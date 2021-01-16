Этим без разницы. Сквозняк? Прекрасно! Сырая погода? Тю! И энтузиазм, и жажда общения. И это он еще даже не выпил. Когда выпьет - так вообще горы свернет. Не то что ты со своим здоровым образом жизни. Врачи такие: "Алкоголь - яд". Они в каком мире живут? Посмотреть на алкашей, так складывается впечатление, что живительный эликсир. Есть даже анекдот старый по этому поводу. Алкаш в спортивках, в комнатных тапочках на босу ногу и осеннем пальто на голое тело в тридцатиградусный мороз прибегает в магазин, высыпает на тарелку горсть мелочи:

- Чекушку водки!

Продавщица:

- Мужчина, вместо того, чтобы пить, купили бы себе лучше теплую одежду!

- Ну на фиг! Здоровье дороже.