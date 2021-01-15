Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
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она такая мне
-Вы картой будите платить или на личными
а у меня в голове
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez
Bésame, bésame mucho…
простите.. что вы спросили? вы спросили про какие то деньги?
(в курсе)
час остался от 15 января
дяде Вове сегодня 42 года )))
блин когда я уже сдохну устал немного
после 30 лет я перестал праздновать свои днюхи
ну и сегодня я один, ну не дома не в своем городе
труба не работает (зарядка сломалась)
друг в VK написал, поздравил, а так.. ну и сам забыл, что 42 сегодня
нжраться что ли? (но не поможет, да и с утра нужно быть адекватным, нельзя нажираться)
если к примеру идете с зубом больным в 6 утра записываться на прием к стоматологу
и тут! вдруг! внезапоно вы не можете забрать свой паспорт, потому что девушка в приеймно то отдает вам ваш паспорт, то опять прижимает его своими ноготками
Вы поднимаете свои глаза на нее с вопросом (типа что за х...я ?)
а она такая... - Ты что меня не помнишь?
(да помню конечно, но лучше б не помнил, и вообще у меня зуб болит)
в Краснодаре - СНЕГ !!!!!!!!!!!!!!!!
не потаял !!!!!!