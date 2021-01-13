FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на... Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной подушке В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной... Размер не всегда имеет значение Размер не всегда имеет значение Когда и красавица, и умница Когда и красавица, и умница Женщина украла телефон у 10-летнего мальчика Женщина украла телефон у 10-летнего мальчика Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают... Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ  Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ  Умелое устранение врага Умелое устранение врага Чем отличается русский язык от других славянских? Чем отличается русский язык от других славянских? Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города... 158&nbsp;миллионов в&nbsp;месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний 158 миллионов в месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров... За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с... Как я поняла, что постарела в 27 лет Как я поняла, что постарела в 27 лет Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил
Жаркие архивные снимки с грифом «28+»

Жаркие архивные снимки с грифом «28+» (35 фото)

Автор:
13 января 2021 21:23
Метки: СССР   интересно   лето   фото   
1339
35

Подборка архивных фотографий, охватывающих временной период с 1900-х по 1980-е годы и объединённых общей темой – временем года, когда температура на улице 28 градусов и выше.

Эти фотографии с грифом «28+» из архива «История России в фотографиях» посвящены лету, жаре и всевозможным способам хоть немного охладиться.

Такие старые фотографии примечательны не событийностью, не эпохальными происшествиями, а своим особым беззаботным настроением.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   лето   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ego sum qui sum 4 часа назад
не порно, но задорно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Джон Уик Час назад
С годами женщины становились красивее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
Дмитрий 2 часа назад
Здесь не +28, здесь эдак +50 и больше ставить надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алексей 3 часа назад
""Стакан воды, 1970 год"
Стакан здесь как раз с***дили - пьют напрямую


Ну и конечно, купание в Москве-реке, заставило тоскливо вздохнуть


""Стакан воды, 1970 год" Стакан здесь как раз с***дили - пьют напрямую Ну и конечно, купание в Москве-реке, заставило тоскливо вздохнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg Алексей 8 минут назад
Насколько мне помнится, справа была мойка. Так что, пъет от фонтанчика для мытья. Да и невозможно в такой позе пить вожделенную газировку. Имхо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 часа назад
Кто рожден в 70-е, и был в Анапе в те годы, у всех , вероятно, есть этот вертолет))) Вообще собираю фото Сочи и Анапы 70-80х годов..У кого есть--делитесь !!! ))
Ностальгия, детство..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 4 часа назад
Сейчас в реку в Москве только сильно отчаянный полезет купаться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Grandelo rutt 19 минут назад
Очень чистая вода на севере, народ купается массово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Назад в детство: игрушки времен СССР, о существовании которых не знают современные дети Назад в детство: игрушки времен СССР, о существовании которых не знают современные дети Попробуйте догадаться, как использовали эти вещи в СССР Попробуйте догадаться, как использовали эти вещи в СССР Советские бренды и крупные предприятия, пережившие СССР Советские бренды и крупные предприятия, пережившие СССР Британия изнывает от жары Британия изнывает от жары Как проходили военные сборы в СССР Как проходили военные сборы в СССР
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3289410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Уличная торговля в советской Москве
1
11
Уличная торговля в советской Москве
Легенды и мифы о ГАЗ-24
1
36
Легенды и мифы о ГАЗ-24
﻿
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#Россия#СССР#Разное#Трамп#авария дня#коты#Москва
#фото#прикол#интересное#в мире#аварии#дети#автомир#автомобили#подборка#абсурд
#интересно#животные#природа#дтп#приколы#позитив#память#быт#история#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться