Мне не дает покоя одна загадка. Вот каждый, кому за сорок, чувствует возраст. Ляжешь спать поздно - утром уже ощущается. Какой бы здоровый образ жизни ты не вел. В то же время алкаши рано утром уже на посту у рюмочной. Клянчат деньги на новую дозу алкоголя. Сука, как? Льет ли теплый дождь, падает ли снег - они на посту. Без выходных. Бодрые и энергичные. А ты поздно лег. И остеохондроз о себе напоминает. И погода на самочувствие влияет.
Алкашам до лампочки. Хоть бы один день не вышли на пост. Я даже представляю, как он вскакивает утром, потирает руки и произносит: "Так-с, новый день! Проведем его с пользой!" И бежит, сволочь, побираться.
А ты собираешься с силами, чтобы добрести до ванной. И съел чего-то не то. И вообще чувствуешь себя спившимся и обессиленным бродягой. Настоящие спившиеся бродяги бодрой трусцой спешат к рюмочной. Ты родственников поздравить с праздником полдня с духом собираешься, а этот к незнакомому человеку: "Друг, удели минутку, войди в положение, неудобно просить, но обстоятельства..." И к каждому. И приветливый. А ты хмурый и необщительный. Потому что диклофенак уколоть надо. И таблеток горсть выпить. Кряхтишь и стонешь от каждого движения. И не пьешь спиртного ни капли. А если выпьешь, то хоть скорую вызывай.
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Этим без разницы. Сквозняк? Прекрасно! Сырая погода? Тю! И энтузиазм, и жажда общения. И это он еще даже не выпил. Когда выпьет - так вообще горы свернет. Не то что ты со своим здоровым образом жизни. Врачи такие: "Алкоголь - яд". Они в каком мире живут? Посмотреть на алкашей, так складывается впечатление, что живительный эликсир. Есть даже анекдот старый по этому поводу. Алкаш в спортивках, в комнатных тапочках на босу ногу и осеннем пальто на голое тело в тридцатиградусный мороз прибегает в магазин, высыпает на тарелку горсть мелочи:
- Чекушку водки!
Продавщица:
- Мужчина, вместо того, чтобы пить, купили бы себе лучше теплую одежду!
- Ну на фиг! Здоровье дороже.
- Чекушку водки!
Продавщица:
- Мужчина, вместо того, чтобы пить, купили бы себе лучше теплую одежду!
- Ну на фиг! Здоровье дороже.
Короче, как хотите, но я реально не понимаю, почему так. Откуда у них силы и энергия, энтузиазм и коммуникабельность? Кто-нибудь может объяснить?
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Метки: Алкаш необщительный хмурый
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Но прошло лет 5-7 и теперь уже никого нет, все ушли в мир иной.
Правильно пишут, это кажется, что он старый, лет 70, а на самом деле ему и 50-ти нет.
У меня два примера, шурин и одноклассник. Оба пили по чёрному, с перерывами, конечно, но не очень долгими, оба скончались в 55-56. Каждый пил лет 20-25.
Хотя в одно я с автором согласен, откуда у них столько здоровья пить годами ?!
Мне 61, спиртное не пью уже больше 16-ти лет, никогда не курил, солёным-жирным не злоупотребляю. Но при этом с ЖКТ проблемы, спина болит и т.д. и т.п. Вот как так ?
А если окурок на пару тяжек отыщется, так и вообще возлюбить весь мир))
Только ,,сгоришь,, так же быстро, как тот окурок - плата за беззаботную жизнь...
Или ещё пример. У нас техник был в ТЭЧ. Я его трезвым ни разу не видел. Командир его жалел, уж больно специалист хороший был. Но в один не очень прекрасный момент, будучи дежурным по стоянке, этот техник выпал под ноги проверяющему генералу из Москвы. Командиру прилетела большая "дыня". В общем уволили техника. Пока служил, он хотя бы более-менее качественное пойло пил. А после увольнения перешёл буквально на денатурат. Пил всякую шнягу. И буквально меньше чем через два года, 31 декабря, один из наших командиров экипажа, сосед того техника, спустился его поздравить, а он уже остыл. Цирроз.
Так что бодрые старички-алкаши, которым и сорока нет, верной дорогой движутся. В сторону кладбища. Мы тоже туда движемся, но надеюсь, что наша дорога подлиннее всё-таки будет.
С утра встал, легкая зарядка и на орбитрек километры хреначить. Параллельно смотришь что-то жизнерадостное :) В общем самонастройка позитива на день.
А алкаши эти - во-первых, им очень может быть те же 20-30-40 лет. Вон у меня пара ребят с которыми в детстве мяч гоняли спились, в мой последний приезд в Россию, видел их в деревне своей детской, они ппц, реально на 60 выглядят.
А то, что они "бодрые" с утра - так это у них алколомка - рыщут в поисках зелья. Найдут быстренько, сядут в кусты бухнут и там же потом будут валяться обоссанными весь день. Так что Вы не сравнивайте Ваш и их расход энергии :)
:)
Вам бы не про алкашей в кустах думать, а сходить к психоаналитику, понять почему Вам кажется, что Вы - кот и вас двое.
Да и ещё и с топором :)
В Америке если человек выпивает каждые выходные, он уже алкашом считается.
У них в баре доза виски это 20 грамм. Двойной виски это 40 грамм. И льда они фигачат пол бокала.
Так что не так много алкоголя получается.
А что такое 40 грамм для русского?
Сейчас бомжи обычно попадают в рабство, где работают за еду и алкашку и в городе не появляются.