Ответ: "Это пресс-папье с оригинальным стилем. Оно предназначено для того, чтобы прижимать бумаги и документы к столу, чтобы те в свою очередь не разлетелись по комнате и не перемешивались"

2. "Что это за штуковина? Она явно еще из прошлого века"