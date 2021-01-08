Ликер Mast-Jagermeister AG Jagermeister

В ликере смешано 56 компонентов — растений, кореньев, корок, — точный состав держится в секрете, и выдерживают 12 месяцев, шесть из которых — в дубовых бочках. Особое внимание было уделено и бутылке: она не только защищала напиток от солнечных лучей, но и от падений. Ради этого Курт одну за другой ронял бутылки на пол, пока не нашел идеальную форму.