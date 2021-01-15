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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (40 фото)

Автор:
15 января 2021 22:09
Метки: картинки   прикл   юмора   
1265
40
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

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Метки: картинки   прикл   юмора   
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13  комментариев
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2k
евгений 6 часов назад
То чувство, когда перепила метанола, у тебя паралич зрительных нервов и ты никуя не различаешь и не соображаешь где вино, а где водка. Или когда водка стала для тебя, как вино

То чувство, когда перепила метанола, у тебя паралич зрительных нервов и ты никуя не различаешь и не соображаешь где вино, а где водка. Или когда водка стала для тебя, как вино
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491
Артем евгений 5 часов назад
водка - это хлебное вино, салабон.
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−13
слово молвить 3 часа назад
просто супер я уржался давно так не смеялся
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−12
V 5 часов назад
стою я сегодня перед продовщицей в магазине
она такая мне
-Вы картой будите платить или на личными
а у меня в голове

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez
Bésame, bésame mucho…

простите.. что вы спросили? вы спросили про какие то деньги?
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−12
V 5 часов назад
я знаю что я сумашедший
(в курсе)
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−12
V 5 часов назад
б-л-я 15 января....
час остался от 15 января
дяде Вове сегодня 42 года )))
блин когда я уже сдохну устал немного

после 30 лет я перестал праздновать свои днюхи
ну и сегодня я один, ну не дома не в своем городе
труба не работает (зарядка сломалась)

друг в VK написал, поздравил, а так.. ну и сам забыл, что 42 сегодня

нжраться что ли? (но не поможет, да и с утра нужно быть адекватным, нельзя нажираться)
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1k
Гур 5 часов назад
Алкопост на вечер этой пятницы
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−12
V 5 часов назад
у вас никогда не было алкогопятницы
если к примеру идете с зубом больным в 6 утра записываться на прием к стоматологу
и тут! вдруг! внезапоно вы не можете забрать свой паспорт, потому что девушка в приеймно то отдает вам ваш паспорт, то опять прижимает его своими ноготками
Вы поднимаете свои глаза на нее с вопросом (типа что за х...я ?)

а она такая... - Ты что меня не помнишь?

(да помню конечно, но лучше б не помнил, и вообще у меня зуб болит)
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14k
Егор 5 часов назад
Ссылка coub.com
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73k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
буду краток
в Краснодаре - СНЕГ !!!!!!!!!!!!!!!!
не потаял !!!!!!
буду краток в Краснодаре - СНЕГ !!!!!!!!!!!!!!!! не потаял !!!!!!
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