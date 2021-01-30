Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр

Тяжко быть артистом в России,приходится бороться за место под солнцем аки дикий зверь.Жить в нищите и бояться за свою свободу,думать о каждом слове иначе тюрьма-вот жизнь артиста.
Александра Николаевна Бортич родилась в Светлогорске Гомельской области в сентябре 1994-го. Родители развелись, когда малышке было 3 года. Мама отправилась в Москву, оставив дочь с бабушкой в Гродно. С ней и прожила Александра до 10 лет. Александра посещала театральную студию в близлежащем ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ(что же с ней произошло потом?). Окончив школу отправилась в педагогический институт, куда успешно прошла. Но выдержала только 2 месяца учебы и отчислилась, так и не завершив образование,найдя себя в официантах. Спустя время Бортич познакомилась с Евгением Савельевым,сыном Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области. Сам он руководит школой ораторского искусства «Король говорит!»
Молодая звезда выступает за толерантность,она уверена, что никому не должно быть дела до ориентации постороннего человека.Какая разница пид.раст или трансгендер?Какие книги навязывают,фильмы рекламируют?Это же не навязывание мировозрения детям?
Она считает, что в фильмах нельзя запрещать мат. Такого мнения актриса придерживается не из-за любви к нецензурной лексике, а потому что верит, что государство не должно ставить условия творчеству.И правильно,что такого когда дети матерятся,ведь бабушка тебя так учила?
Любое общество, среди прочего, существует благодаря табу и запретам. И общество, которое перестаёт понимать необходимость подобных запретов, теряет иммунитет, разлагается и умирает.Но на это недоучке(хоть школу закончила) плевать.
Молодая звезда выступает за толерантность,она уверена, что никому не должно быть дела до ориентации постороннего человека.Какая разница пид.раст или трансгендер?Какие книги навязывают,фильмы рекламируют?Это же не навязывание мировозрения детям?
Она считает, что в фильмах нельзя запрещать мат. Такого мнения актриса придерживается не из-за любви к нецензурной лексике, а потому что верит, что государство не должно ставить условия творчеству.И правильно,что такого когда дети матерятся,ведь бабушка тебя так учила?
Любое общество, среди прочего, существует благодаря табу и запретам. И общество, которое перестаёт понимать необходимость подобных запретов, теряет иммунитет, разлагается и умирает.Но на это недоучке(хоть школу закончила) плевать.
Но наступили светлые времена,зачем мне сцена и софиты, эта толерастка ударилась в политику.(Зазвездилась?)
«Известная актриса Саша Бортич вышла к посольству Белоруссии в Москве!» — говорится в сопроводительном сообщении. Об этом сообщает "Рамблер". Белорусы, живущие в России, не знают как помочь своей родине.Недавно родившая 25-летняя мама Саша Бортич вышла на пикет у посольства Белоруссии в Москве.Очевидно, что кое-кто засиделся, и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь.В комментариях ей посоветовали не совать “нос в дела чужой страны”. Тогда девушка выложила фото своего паспорта - Чтобы умники не тратили время на написание своих высокопарных комментариев
«Известная актриса Саша Бортич вышла к посольству Белоруссии в Москве!» — говорится в сопроводительном сообщении. Об этом сообщает "Рамблер". Белорусы, живущие в России, не знают как помочь своей родине.Недавно родившая 25-летняя мама Саша Бортич вышла на пикет у посольства Белоруссии в Москве.Очевидно, что кое-кто засиделся, и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь.В комментариях ей посоветовали не совать “нос в дела чужой страны”. Тогда девушка выложила фото своего паспорта - Чтобы умники не тратили время на написание своих высокопарных комментариев
Я знаю, что никого, конечно, из серьезных соперников не допустят до выборов в этом году, но то, что люди устали бояться настолько, что готовы стоять часами в очередях, чтобы поставить подпись за Тихановского - это вселяет в меня огромную надежду. Я
Но тут возникает вопрос: Сашенька,а какого хе.а вы лезете во внутренние проблемы другой страны?Если вы гражданка России,то Беларусь не трогай,а если вы гражданка Белоруссии то к чему это видео,ты кто?Тут ты за Беларусь(только выучи историю "своей" страны),а тут за что?
Стоить напомнить слова основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова в адрес блогеров видеохостинга YouTube – «они там все за бабки мать родную продадут».
Такие приемы действительно могут сначала создать впечатление, что общество, молодежь поддерживают оппозиционеров. "Но на самом деле мы видим, что это просто искусственная накрутка, как произошло и с пресловутым фильмом про «дворец» – когда опубликовали статистику, то оказалось, что 70% бросили просмотр сразу после начала, а это показывает типичных ботов. У этих людей вообще все фейк и подделка, как, например, полицейская форма, или удостоверения, которые они демонстративно рвали на камеру, не имея никакого отношения к полиции." -заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло
Сашеньке может обратить свои взоры на Украину,яркий пример чем заканчивается гос.переворот для ОБЫЧНЫХ жителей страны.Но нет,видимо ей нужна реакция именно в России,ей ли?
Такие приемы действительно могут сначала создать впечатление, что общество, молодежь поддерживают оппозиционеров. "Но на самом деле мы видим, что это просто искусственная накрутка, как произошло и с пресловутым фильмом про «дворец» – когда опубликовали статистику, то оказалось, что 70% бросили просмотр сразу после начала, а это показывает типичных ботов. У этих людей вообще все фейк и подделка, как, например, полицейская форма, или удостоверения, которые они демонстративно рвали на камеру, не имея никакого отношения к полиции." -заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло
Сашеньке может обратить свои взоры на Украину,яркий пример чем заканчивается гос.переворот для ОБЫЧНЫХ жителей страны.Но нет,видимо ей нужна реакция именно в России,ей ли?
Деньги заработала при этой власти, но защищает оппозиционера который них.я не сделал, а даже наоборот. Ветеранов и верующих оскорблял, врачам травлю в интернете устраивал, требовал от Америки и Европы ввести санкции против России, при этом ни копейки не выделил нуждающимся, ни одному пенсионеру или ребёнку не помог, ни одну дорогу не отремонтировал, ни один детский сад, школу или спортивную площадку не построил, ни мешка мусора из леса не собрал,НИГДЕ НИКОГДА официально не работал, но семья обеспечена всем.Почему больше всего возмущаются властью именно те господа, которые живут в НАШЕЙ СТРАНЕ намного комфортнее, чем другие граждане?Но это как раз тот случай, когда деньги пахнут.
Является ли это призывом к протестным действиям?
От чего???? i_am_just_iron_man_3000 @sorokin2104 от таких как она, «Мега звёзд» с кашей в голове.
В видео тикток-даунов полицейский спрашивает: А если вместо снежков начали убивать полицейских,ты бы тоже начал?К этому призывают медиа-личности?Мы мирный протест,НО один за всех,мы здесь власть и т.д.Как только в этой фразе появляется «но», то запрета на агрессию уже не существует. Потому что «убивать детей Донбасса нельзя, но они же личинки колорадов» – и детей убивают.Полицейских трогать нельзя но они "мусор и поддерживают власть". Завтра кто-то скажет «Давайте убивать детей актёров, они всё равно все алкаши и наркоманы», и Бортич скажет «А что такого? Я поддержу это за миллион».
Ведь благодаря сливам из штаба Навального уже известно, что третьесортная актрисулька Бортич за призывы на митинг в поддержку маньячины получила миллион рублей.
Вот такое, построившее свою карьеру через постель, возомнило себя властителем человеческих дум и моральным авторитетом. За мелкий прайс. Общество должно уметь отторгать из себя больные клетки. Это называется «остракизм». Это называется «иммунитет».
И каждый раз, когда очередной Дудь или Оксимирон призывают вас куда-то– они это делают за деньги. Вы пострадаете, а ведь уже выносят штрафы и срока,хотя предыдущие наказания не научили людей.Штрафы платили САМИ,в судах нанимали адвокатов САМИ,да хотя-бы пример акций в Белоруссии,нехта отошла от дел сразу.Зачем дуракам платить,мавр сделал свое дело-в стойло.А они пойдут тратить полученные миллионы, даже не вспомнив о вашем существовании.
Александра хочет жить счастливо,но в какой стране?
И каждый раз, когда очередной Дудь или Оксимирон призывают вас куда-то– они это делают за деньги. Вы пострадаете, а ведь уже выносят штрафы и срока,хотя предыдущие наказания не научили людей.Штрафы платили САМИ,в судах нанимали адвокатов САМИ,да хотя-бы пример акций в Белоруссии,нехта отошла от дел сразу.Зачем дуракам платить,мавр сделал свое дело-в стойло.А они пойдут тратить полученные миллионы, даже не вспомнив о вашем существовании.
Александра хочет жить счастливо,но в какой стране?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни
- Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
- Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм
- 20 лучших плакатов со всемирной акции против изменения климата
- 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость
28
Понравилось28
Новости партнёров
Играет везде, как и саша петров - совершенно одинаково.
Короче актриса из нее, как из говна пуля.
Вот и пыжится, повышая себе популярность, всяким блудом
Кто это?! Чем она заслужила внимание?!! Нахрена ЭТО здесь, да ещё на выходные?!!!
И кто этот автор, который обращает внимание на такую... информацию? Неужели, когда в мире столько интересного, его маленький мозг привлекают какие-то.... Даже не нахожу этому определения, господа...