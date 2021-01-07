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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
07 января 2021 13:41
Метки: вопросы   находки   ответы   
3346
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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15  комментариев
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1k
ых 6 часов назад
Комментарий к фото
Для сгибания зубьев? А зачем сгибать зубы у ручной пилы, наверное для того, что бы напилить кривых поленьев, которые нужно бросать в топку паровоза перед тем, ка совершить поворот. Этот процесс называется разводка, а зубья на сгибают, а разводят.
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Нашел вчера у деда в гараже. Что это?
Нашел вчера у деда в гараже. Что это?
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9k
3.6o6pa Злобный Члегр Час назад
Это "тот самый" топор из села Кукуево...
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15k
Alush 3.6o6pa Час назад
Там же утюг плыл.
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3.6o6pa Alush 58 минут назад
Да чё оттуда только не сплывало... Традиция видать у них там - всё в воду бросать
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1k
DrKlizmi 3.6o6pa 46 минут назад
И главное-всё плавает!
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900
greesevold Alush Полчаса назад
Утюг плывёт по течению, а топор - против течения.
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9k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Гайвань здесь играет главную роль.
Ссылка youtu.be
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22k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Увидел у "друга" на стене и спросил в интернете... У самого "друга" спросить язык не повернулся ?
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