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Ликер Mast-Jagermeister AG Jagermeister

Ликер Mast-Jagermeister AG Jagermeister (4 фото)

Автор:
08 января 2021 13:42
Метки: Mast-Jägermeiste   Егермейстер   история Германии   
1033
4
Ликер выпускается с 1935 года компанией Mast-Jägermeister SE (основана в 1878 году), расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония). Рецепт ликёра был создан Куртом Мастом, сыном основателя компании, в 1934 году. Первоначально рецепт был разработан как лекарственное средство для улучшения пищеварения.

Источник:

Метки: Mast-Jägermeiste   Егермейстер   история Германии   
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16  комментариев
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26k
Fat Lynx 3 часа назад
За-е-батый напиток, однако... особенно, если замерз и надо быстро согреться... или бабе налить, чтобы расслабилась.
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10k
alexis 23 минуты назад
Та же фигня?
Та же фигня?
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10k
alexis Полчаса назад
Позанудствую: Ягермайстер.
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61k
Максим Час назад
Я его в кофе подливаю)
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4k
saliamnn Час назад
Наш ответ немцам.
Наш ответ немцам.
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8k
Максим 2 часа назад
Для эстэтов. Синячить им опасно.
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53k
Racer777 2 часа назад
Если растворить наперсток этого бальзама в 150граммах водки и выпить залпом, очень хорошо освежает с похмелья.
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7k
Alex Djeff Racer777 2 часа назад
Есть лучший рецепт: 20 капель воды на стакан водки.
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4k
SLAVENTUS80 2 часа назад
Есть подставка коврик с таким названием
Есть подставка коврик с таким названием
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44k
noName 2 часа назад
Мы его "Присвятым Оленем" обзывали)
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771
ah3007 3 часа назад
В качестве дижестива очень хорош. Но, берегитесь им напиться, незабываемые последствия.
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44k
noName ah3007 2 часа назад
По нашенски эт ж бальзам,из за травок при переплое по сердцу бьет.Я как то бальзамом Парне ужрался,во время наступившего бадуна думал сдохну
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366
С того Берега моря 3 часа назад
Прекрасный ликер!
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Иван Кемеров

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