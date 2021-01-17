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Художник Олейник Аркадий Николаевич

Художник Олейник Аркадий Николаевич (51 фото)

Автор:
17 января 2021 20:11
Метки: Картины.   Художник Аркадий Олейник   живопись   красиво   пейзажи   
221
51
Аркадий Олейник родился 19 декабря 1965 года в Белоруссии.
В 1973 году переехал с родителями в Краснодарский край, а с с 1986 года проживает в г. Краснодаре.
Профессиональной живописью занимается с 1989 года.
Заняться искусством его вдохновила красота природы Краснодарского края: море, горы, леса, реки…
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Метки: Картины.   Художник Аркадий Олейник   живопись   красиво   пейзажи   
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819
sava 4 часа назад
Класс
И это Вам не месячными по холсту малевать !
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11k
U55R 39 минут назад
Круть!
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Georgyi 2 часа назад
Это чудо! Разве такое возможно - так рисовать?
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8k
Павел 2 часа назад
Классные картины!
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49k
smakido 3 часа назад
Нет! Аркадий Олейник не художник, он - волшебник!
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vussia urrus 4 часа назад
Он особенно нравится. Спасибо!
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