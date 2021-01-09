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Скрепка

Скрепка (3 фото)

Автор:
09 января 2021 07:10
Метки: Юхан Волер   джем   скрепка   
303
3
Скрепка – канцелярская принадлежность, которую хоть раз держал каждый. Но люди мало задумываются о том, кто именно ее изобрел, и какие были интересные события, связанные с этой небольшой деталью для скрепления документов.

Источник:

Метки: Юхан Волер   джем   скрепка   
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an-bask 2 часа назад
Скрепка – канцелярская принадлежность, которую хоть раз держал каждый.

Скрепка – канцелярская принадлежность, которую хоть раз держал каждый.
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1k
Domax3000 17 минут назад
Есть такая игра,кстати,"Bigger-Better"(Больше-Лучше).Смысл игры заключается в обмене одних вещей на другие, при этом следует стараться получить взамен более ценный или крупный предмет. В 2006 году один парнишка из Канады умудрился за год и 14 этапов обмена въехать в собственный дом. Кому интересно,может загуглить.
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26k
АнтонПолднев Час назад
Автору плюс, статья интересная.
Но, во-первых нет такого слова "справил". Отпраздновал. У неё был юбилей. Но "справил"?
Во-вторых. А где же занавески?
Во всех общагах и большинстве квартир они висят именно на них.
А статья действительно познавательная. Спасибо.
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1k
ых АнтонПолднев Час назад
Юбилей справляют. Да, его и отмечают, и празднуют, но его и справляют, даже в народном творчестве засветилось:
"В лесу справляли именины,
на них был заяц приглашен..."
Не помните такого стиха?
Да и многие толковые словари описывают значение слова "справил" именно в связке с юбилеем, именинами и другими праздниками.
справить -влю, -вишь; сов., перех. (несов. справлять). 1. разг. Отпраздновать, отметить по установленному обычаю. Справить день рождения. Справить новоселье. Малый академический словарь справить справить I сов. перех. разг. см. справлять I II сов. перех. простореч. см. справлять II Толковый словарь Ефремовой справить СПРАВИТЬ, влю, вишь; вленный; сов., что. 1. Отпраздновать по обычаю. С. день рождения. 2. Приобрести, купить (прост.). С. костюм. | несов. справлять, яю, яешь. Толковый словарь Ожегова справить СПР’АВИТЬ, справлю, справишь, совер. (к справлять). 1. что. Соблюсти по обычаю, отпраздновать ( разг. ). Справить именины. Справить праздник. 2. что. Исполнить, совершить ( устар., обл. ). «А коли подать справлена, я никому не здравствую.» Некрасов. Толковый словарь Ушакова справить СПРАВИТЬ -влю, -вишь; св. что. 1. Разг. Отпраздновать по установленному обычаю. С. день рождения. С. новоселье. С. праздник. 2. Разг. Приобрести, купить. С. костюм. 3. Нар.-разг. Сделать, выполнить, изготовить; привести в порядок, подготовить. Толковый словарь Кузнецова

Источник: https://gufo.me/dict/tikhonov/справитьhttps://gufo.me/dict/tikhonov/справить
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен АнтонПолднев 42 минуты назад
У Вани недержание и диарея постов, поэтому он справляет свою нужду на сайте.
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1k
Alex 2 часа назад
скрепок много не бывает.
скрепок много не бывает.
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119
bobobo 3 часа назад
Скрепки это как-то мелквато. Нужна статья про Скрепы.
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