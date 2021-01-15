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Inkscape: полезные ресурсы, уроки, руководства

Inkscape: полезные ресурсы, уроки, руководства (5 фото)

Автор:
15 января 2021 20:12
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Inkscape   бесплатные редакторы   векторная графика   графический редактор   онлайн-уроки   полезные ресурсы   
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5

Inkscape — бесплатная программа для работы с векторной графикой. Подборка годноты, которая поможет в работе с этим графическим редактором.

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Метки: Inkscape   бесплатные редакторы   векторная графика   графический редактор   онлайн-уроки   полезные ресурсы   
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44k
noName Час назад
Спасибо,но как "корявым" пользовался,так и буду!Привычка...)))
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1k
milenBG Час назад
А работает ли она с *.cdr файлов для CorelDraw?
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5k
Кирилл Час назад
Изучайте Люстру, не тратьте время на эту безделушку!
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