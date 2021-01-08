Цинк и это не всё о нём

В древнем мире производство латуни восходит, вероятно, ко II веку до н. э. Небольшие количества цинка, присутствующие в образцах древнеегипетской меди отражают состав местных руд, но для выплавки латуни, датируемой 1400–1000 гг до н.э. и содержащей около 23% цинка, уже должны были преднамеренно смешивать медную руду с цинковой. Что же касается производства металлического цинка, то есть основания полагать, что оно зародилось в Индии около 12 века. Латунь получали и на Кипре. Сплав цинка с медью был известен ещё в Древней Греции и Египте, в Индии (в 7 веке), Китае (в 11веке). Но долгое время не удавалось выделить чистый цинк. Почему? Да потому что при получение сплавов цинка из смешанных руд не требует выделения самого цинка. А вот китайские мастера овладели искусством выплавки цинка. Цинковые монеты использовались в годы правления династии Минь (1368–1644). Если говорить про средневековую Европу, то специального производства цинка ещё не было, хотя небольшие количества всё же получались при производстве свинца, серебра и латуни, поэтому ввозился индийский и китайский цинк.