ? Вот не этот бы сумбурный пост - так бы и не узнал, что такая пздёнка существует. Ни как актриса, ни как хоть сколько то известная политперсона (хм, это какой "никакой" нужно быть, чтоб даже среди этих тупеньких исхитрится пройти незамеченной). И отсюда вопрос - нах вы это существо здесь пиарите, известно же плохой или хороший, но пиар есть пиар.
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Дебильный пост...
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9k
ss Граммар-наци 2 часа назад
Какой невероятно точный эпитет! Коротко, но полностью описывает содержимое этого...
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