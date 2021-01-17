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Решил обелить себя в глазах родных

Решил обелить себя в глазах родных (2 фото)

Автор:
17 января 2021 11:51
Метки: Санкин   срок 8 лет   статья   
675
2
Стали известны подробности расправы уфимца над "обидчиком" подростков. Несовершеннолетние были в состоянии защититься, к тому же на них никто не нападал.

Источник:

Метки: Санкин   срок 8 лет   статья   
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11k
Денис Час назад
Ну в общем, что и требовалось доказать.
Господа, которые в постах до этого кричали про невиновность Санкина, про его отчаянный героизм и видели в нём этакого Бэтмена, спасителя детей - где вы сейчас?
Минусили меня как хз кто, хотя я сразу сказал, что этот чел не более чем обычный убийца и грабитель. Да ещё и со славным уголовным прошлым :)
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2k
Mellivora 12 минут назад
Эх,низвергли кумира......
Тяжело расставаться с иллюзиями?
Впрочем, если бы было можно ознакомится с материалами дела....
Хотя, упоротым все по барабану,заявят что Санкин оговорил себя на следствии, а суд и присяжные были куплены педофильским лобби из Кремля.
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38k
doker 12 минут назад
Если кого-то УБИВАЮТ, пройдите мимо.
Я реально знаю случаи, где защита СЛАБОГО стоит срока или денег.
Позвоните полицаям после того, как пришли домой. Чтобы были свидетели. Это, Россия...
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1k
insaider Полчаса назад
Отмазка не проканала.
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8k
K7OO Полчаса назад
Если бы он бабки у убитого не забрал, расклад был бы совсем другой. Думаю, получил бы не больше трешки за самоуправство и непредумышленное убийство. А так он из принципиального борца с педофилами сразу превращается в грабителя-мокрушника. Если есть корыстный фактор, то все остальное уходит на задний план.
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12k
Владислав Грецов 47 минут назад
сдал бы его в полицию да и дело с концом....теперь будет 8 лет зону топтать...
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9k
Антон Семёныч 47 минут назад
Лайфу поступил заказ измазать Санкина в говне.
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3k
Еркен Час назад
Суд вынес справедливый вердикт, да и по УДО выйдет раньше, а некоторые детали уже нам недоступны, поскольку человек то погиб.
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80
Ви Час назад
вот и реальность подъехала, бухие подростки, педофил и "давай выйдем поговорим" идеальная компания. Вот объясните как мы гуляли почти сутками, пили пиво, портвейн 777, лазили по стройкам и т.п. и педофилов не встречали, но срать на педофилов!!! КАКОЙ НУЖНО ИМЕТЬ МОЗГ, ЧТО БЫ ПОЙТИ БУХАТЬ НЕ ПОНЯТНО К КОМУ????
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3k
Едондер пуп Ви Час назад
"Вот объясните как мы гуляли почти сутками, пили пиво, портвейн 777, лазили по стройкам и т.п. и педофилов не встречали"
Повезло просто. Педофилов не стало значимо ни больше, ни меньше, просто появление информации о них создло иллюзию ухудшения ситуации. А вот отсутствие гласности как раз снижает осторожность в контактах с незнакомцами.
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4k
Sanar Ви Полчаса назад
У нас как то дрочила в ледовом городке объявился, закидали его всем что под руку попалось мне было лет 10, потом ещё какой то хер пацанов пытался насиловать, мне Мама так корректно пыталась это всё объяснить, но во дворе то с пацанами мы уже всё перетёрли и устроили охоту на упыря, не наши центровые а жэдэшные его забили до смерти, искать ни кого ни кто не стал. В военном институте уже учился, ходил вдоль забора хер какой то, денег сувал только дайте пососать, ну дали, только не пососать а гуталином накормили до рыгачки, пусть знает зачем мужику жопа. Да всегда эти больные у.ё.б.к.и были, просто меньше афишировалось.
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57k
Опиум для народа Едондер пуп Полчаса назад
-"А вот отсутствие гласности как раз снижает осторожность в контактах с незнакомцами."-
-правда? Чего-то раньше,при отсутствии гласности,мы не ходили бухать к незнакомым мужикам. А эти малолетние долбо"бы попёрлись.
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