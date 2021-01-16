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Алкаши

Алкаши (6 фото)

Автор:
16 января 2021 09:42
Метки: Алкаш   необщительный   хмурый   
985
6
Мне не дает покоя одна загадка. Вот каждый, кому за сорок, чувствует возраст. Ляжешь спать поздно - утром уже ощущается. Какой бы здоровый образ жизни ты не вел. В то же время алкаши рано утром уже на посту у рюмочной. Клянчат деньги на новую дозу алкоголя. Сука, как? Льет ли теплый дождь, падает ли снег - они на посту. Без выходных. Бодрые и энергичные. А ты поздно лег. И остеохондроз о себе напоминает. И погода на самочувствие влияет.
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Источник:

Метки: Алкаш   необщительный   хмурый   
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230
Альберт Назыров 2 часа назад
Дикий страх похмелья и приближающийся белочки, заставляет их шевелится. У них похмелье хуже чем у наркомана ломка.
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860
Roman 5 минут назад
Алкоголь это анестезия, выпил и ничего что печени уже разложена, можно быть бодрым, комуникабельным и кляняить мелочь у прохожих. Но какой бы здоровяк не был, сдохнет раньше на 15-30 лет раньше ресурса заложеного для него природой.Нашли чему завидовать, почитайте Джека Лондона ( ячменное зерно)
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10k
Lexx 7 минут назад
АлкашиПосмотреть
Алкаши
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4k
КремлеКот 14 минут назад
Когда я 27 лет переехал в дом, в котором сейчас живу, во дворе была компашка алкашей. летом выходишь утром на работу, а они уже сидят на лавочке, на ветке куста всегда висел стакан.
Но прошло лет 5-7 и теперь уже никого нет, все ушли в мир иной.
Правильно пишут, это кажется, что он старый, лет 70, а на самом деле ему и 50-ти нет.
У меня два примера, шурин и одноклассник. Оба пили по чёрному, с перерывами, конечно, но не очень долгими, оба скончались в 55-56. Каждый пил лет 20-25.

Хотя в одно я с автором согласен, откуда у них столько здоровья пить годами ?!
Мне 61, спиртное не пью уже больше 16-ти лет, никогда не курил, солёным-жирным не злоупотребляю. Но при этом с ЖКТ проблемы, спина болит и т.д. и т.п. Вот как так ?
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24k
Мрачный мачо 15 минут назад
Алкоголь является достаточно сильным обезболивающим. Особенно когда его концентрация во внутренних органах большая. Если не пить несколько дней и эта концентрация уменьшается сразу появляется боль. Есть даже такое выражение "Нутро горит".
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2k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну не знаю. Тут от здоровья немало зависит. Два десятка знакомых алкашей-ровесников (в т.ч. и одноклассников) уже по ямкам, и с каждым годом в живых остается все меньше. Хотя есть среди них и крепыши, вроде тех, кого описал автор. Видимо, это та самая боевая пехота, которая, настреляв на пузырь, тараканит его в свой клоповник, где загибаются более слабые
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7k
Клёст Полчаса назад
Автор сам ответил на свой вопрос: проснувшись, ещё не открывая глаз, хлопни сколько там одёнков, хоть с полстопки, в бутылке с вечера осталось, и будет тебе весь перечисленный позитив на весь день, только успевай на ,,догонку,, собирать)
А если окурок на пару тяжек отыщется, так и вообще возлюбить весь мир))
Только ,,сгоришь,, так же быстро, как тот окурок - плата за беззаботную жизнь...
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
Сон алкоголика чуток и краток ©
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24k
Мрачный мачо Олегbl4 15 минут назад
короток и тревожен
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15k
Ego sum qui sum 37 минут назад
быть может не смотря на вид им всем слегка за 20?
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30k
Mamin Sibiriak 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Kucher Час назад
Я после армии на вахте 1,5 года поработал. Мне тогда 41 год был. Был у нас дедок, лесоруб. На вид - далеко за полтинник. Любитель спиртного. Точнее это мы любители, а он профессионал. Потом познакомились, разговорились. Оказалось, что он на два года меня моложе.
Или ещё пример. У нас техник был в ТЭЧ. Я его трезвым ни разу не видел. Командир его жалел, уж больно специалист хороший был. Но в один не очень прекрасный момент, будучи дежурным по стоянке, этот техник выпал под ноги проверяющему генералу из Москвы. Командиру прилетела большая "дыня". В общем уволили техника. Пока служил, он хотя бы более-менее качественное пойло пил. А после увольнения перешёл буквально на денатурат. Пил всякую шнягу. И буквально меньше чем через два года, 31 декабря, один из наших командиров экипажа, сосед того техника, спустился его поздравить, а он уже остыл. Цирроз.
Так что бодрые старички-алкаши, которым и сорока нет, верной дорогой движутся. В сторону кладбища. Мы тоже туда движемся, но надеюсь, что наша дорога подлиннее всё-таки будет.
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4k
Александр Иванов Kucher 37 минут назад
У моего начальника отец всю жизнь бухал по чёрному, а прожил 82 года.
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1k
Федор Медведев Александр Иванов Полчаса назад
исключения всего лишь подтверждают правило. "Ошибка выжившего" есть такой термин.
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58k
Viktor Час назад
Так то оно так, но они не живут долго! Да можно сказать - видел старика бомжа, а ему всего-то 30-40.
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42k
zloykoyot Час назад
Бодренькие они потому что ещё старое не отпустило. И бегут они с утра пораньше потому что сон алкоголика действительно краток и тревожен. А когда прошлый алкоголь выветрится, то они просто не дойдут никуда. На последней стадии алкоголизма развивается физическая зависимость от выпивки, они без неё действительно умрут в прямом смысле этого слова.
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11k
Денис Час назад
Во-первых, автор, если вы в 40 лет уже рассыпаетесь, плохо себя чувствуете по утрам, еле доползаете до ванной и прочее - возможно это у Вас что-то со здоровьем? Потому что мне стукануло 40, но я вообще не вижу разницы с тем, что было лет пять назад. Всё так же абсолютно. Как просыпался уже лет 20 в полпятого-пять без будильника бодрым и весёлым, так и просыпаюсь. Настроение 99% случаев отличное.
С утра встал, легкая зарядка и на орбитрек километры хреначить. Параллельно смотришь что-то жизнерадостное :) В общем самонастройка позитива на день.

А алкаши эти - во-первых, им очень может быть те же 20-30-40 лет. Вон у меня пара ребят с которыми в детстве мяч гоняли спились, в мой последний приезд в Россию, видел их в деревне своей детской, они ппц, реально на 60 выглядят.
А то, что они "бодрые" с утра - так это у них алколомка - рыщут в поисках зелья. Найдут быстренько, сядут в кусты бухнут и там же потом будут валяться обоссанными весь день. Так что Вы не сравнивайте Ваш и их расход энергии :)
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Денис 19 минут назад
Денис - ну зачем обманывать - судя по фотке тебе не 40 а 41-42.
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11k
Денис Иван Кемеров 15 минут назад
Иван, судя по Вашей фото - Вы кот.
:)
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Денис 12 минут назад
Два кота. И с топором.
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11k
Денис Иван Кемеров 7 минут назад
Так Вас ещё и двое? :) Это тяжёлый случай, Иван.
Вам бы не про алкашей в кустах думать, а сходить к психоаналитику, понять почему Вам кажется, что Вы - кот и вас двое.
Да и ещё и с топором :)
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Если автор так плохо себя чувствует в 40, ему надо лечиться, а не на алкашей глазеть. Эх, где мои 40 лет... Но и сейчас ни на что не жалуюсь.
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7k
Вася Час назад
Джон Гудман. В своей книге признался, что не сыграл ни в кино ни в театре ни одной роли трезвым. Когда играл в спекталях в театре, прятал между складками занавеса бутылку водки. Уже в завязке пару лет... Опять же, ни лысины, ни седых волос особо..

Джон Гудман. В своей книге признался, что не сыграл ни в кино ни в театре ни одной роли трезвым. Когда играл в спекталях в театре, прятал между складками занавеса бутылку водки. Уже в завязке пару лет... Опять же, ни лысины, ни седых волос особо..
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3k
Андрина Вася 18 минут назад
Так это же американец.У них дозы совершенно другие.
В Америке если человек выпивает каждые выходные, он уже алкашом считается.
У них в баре доза виски это 20 грамм. Двойной виски это 40 грамм. И льда они фигачат пол бокала.
Так что не так много алкоголя получается.
А что такое 40 грамм для русского?
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137
bobobo Час назад
Нашел кому завидовать.
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25k
Антон Час назад
Так они редко доживают до 40. Эти "старики" обычно моложе. И мрут, как тараканы. Раньше ходили слухи, как менты собирали их в машины, и увозили за город в степь, подчиняясь приказу об очистке города от бомжей. И бросали их там, что бы затем выехать по весне за "подснежниками".
Сейчас бомжи обычно попадают в рабство, где работают за еду и алкашку и в городе не появляются.
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5k
радик геннадиевич Час назад
а не поХ ли?эти люди сами выбрали свою дорогу и "утреннюю бодрость"
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7k
Вася 2 часа назад
а ещё у них даже за 60 довольно густые волосы (сильно лысых вообще не припомню), и редко седые, если и есть, то немного. Интересно, совпадение ? ЗОЖи многие к 30ти уже с лысинами и просединами..
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1k
ых Вася Час назад
А может седину из-за грязи не заметно?
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7k
Вася bobobo Час назад
ты как в том анекдоте спрашиваешь про аквариум и голубых
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6k
Перст Указующий Шурман Час назад
я не выдерживал на самых ранних этапах. Смотрел с завистью на простых работяг, трудящихся за зарплату: никаких тебе хлопот
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9k
Schandmaul Шурман Час назад
есть верный способ не расстраивать себя из за лысины, брей к чертям всю голову на 2мм каждые две недели и не придёться с расстройства пить всякую гадость.
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921
Шурман Schandmaul 37 минут назад
Да я не растрачиваюсь , моя внешность меня устраивает .
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16k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Секрет очень прост: никто не всматривается в эти тупые опухшие рожи, и не старается их запомнить. Поэтому кажется, что алкаши одни и те же. А на самом деле они вполне себе бодро дохнут, а на смену сдохших появляются новые. Тоже самое, когда говорят о живучести крыс или тараканов. Отдельно взятая крыса или таракан живут не очень долго, живуча популяция в целом.
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921
Шурман MarkovAlexandr 2 часа назад
Не нужно быть алкашом что бы сдохнуть , опухшие лица это из за кишечника и печени . Стоит им прекратить это делать хотя бы 4 недели они приобретут нормальное лицо . Зубы это последствия фиброза печени . Что бы они прекратили пить нужно в проблеме разобраться . Я даю гарантию что через год этих карантинных мер появиться армия алкашей . Алкоголик это не диагноз или болезнь , люди просто уходят в сказку которая отключает иногда мозг , просто есть люди которые не умеют пить и доводят себя до такого состояния , я не бог что бы кого то судить , да и менты не в праве . Они тоже смертные .
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Иван Кемеров

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