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Цинк и это не всё о нём

Цинк и это не всё о нём (14 фото + 1 тянучка)

Автор:
08 января 2021 23:11
Сообщество : Наука
Метки: история цинка   почти всё о цинке   цинк   
508
14
1
Кого, в своё время, не забавлял кусочек цинка брошенный в соляную кислоту? Пузырьки, шипение... водород. Ну, а если учитель вышел, на мгновение, а в кармане(по какой то случайности) оказались спички...
Короче, поговорим о цинке.
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Метки: история цинка   почти всё о цинке   цинк   
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31k
Nefrion 4 часа назад
Спасибо, познавательно!
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7k
costa Час назад
Дефицит цинка и фолиевой кислоты связаны с снижением неспецифического иммунитета. Знакомый профессор биохимии занимающийся разработкой лекарств от Ковид - советовал в качестве поддержки принимать.
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73k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Есть еще одно удивительное свойство цинка
Он "ползет" на поверхностях других металлов, оставаясь слаботекучим
Медленно, но верно
Небольшая трещинка или царапинка на оцинкованном ведре "самозатягивается" слоем цинка - дайте только немного времени, и не мочите оголенную сталь водой....
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30k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< полное имя не хватит дня перечислить >>>

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.
Обратись к логопеду - на шесть слов хватит десять секунд.
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