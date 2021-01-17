Художник Олейник Аркадий Николаевич

Аркадий Олейник родился 19 декабря 1965 года в Белоруссии.
В 1973 году переехал с родителями в Краснодарский край, а с с 1986 года проживает в г. Краснодаре.
Профессиональной живописью занимается с 1989 года.
Заняться искусством его вдохновила красота природы Краснодарского края: море, горы, леса, реки…
В 1973 году переехал с родителями в Краснодарский край, а с с 1986 года проживает в г. Краснодаре.
Профессиональной живописью занимается с 1989 года.
Заняться искусством его вдохновила красота природы Краснодарского края: море, горы, леса, реки…
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Аркадий признается: «Я думаю, что каждому, кто был в горах, в какую-то минуту хотелось стать художником. Вот и у меня в определенный момент желание вылилось в практическую деятельность».
Аркадий пишет в реалистичной манере, которая иногда приближается к гиперреализму, настолько точно воспроизводит он картины природы.
Картины Аркадия Олейника находятся во многих частных коллекциях и галереях России , Германии, США, Англии и других странах мира.
Аркадий пишет в реалистичной манере, которая иногда приближается к гиперреализму, настолько точно воспроизводит он картины природы.
Картины Аркадия Олейника находятся во многих частных коллекциях и галереях России , Германии, США, Англии и других странах мира.
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