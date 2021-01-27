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Вольфрам и его история

Вольфрам и его история (13 фото)

Автор:
27 января 2021 15:24
Метки: Вольфрам   второй заход   история вольфрама   
1219
13
В прошлый раз мой пост о Цинке видимо не "зацепил" https://fishki.net/profile/417654/, вот и прикрыли вход через "в контакте". Обидно, что 181 пост остался без хозяина. Подробно через пару дней. А теперь к сути. Как нам рассказывали: миллионы лет назад, наши далёкие предки изготавливали себе инструменты, оружие - из дерева или камня, но вот спустя не одно тысячелетие научились таки добывать металлы, изготавливать более современное оружие, инструменты и...
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Метки: Вольфрам   второй заход   история вольфрама   
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28k
KiploksAKS 10 часов назад
Что же Вы, на самом интересном месте.
Где его добывают, как его добывают, как его выплавляют, как его используют.
Вольфрам во Второй Мировой - отдельный пост написать можно.
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154
Schumacher 5 минут назад
конченный ресурс и ублюдочные админы, не пиши сюда более, уважь себя.
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2k
Иван Петров 4 часа назад
химию в школе изучал, области применения вольфрама примерно знал, а вот историю его открытия поискать как-то в голову не приходило

спасибо, было интересно!
поставил лайк, может, поможет как-то новому аккаунту раскрутиться быстрее
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Карандаш 2,0
Второй заход на этот аэродром "фишек".
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160



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