Решил обелить себя в глазах родных

Стали известны подробности расправы уфимца над "обидчиком" подростков. Несовершеннолетние были в состоянии защититься, к тому же на них никто не нападал.
Владимир Санкин, признанный присяжными виновным по делу о расправе над жителем Уфы в январе 2020 года и впоследствии приговорённый к тюремному сроку, придал преступлению облик благородного поступка, чтобы обелить себя в глазах родных и общественности. Как ранее писали СМИ, убийство механик совершил, защищая двух несовершеннолетних от якобы педофила. Лайф восстановил события рокового вечера и выяснил, что погибший от рук Санкина мужчина не удерживал никого из детей у себя в квартире.
По показаниям одного из подростков, вместе с приятелями они встретили незнакомого мужчину на улице и решили "стрельнуть" у него сигареты. Уфимец предложил парням выпить, те согласились, после чего одному из несовершеннолетних пришла в голову идея, что распивать алкоголь лучше в квартире. Тогда компания поднялась в квартиру к мужчине. Там он якобы предложил мальчикам снять штаны за деньги, на что получил отказ. После этого подростки свободно и беспрепятственно покинули помещение, вышли на улицу и стали закидывать окно квартиры собутыльника снежками.
Мужчине это не понравилось, он якобы стал грозить ребятам, а вскоре вышел на улицу, но близко к подросткам не подходил. Там компанию и встретил Санкин. Один из мальчиков пожаловался прохожему на уфимца, якобы предложившего ему и другу оголиться, и механик решил разобраться. По показаниям подростка, первый удар нанёс собутыльник, после чего между мужчинами завязалась драка.
По показаниям одного из подростков, вместе с приятелями они встретили незнакомого мужчину на улице и решили "стрельнуть" у него сигареты. Уфимец предложил парням выпить, те согласились, после чего одному из несовершеннолетних пришла в голову идея, что распивать алкоголь лучше в квартире. Тогда компания поднялась в квартиру к мужчине. Там он якобы предложил мальчикам снять штаны за деньги, на что получил отказ. После этого подростки свободно и беспрепятственно покинули помещение, вышли на улицу и стали закидывать окно квартиры собутыльника снежками.
Мужчине это не понравилось, он якобы стал грозить ребятам, а вскоре вышел на улицу, но близко к подросткам не подходил. Там компанию и встретил Санкин. Один из мальчиков пожаловался прохожему на уфимца, якобы предложившего ему и другу оголиться, и механик решил разобраться. По показаниям подростка, первый удар нанёс собутыльник, после чего между мужчинами завязалась драка.
Было установлено, что Санкин неоднократно наносил потерпевшему удары, кроме того, удерживал его в лежачем положении на морозе около четырёх-пяти часов. На улице в это время был снегопад, минусовая температура, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, без тёплой обуви и верхней одежды.
В результате избитый механиком уфимец получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, кровоподтёки, закрытые переломы рёбер и другие многочисленные повреждения и умер в автомобиле скорой от переохлаждения.
Напомним, расправа над 54-летним жителем Уфы произошла 30 января 2020 года. Санкин избил мужчину, после чего тот скончался. Дело получило огромный резонанс, а за убийцу вступились его друзья, родные и местные жители, утверждая, что механик спас детей от педофила. В связи с этим Санкин попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
14 января 2021 года Владимира Санкина приговорили к восьми годам за решёткой. Сам он заявил, что не жалеет, что "спас" подростков.
@ Сидорова Эмила
В результате избитый механиком уфимец получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, кровоподтёки, закрытые переломы рёбер и другие многочисленные повреждения и умер в автомобиле скорой от переохлаждения.
Напомним, расправа над 54-летним жителем Уфы произошла 30 января 2020 года. Санкин избил мужчину, после чего тот скончался. Дело получило огромный резонанс, а за убийцу вступились его друзья, родные и местные жители, утверждая, что механик спас детей от педофила. В связи с этим Санкин попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
14 января 2021 года Владимира Санкина приговорили к восьми годам за решёткой. Сам он заявил, что не жалеет, что "спас" подростков.
@ Сидорова Эмила
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Метки: Санкин срок 8 лет статья
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Господа, которые в постах до этого кричали про невиновность Санкина, про его отчаянный героизм и видели в нём этакого Бэтмена, спасителя детей - где вы сейчас?
Минусили меня как хз кто, хотя я сразу сказал, что этот чел не более чем обычный убийца и грабитель. Да ещё и со славным уголовным прошлым :)
Тяжело расставаться с иллюзиями?
Впрочем, если бы было можно ознакомится с материалами дела....
Хотя, упоротым все по барабану,заявят что Санкин оговорил себя на следствии, а суд и присяжные были куплены педофильским лобби из Кремля.
Я реально знаю случаи, где защита СЛАБОГО стоит срока или денег.
Позвоните полицаям после того, как пришли домой. Чтобы были свидетели. Это, Россия...
Повезло просто. Педофилов не стало значимо ни больше, ни меньше, просто появление информации о них создло иллюзию ухудшения ситуации. А вот отсутствие гласности как раз снижает осторожность в контактах с незнакомцами.
-правда? Чего-то раньше,при отсутствии гласности,мы не ходили бухать к незнакомым мужикам. А эти малолетние долбо"бы попёрлись.