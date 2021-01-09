Многие считают, что скрепку изобрел Юхан Волер. В 1899 году он сделал первые эскизы, очень напоминающие современную принадлежность для скрепления канцелярии. Через два года он собрался запатентовать изобретение, но обнаружил, что его опередили. Фирма Gem Manufacturing из Британии получила эксклюзивные права на скрепку уже успела наладить производство товара.



В 1887 г. житель Филадельфии Этельберт Мидлтон придумал стальную проволоку. Это был идеальный материал, который и держал крепко, и не цеплял намертво. Несмотря на то, что сделал он это в более масштабных целях, проволока нашла себе место и в канцелярии, причем весьма заметное. До изобретения скрепки оставалось 12 лет.



В 1999 г скрепка справила свой столетний юбилей. С момента создания она практически не изменилась. Предлагались лишь разнообразные модели однако до наших дней дожили четыре основные. Во первых Gem ("Джем ) - это самая привычная форма скрепки. Именно ее можно обнаружить среди канцелярских принадлежностей в большинстве офисов. Скрепку назвали в честь британской компании Gem Manufacturing Ltd в 1900 г впервые запустившей ее массовое производство. Вторая форма скрепки - Ideal ("Идеал ) - была специально разработана для скрепления большого числа бумаг. Скрепка Сова по лучила свое название за очертания напоминающие два круглых глаза. У скрепки Non-Skid ( "Нескользящая") сделаны специальные надрезы по бокам.



В России дело с производством скрепок на протяжении многих лет обстояло весьма плачевно. До революции отечественная промышленность выпускающая канцелярские изделия, вообще отсутствовала Все необходимое для бумажной работы приходилось ввозить из-за границы.



Только в 1925 г было организовано государственное унитарное предприятие Союз" - первое в России по выпуску школьно-письменных принадлежностей и канцелярских изделий. Оборудование и материалы для производства власти закупили в Германии. Тогда же началось производство канцелярских скрепок и кнопок. До 1990-х гг «Союз» был монополистом на канцелярском рынке. Сегодня ситуация кардинально изменилась великое множество фирм предлагает свои товары. Среди крупных российских производителей канцелярских скрепок можно назвать предприятие "Beлент", компанию «НЕО», ФК "Форум", и калининградскую компанию «Скрепка».



Пожалуй, сегодня нет более незаметной и более необходимой канцелярской принадлежности чем скрепка.



Более того в феврале 1990 г в столице Норвегии Осло был установлен пятиметровый памятник канцелярской скрепке. Его автор Яр Эрис Паульсон решил таким образом отметить столетие массового употребления двойного плоского витка проволоки. Он заявил что многие недооценивают значение этого изобретения, и, может быть после установки памятника люди начнут ценить то что имеют.



В настоящее время только в США ежегодно продаётся около 20 млрд. скрепок. При этом, по данным некоторых исследований, лишь не более 5% из них используются по прямому назначению...