Художник Олейник Аркадий Николаевич

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Аркадий признается: «Я думаю, что каждому, кто был в горах, в какую-то минуту хотелось стать художником. Вот и у меня в определенный момент желание вылилось в практическую деятельность».



Аркадий пишет в реалистичной манере, которая иногда приближается к гиперреализму, настолько точно воспроизводит он картины природы.

Картины Аркадия Олейника находятся во многих частных коллекциях и галереях России , Германии, США, Англии и других странах мира.