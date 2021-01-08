Цинк и это не всё о нём

Кого, в своё время, не забавлял кусочек цинка брошенный в соляную кислоту? Пузырьки, шипение... водород. Ну, а если учитель вышел, на мгновение, а в кармане(по какой то случайности) оказались спички...
Короче, поговорим о цинке.
Короче, поговорим о цинке.
Достоверная даты открытия цинка неизвестна. С происхождением названия, как то всё тоже неоднозначно. Есть, например, немецкая версия "zinke" ( "остриё", или "зуб")потому что кристаллы металлического цинка похожи на иглы, на что указал, впервые, в своих трудах Филипп Парацельс 1493г.р. (полное имя не хватит дня перечислить) - алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, который даже способствовал внедрению химических препаратов в медицину(!!!).
Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм - собственной персоной
Знаменитая фраза "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза" принадлежит именно ему. Есть поклонники персидского происхождения слова: "ченг" или "чанг" (tschang), и им вообще пофиг, что это слово означает не только цинк, а вообще камни. Имеется и менее правдоподобная(смотря для кого, конечно) версия и снова от немцев. Они "глаголят", что название цинк произошло от древнегерманского "цинко" (что означало бельмо на глазу(похоже на окись цинка)). Сразу хочу повторить "от древнегерманского слова", а не в современной версии. Знаю таких, набегут на цитаты растащат... А есть ведь ещё немецкий вариант, возможно, слово цинк произведено от немецкого Zian - олово. Поди теперь разберись.
×
Так что же ты такое, цинк? Цинк в природе как самородный металл не встречается. Цинк это простое вещество которое при обычных условиях — хрупкий металл голубовато-белого цвета, тускнеющий на воздухе, покрываясь тонким слоем оксида цинка. Состав соединений цинка оставался неизученным вплоть до 18 века, хотя некоторые из них, например белый купорос (сульфат цинка), использовали для получения латуни, добавляя к расплаву меди вместе с порошком угля. В 1721 г. саксонский металлург Иоганн Фридрих Генкель (учитель Ломоносова) подробно описал цинк и его некоторые минералы и соединения.
Не занижая заслуги Генкеля стоит упомянуть, что о латуни упоминают многие авторы, в том числе Аристотель, который рассказывает о производстве латуни в стране моссинеков, но... Может Аристотель зачитывался приключениями аргонавтов? Кто же теперь узнает? "...проплыли страну страну моссинеков, живущих в деревянных домах, беспорядочно совокупляющихся и носящих неописуемой длины копья и белые щиты в форме листьев плюща..." Может речь о Колхиде??????
В древнем мире производство латуни восходит, вероятно, ко II веку до н. э. Небольшие количества цинка, присутствующие в образцах древнеегипетской меди отражают состав местных руд, но для выплавки латуни, датируемой 1400–1000 гг до н.э. и содержащей около 23% цинка, уже должны были преднамеренно смешивать медную руду с цинковой. Что же касается производства металлического цинка, то есть основания полагать, что оно зародилось в Индии около 12 века. Латунь получали и на Кипре. Сплав цинка с медью был известен ещё в Древней Греции и Египте, в Индии (в 7 веке), Китае (в 11веке). Но долгое время не удавалось выделить чистый цинк. Почему? Да потому что при получение сплавов цинка из смешанных руд не требует выделения самого цинка. А вот китайские мастера овладели искусством выплавки цинка. Цинковые монеты использовались в годы правления династии Минь (1368–1644). Если говорить про средневековую Европу, то специального производства цинка ещё не было, хотя небольшие количества всё же получались при производстве свинца, серебра и латуни, поэтому ввозился индийский и китайский цинк.
Реторта
Но история не стоит на месте. И в 1738 году англичанин Уильям Чэмпион запатентовал дистилляционный способ получения цинка, т.е. процесс перегонки металлического цинка из каламина с использованием древесного угля в плавильной печи, что послужило началу выплавки цинка в промышленном масштабе. И в 1743 году в Бристоле вступил в строй первый цинковый завод, основанный Уильямом Чэмпионом. Но во всей этой истории есть небольшой "душок". А дело в том, что в Германии, в 1746 году Андреас Сигизмунд Маргграф разработал похожий способ получения чистого цинка путём прокаливания смеси его оксида с углём без доступа воздуха, в глиняных огнеупорных ретортах(перегонных аппаратах) с последующей конденсацией паров цинка в холодильниках. Маргграф описал свой метод во всех деталях и этим заложил основы теории производства цинка. Поэтому его часто называют первооткрывателем цинка.
Алагирский завод.
И в двух словах, как всё быстренько-быстренько пошло в "гору". В 1805 году Чарльз Гобсон и Чарльз Сильвестр из Шеффилда запатентовали способ обработки цинка способом прокатки при 100—150 °C.
1 января 1905 году первый в России цинк был получен на заводе "Алагир" во Владикавказе(сейчас это завод "Электроцинк"). Первые заводы, где цинк получали электролитическим способом, появились в 1915 году в Канаде и США Сейчас известно 66 минералов цинка.
Цинк — энергичный водный "мигрант", особенно это характерно в термальных водах. Из этих вод осаждаются сульфиды цинка, имеющие важное промышленное значение. Цинк также энергично мигрирует в поверхностных и подземных водах, главным "осадителем" для него является сероводород.
1 января 1905 году первый в России цинк был получен на заводе "Алагир" во Владикавказе(сейчас это завод "Электроцинк"). Первые заводы, где цинк получали электролитическим способом, появились в 1915 году в Канаде и США Сейчас известно 66 минералов цинка.
Цинк — энергичный водный "мигрант", особенно это характерно в термальных водах. Из этих вод осаждаются сульфиды цинка, имеющие важное промышленное значение. Цинк также энергично мигрирует в поверхностных и подземных водах, главным "осадителем" для него является сероводород.
Что бы не занимать слишком много места и времени пропустим перечисления месторождений и процесс добычи цинка из полиметаллических руд(не-е-е, если кому надо, только "цинканите").
Красота! А?
Притормозим чуть на применении. Ну во первых; чистый металлический цинк используется для восстановления благородных металлов, добываемых подземным выщелачиванием (золото, серебро), во вторых с помощью цинка извлекают то же золото и серебро из чернового свинца в виде интерметаллидов(химических соединений двух или более металлов) цинка. Не забудем и про оцинковку поверхностей для защиты от коррозии. Да-да самое обыкновенное ведро тоже его "рук" дело. Ну, а без оцинкованного днища какого ни будь авто и поста не было бы. Цинк используется в качестве материала для отрицательного электрода в химических источниках тока, то есть в батарейках и аккумуляторах. Он вводится в состав многих твёрдых припоев для снижения их температуры плавления.
Окись цинка широко используется в медицине как антисептическое и противовоспалительное средство. Также окись цинка используется для производства краски — цинковых белил.
Сплавы цинка с алюминием и магнием, благодаря сравнительно высоким механическим и очень высоким литейным качествам широко используются в машиностроении, а именно для точного литья. Кстати, в оружейном деле из некоторых сплавов, иногда, отливают затворы пистолетов, которые рассчитаны на использование слабых или травматических патронов. Также из цинковых сплавов отливают всевозможную техническую фурнитуру, вроде автомобильных ручек, корпусы карбюраторов(поэтому их в цветмет и не принимают). Хлорид цинка — важный флюс для пайки металлов и компонент при производстве фибры. Селенид цинка используется для изготовления оптических стёкол с очень низким коэффициентом поглощения в среднем инфракрасном диапазоне, например, в углекислотных лазерах. Перечислять можно до бесконечности.
Цинк играет и огромную биологическую роль.
В организме взрослого человека содержится в среднем около 2 г цинка, в виде его соединений, который концентрируется преимущественно в простате, мышцах, печени и поджелудочной железе. На этом чуть задержимся.
Цинк необходим для продукции спермы и мужских гормонов( а тут как ни крути, 50 миллилитрах человеческой спермы содержится около 10 миллиграммов цинка), необходим для метаболизма витамина E, необходим для расщепления алкоголя в организме, важен для нормальной деятельности простаты, участвует в синтезе разных анаболических гормонов в организме, включая инсулин, тестостерон и гормон роста.
В организме взрослого человека содержится в среднем около 2 г цинка, в виде его соединений, который концентрируется преимущественно в простате, мышцах, печени и поджелудочной железе. На этом чуть задержимся.
Цинк необходим для продукции спермы и мужских гормонов( а тут как ни крути, 50 миллилитрах человеческой спермы содержится около 10 миллиграммов цинка), необходим для метаболизма витамина E, необходим для расщепления алкоголя в организме, важен для нормальной деятельности простаты, участвует в синтезе разных анаболических гормонов в организме, включая инсулин, тестостерон и гормон роста.
Недостаток же цинка в организме приводит к ряду расстройств. Среди них — раздражительность, утомляемость, в более сложных случаях - потеря памяти, депрессивные состояния, снижение остроты зрения, уменьшение массы тела, снижение уровня инсулина, аллергические заболевания, анемия.
Среди продуктов, употребляемых в пищу человеком, наибольшее содержание цинка — в тыквенных и подсолнечных семечках, кунжуте, мясе, сыре, овсяной крупе, бобовых, шоколаде, ну и на любителей, в устрицах. Цинк – одно из наиболее важных биологически активных элементов и необходим для всех форм жизни.
Цинк влияет на вкус и обоняние. Из-за нехватки цинка, необходимого для полноценного развития плода, многие женщины в первые 3 месяца беременности жалуются на капризы вкуса и обоняния.
Цинк влияет на вкус и обоняние. Из-за нехватки цинка, необходимого для полноценного развития плода, многие женщины в первые 3 месяца беременности жалуются на капризы вкуса и обоняния.
Авторский пост
Метки: история цинка почти всё о цинке цинк
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Он "ползет" на поверхностях других металлов, оставаясь слаботекучим
Медленно, но верно
Небольшая трещинка или царапинка на оцинкованном ведре "самозатягивается" слоем цинка - дайте только немного времени, и не мочите оголенную сталь водой....
Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.
Обратись к логопеду - на шесть слов хватит десять секунд.