Вольфрам и его история

Вот и добрались у сути. Что же ты такое Вольфрам?

Вольфрам —блестящий светло-серый металл(очень похож на платину), является одним из наиболее тяжёлых, твёрдых и самых тугоплавких металлов(температура плавления 3422 °C, кипит при 5555 °C). Более высокую температуру плавления имеет только неметаллический элемент — углерод, но он существует в жидком виде только при высоких давлениях(небольшое отклонение: графит плавится при температуре около 4800°, а чтобы атомные связи углерода, которые разрушаются под влиянием сверхвысокого жара, остались жидкостью, а не превратились в газ, требуется еще и сверхвысокое давление). Поэтому получение жидкого углерода возможно лишь в лаборатории со специальным оборудованием, и время существования его в этой фазе крайне мало.