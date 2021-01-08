Ликер Mast-Jagermeister AG Jagermeister

Ликер выпускается с 1935 года компанией Mast-Jägermeister SE (основана в 1878 году), расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония). Рецепт ликёра был создан Куртом Мастом, сыном основателя компании, в 1934 году. Первоначально рецепт был разработан как лекарственное средство для улучшения пищеварения.
В ликере смешано 56 компонентов — растений, кореньев, корок, — точный состав держится в секрете, и выдерживают 12 месяцев, шесть из которых — в дубовых бочках. Особое внимание было уделено и бутылке: она не только защищала напиток от солнечных лучей, но и от падений. Ради этого Курт одну за другой ронял бутылки на пол, пока не нашел идеальную форму.
Название напитку дал его создатель. Само понятие Егермейстер — «старший егерь» — существует многие столетия.
Имперский лесничий Германии Геринг издал в 1934 году закон о правилах охоты на территории Рейха. Он привел ранее редкое название "Jagermeister" и провозгласил себя "Старшим охотником".
Имперский лесничий Германии Геринг издал в 1934 году закон о правилах охоты на территории Рейха. Он привел ранее редкое название "Jagermeister" и провозгласил себя "Старшим охотником".
Как признается Курт Маст, член нацистской партии, заядлый охотник, но мало успешный производитель уксуса в нацистской крепости Вольфенбюттеля, в 1934 он смешал много ингридиентов, настоев трав, разлил в зеленые бутылки и назвал их очень удачно - Егермейстер. В вермахте солдаты называли этот напиток "Геринг-бренди" или "Лимонад Геринга".
С 1970-х годов ликер экспортируется в десятки стран мира.
С 1970-х годов ликер экспортируется в десятки стран мира.
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