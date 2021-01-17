Решил обелить себя в глазах родных

Владимир Санкин, признанный присяжными виновным по делу о расправе над жителем Уфы в январе 2020 года и впоследствии приговорённый к тюремному сроку, придал преступлению облик благородного поступка, чтобы обелить себя в глазах родных и общественности. Как ранее писали СМИ, убийство механик совершил, защищая двух несовершеннолетних от якобы педофила. Лайф восстановил события рокового вечера и выяснил, что погибший от рук Санкина мужчина не удерживал никого из детей у себя в квартире.



По показаниям одного из подростков, вместе с приятелями они встретили незнакомого мужчину на улице и решили "стрельнуть" у него сигареты. Уфимец предложил парням выпить, те согласились, после чего одному из несовершеннолетних пришла в голову идея, что распивать алкоголь лучше в квартире. Тогда компания поднялась в квартиру к мужчине. Там он якобы предложил мальчикам снять штаны за деньги, на что получил отказ. После этого подростки свободно и беспрепятственно покинули помещение, вышли на улицу и стали закидывать окно квартиры собутыльника снежками.



Мужчине это не понравилось, он якобы стал грозить ребятам, а вскоре вышел на улицу, но близко к подросткам не подходил. Там компанию и встретил Санкин. Один из мальчиков пожаловался прохожему на уфимца, якобы предложившего ему и другу оголиться, и механик решил разобраться. По показаниям подростка, первый удар нанёс собутыльник, после чего между мужчинами завязалась драка.