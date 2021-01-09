Скрепка – канцелярская принадлежность, которую хоть раз держал каждый. Но люди мало задумываются о том, кто именно ее изобрел, и какие были интересные события, связанные с этой небольшой деталью для скрепления документов.
Люди долго ломали голову над тем, как придать форму скрепке, чтоб она была универсальной. Ушло на это много десятилетий. Зато теперь скрепки в том виде, в котором они знакомы каждому, не мнут бумагу, надежно скрепляют документы. Самая привычная форма – это «Джем» или «Gem». Именно ее чаще всего можно встретить в офисах организаций по всему миру. Она была разработана компанией Gem Manufacturing Ltd, которая запустила ее на массовый рынок.
Но на скрепки возлагается разный функционал. Было замечено, что «Джем» не особо хорошо справляется со скреплением большого объема бумаг. Тогда появилась модель «Ideal» (Идеал). Произошло это в 1902 году, и через несколько месяцев такие скрепки стали выпускать уже для потребителей.
«Сова» – это не совсем обычная по своему внешнему виду модель. По форме она напоминает очертания двух глаз птицы. Предназначена для обеспечения прочного крепления различных бумаг. Выпускать для массового рынка «Сову» начали в 1908 году. Есть виды, которые скрепляют документы надежнее. На них есть специальные надрезы в конце. Это скрепки «Non Skid» (Нескользящие). Выпускать их начали в 1924 году.
Но на скрепки возлагается разный функционал. Было замечено, что «Джем» не особо хорошо справляется со скреплением большого объема бумаг. Тогда появилась модель «Ideal» (Идеал). Произошло это в 1902 году, и через несколько месяцев такие скрепки стали выпускать уже для потребителей.
«Сова» – это не совсем обычная по своему внешнему виду модель. По форме она напоминает очертания двух глаз птицы. Предназначена для обеспечения прочного крепления различных бумаг. Выпускать для массового рынка «Сову» начали в 1908 году. Есть виды, которые скрепляют документы надежнее. На них есть специальные надрезы в конце. Это скрепки «Non Skid» (Нескользящие). Выпускать их начали в 1924 году.
Многие считают, что скрепку изобрел Юхан Волер. В 1899 году он сделал первые эскизы, очень напоминающие современную принадлежность для скрепления канцелярии. Через два года он собрался запатентовать изобретение, но обнаружил, что его опередили. Фирма Gem Manufacturing из Британии получила эксклюзивные права на скрепку уже успела наладить производство товара.
В 1887 г. житель Филадельфии Этельберт Мидлтон придумал стальную проволоку. Это был идеальный материал, который и держал крепко, и не цеплял намертво. Несмотря на то, что сделал он это в более масштабных целях, проволока нашла себе место и в канцелярии, причем весьма заметное. До изобретения скрепки оставалось 12 лет.
В 1999 г скрепка справила свой столетний юбилей. С момента создания она практически не изменилась. Предлагались лишь разнообразные модели однако до наших дней дожили четыре основные. Во первых Gem ("Джем ) - это самая привычная форма скрепки. Именно ее можно обнаружить среди канцелярских принадлежностей в большинстве офисов. Скрепку назвали в честь британской компании Gem Manufacturing Ltd в 1900 г впервые запустившей ее массовое производство. Вторая форма скрепки - Ideal ("Идеал ) - была специально разработана для скрепления большого числа бумаг. Скрепка Сова по лучила свое название за очертания напоминающие два круглых глаза. У скрепки Non-Skid ( "Нескользящая") сделаны специальные надрезы по бокам.
В России дело с производством скрепок на протяжении многих лет обстояло весьма плачевно. До революции отечественная промышленность выпускающая канцелярские изделия, вообще отсутствовала Все необходимое для бумажной работы приходилось ввозить из-за границы.
Только в 1925 г было организовано государственное унитарное предприятие Союз" - первое в России по выпуску школьно-письменных принадлежностей и канцелярских изделий. Оборудование и материалы для производства власти закупили в Германии. Тогда же началось производство канцелярских скрепок и кнопок. До 1990-х гг «Союз» был монополистом на канцелярском рынке. Сегодня ситуация кардинально изменилась великое множество фирм предлагает свои товары. Среди крупных российских производителей канцелярских скрепок можно назвать предприятие "Beлент", компанию «НЕО», ФК "Форум", и калининградскую компанию «Скрепка».
Пожалуй, сегодня нет более незаметной и более необходимой канцелярской принадлежности чем скрепка.
Более того в феврале 1990 г в столице Норвегии Осло был установлен пятиметровый памятник канцелярской скрепке. Его автор Яр Эрис Паульсон решил таким образом отметить столетие массового употребления двойного плоского витка проволоки. Он заявил что многие недооценивают значение этого изобретения, и, может быть после установки памятника люди начнут ценить то что имеют.
В настоящее время только в США ежегодно продаётся около 20 млрд. скрепок. При этом, по данным некоторых исследований, лишь не более 5% из них используются по прямому назначению...
В 1887 г. житель Филадельфии Этельберт Мидлтон придумал стальную проволоку. Это был идеальный материал, который и держал крепко, и не цеплял намертво. Несмотря на то, что сделал он это в более масштабных целях, проволока нашла себе место и в канцелярии, причем весьма заметное. До изобретения скрепки оставалось 12 лет.
В 1999 г скрепка справила свой столетний юбилей. С момента создания она практически не изменилась. Предлагались лишь разнообразные модели однако до наших дней дожили четыре основные. Во первых Gem ("Джем ) - это самая привычная форма скрепки. Именно ее можно обнаружить среди канцелярских принадлежностей в большинстве офисов. Скрепку назвали в честь британской компании Gem Manufacturing Ltd в 1900 г впервые запустившей ее массовое производство. Вторая форма скрепки - Ideal ("Идеал ) - была специально разработана для скрепления большого числа бумаг. Скрепка Сова по лучила свое название за очертания напоминающие два круглых глаза. У скрепки Non-Skid ( "Нескользящая") сделаны специальные надрезы по бокам.
В России дело с производством скрепок на протяжении многих лет обстояло весьма плачевно. До революции отечественная промышленность выпускающая канцелярские изделия, вообще отсутствовала Все необходимое для бумажной работы приходилось ввозить из-за границы.
Только в 1925 г было организовано государственное унитарное предприятие Союз" - первое в России по выпуску школьно-письменных принадлежностей и канцелярских изделий. Оборудование и материалы для производства власти закупили в Германии. Тогда же началось производство канцелярских скрепок и кнопок. До 1990-х гг «Союз» был монополистом на канцелярском рынке. Сегодня ситуация кардинально изменилась великое множество фирм предлагает свои товары. Среди крупных российских производителей канцелярских скрепок можно назвать предприятие "Beлент", компанию «НЕО», ФК "Форум", и калининградскую компанию «Скрепка».
Пожалуй, сегодня нет более незаметной и более необходимой канцелярской принадлежности чем скрепка.
Более того в феврале 1990 г в столице Норвегии Осло был установлен пятиметровый памятник канцелярской скрепке. Его автор Яр Эрис Паульсон решил таким образом отметить столетие массового употребления двойного плоского витка проволоки. Он заявил что многие недооценивают значение этого изобретения, и, может быть после установки памятника люди начнут ценить то что имеют.
В настоящее время только в США ежегодно продаётся около 20 млрд. скрепок. При этом, по данным некоторых исследований, лишь не более 5% из них используются по прямому назначению...
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Метки: Юхан Волер джем скрепка
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Но, во-первых нет такого слова "справил". Отпраздновал. У неё был юбилей. Но "справил"?
Во-вторых. А где же занавески? Во всех общагах и большинстве квартир они висят именно на них.
А статья действительно познавательная. Спасибо.
"В лесу справляли именины,
на них был заяц приглашен..."
Не помните такого стиха?
Да и многие толковые словари описывают значение слова "справил" именно в связке с юбилеем, именинами и другими праздниками.
справить -влю, -вишь; сов., перех. (несов. справлять). 1. разг. Отпраздновать, отметить по установленному обычаю. Справить день рождения. Справить новоселье. Малый академический словарь справить справить I сов. перех. разг. см. справлять I II сов. перех. простореч. см. справлять II Толковый словарь Ефремовой справить СПРАВИТЬ, влю, вишь; вленный; сов., что. 1. Отпраздновать по обычаю. С. день рождения. 2. Приобрести, купить (прост.). С. костюм. | несов. справлять, яю, яешь. Толковый словарь Ожегова справить СПР’АВИТЬ, справлю, справишь, совер. (к справлять). 1. что. Соблюсти по обычаю, отпраздновать ( разг. ). Справить именины. Справить праздник. 2. что. Исполнить, совершить ( устар., обл. ). «А коли подать справлена, я никому не здравствую.» Некрасов. Толковый словарь Ушакова справить СПРАВИТЬ -влю, -вишь; св. что. 1. Разг. Отпраздновать по установленному обычаю. С. день рождения. С. новоселье. С. праздник. 2. Разг. Приобрести, купить. С. костюм. 3. Нар.-разг. Сделать, выполнить, изготовить; привести в порядок, подготовить. Толковый словарь Кузнецова
Источник: https://gufo.me/dict/tikhonov/справитьhttps://gufo.me/dict/tikhonov/справить