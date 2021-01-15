Inkscape: полезные ресурсы, уроки, руководства

Inkscape — бесплатная программа для работы с векторной графикой. Подборка годноты, которая поможет в работе с этим графическим редактором.
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https://inkscape.org/ru/ — Форум, актуальная версия программы, учебные пособия (на английском языке).
Онлайн пособия
- 43 урока, позволяющие освоить Inkscape: http://rus-linux.net/nlib.php?name=/MyLDP/mm/inkscape/inkscape-guide.html
- Полезные уроки по Inkscape https://openarts.ru/tutorials/inkscape/
- Уроки для начинающих https://4creates.com/training/136-video-uroki-inkscape.html
- Подборка уроков http://risovat-legko.com/inkscape/
- Ещё порция уроков https://enascor.ru/uroki-inkscape/
- Серия обучающих уроков: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCPZv1pw6pMm1OmJMCxmkJ-kM0UtL7EY9
- Krita + Inkscape уроки: https://www.youtube.com/channel/UCkrdtkPkWJuirw1IJyg1w-w/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
- Подробные уроки на английском языке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLynG8gQD-n8AFcLFAkvqJYnQUiBweRh1y
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Метки: Inkscape бесплатные редакторы векторная графика графический редактор онлайн-уроки полезные ресурсы
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