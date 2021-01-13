Подборка архивных фотографий, охватывающих временной период с 1900-х по 1980-е годы и объединённых общей темой – временем года, когда температура на улице 28 градусов и выше.

Эти фотографии с грифом «28+» из архива «История России в фотографиях» посвящены лету, жаре и всевозможным способам хоть немного охладиться.

Такие старые фотографии примечательны не событийностью, не эпохальными происшествиями, а своим особым беззаботным настроением.