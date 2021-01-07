Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковина? Она как-то связана с Египтом? Мама утверждает, что кто-то подарил ей это, после путешествия по Европе
Ответ: "Это пресс-папье с оригинальным стилем. Оно предназначено для того, чтобы прижимать бумаги и документы к столу, чтобы те в свою очередь не разлетелись по комнате и не перемешивались"
2. "Что это за штуковина? Она явно еще из прошлого века"
Ответ: "Все верно. Это винтажный светильник со шнуром, который можно было вытягивать. Выглядел он так:"
3. "Что это за металлическая штуковина?"
Ответ: "Это предмет нужен для сгибания зубьев на ручных пилах"
4. "Что это я увидел на одной из дверей внутри нового дома?"
Ответ: "Это старинный дверной колокольчик"
5. "Что за странные штуковины?"
Ответ: "Это раскладные вешалки, такие используют в походах и путешествиях"
6. "Что это за штуковина? Напоминает шахматную фигуру, но при этом ее можно разобрать"
Ответ: "Это футляр для иголок. Внутри должна быть небольшая подушечка, которая их фиксирует"
7. "Увидел это в антикварном магазине. Что за штуковина такая?"
Ответ: "Это индейский свадебный кувшин с изображением Кокопелли - бога плодородия"
8. "Что это за штуковина была прикреплена к трубе в старом доме моих родителей"
Ответ: "Это старый вариант увлажнителя воздуха. Вы крепите данную штуковину к радиатору, заливаете в нее воду. Она от тепла испаряется, не позволяя воздуху в комнате становится слишком сухим"
9. "Впервые вижу такой интересный и непонятный сосуд"
Ответ: "Это одна из первых версий шейкера для коктейлей"
10. "Среди вещей родителей нашел какие-то странные ножницы. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это ножницы для обрезки свечных фитилей"
11. "Что это я нашел на полу в офисе? Это что-то важное?"
Ответ: "В период пандемии такие штуковины стали популярными. Продев палец в отверстие, вы можете данным предметом, как крюком открывать ручки не прикасаясь к ним, а также нажимать на кнопки"
12. "Что это за металлическая штуковина?"
Ответ: "Это противовес, который является частью противопожарных ворот"
13. "Чем это может быть?"
Ответ: "Это оригинальная цветочная ваза"
14. "Что это за "одуванчики" на вершине горнолыжного подъемника?"
Ответ: "Эта штуковина не позволяет молнии ударить в подъемник, рассеивая электрические заряды"
15. "Что это за сосуд? Выглядит антикварным"
Ответ: "Это музыкальный графин. На дне графина находится заводной музыкальный механизм. После завода графин начинает играть мелодию, но только тогда, когда он отрывается от стола. Каждый раз, когда вы наполняете рюмки, будет звучать очаровательная музыка"
16. "Зачем такая стойка с зубцами?"
Ответ: "Их используют в спортивных магазинах при продаже клюшек для гольфа"
17. "Мне подарил это коллега. Выглядит слегка причудливо. Что это такое?"
Ответ: "Это гайвань - традиционная посуда для чаепития родом из Китая"
18. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это инструмент для заточки бритвенных лезвий"
19. "Среди маминых инструментов на кухне нашла эту вещь. Чем это может быть?"
Ответ: "Это удобная открывалка для банок, которая учитывает разные размеры крышек"
20. "Что это я увидел на стене, будучи в гостях?"
Ответ: "Это вероятнее всего, будущий экспонат арт-выставки. Веревка неравномерная и сделана вручную, вряд ли ею можно пользоваться в быту"
Источник:
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