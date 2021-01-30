Александра Бортич актриса-рЭволюционЭр

Александра Николаевна Бортич родилась в Светлогорске Гомельской области в сентябре 1994-го. Родители развелись, когда малышке было 3 года. Мама отправилась в Москву, оставив дочь с бабушкой в Гродно. С ней и прожила Александра до 10 лет. Александра посещала театральную студию в близлежащем ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ(что же с ней произошло потом?). Окончив школу отправилась в педагогический институт, куда успешно прошла. Но выдержала только 2 месяца учебы и отчислилась, так и не завершив образование,найдя себя в официантах. Спустя время Бортич познакомилась с Евгением Савельевым,сыном Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области. Сам он руководит школой ораторского искусства «Король говорит!»

Молодая звезда выступает за толерантность,она уверена, что никому не должно быть дела до ориентации постороннего человека.Какая разница пид.раст или трансгендер?Какие книги навязывают,фильмы рекламируют?Это же не навязывание мировозрения детям?

Она считает, что в фильмах нельзя запрещать мат. Такого мнения актриса придерживается не из-за любви к нецензурной лексике, а потому что верит, что государство не должно ставить условия творчеству.И правильно,что такого когда дети матерятся,ведь бабушка тебя так учила?

Любое общество, среди прочего, существует благодаря табу и запретам. И общество, которое перестаёт понимать необходимость подобных запретов, теряет иммунитет, разлагается и умирает.Но на это недоучке(хоть школу закончила) плевать.