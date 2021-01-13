Подборка архивных фотографий, охватывающих временной период с 1900-х по 1980-е годы и объединённых общей темой – временем года, когда температура на улице 28 градусов и выше.
Эти фотографии с грифом «28+» из архива «История России в фотографиях» посвящены лету, жаре и всевозможным способам хоть немного охладиться.
Такие старые фотографии примечательны не событийностью, не эпохальными происшествиями, а своим особым беззаботным настроением.
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Вид на Соловецкий монастырь. Архангельская область, Соловецкий о., 1967 год
Автор фото: Всеволод Тарасевич
А. Н. Авдонина с ребёнком. 1910-е, Владимирская губ., Вязниковский у., с. Станки
Автор фото: Иван Авдонин
Эти фотографии из архива «История России в фотографиях»
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