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Жить в России
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Сообщество Жить в России
Дмитрий
Нужно просто немного потерпеть
(9 фото)
Автор:
Дмитрий
06 января 2021 14:58
Сообщество :
Жить в России
Метки:
клиент
работы.
сотовая связь
1106
9
Сотовая компания удивляет своей клиентоориентированностью. Ну а клиент своим долготерпением.
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Метки:
клиент
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сотовая связь
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комментариев
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5k
Pterodactyl
4 часа назад
Мне кажется, он давно сменил оператора, просто уже дело принципа: узнать, как долго будут лапшу на уши вешать
8
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Ivan
7 минут назад
- Жильцам... От начальника ЖЭК-а...
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4 минуты назад
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Fiverknot
Час назад
Послал бы их давно нах и перешел бы к другому оператору.
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Дмитрий Григорьев
2 часа назад
Оператор тут не причем.
Я тоже живу на Новопесчаной, только в самом ее начале. И точно такая же ситуация, но уже с МТС. Связь есть, но ужасного качества, постоянно прерывается. В ответ на мои обращения получил ответ:
Уважаемый клиент!
Мы рассмотрели ваше обращение и благодарим за предоставленную информацию. В указанном районе качество связи снизилось из-за незаконно установленного радиоусиливающего устройства, которое ограничивает распространение сигнала. Мы передали эту информацию в государственные органы для дальнейшего решения. Спасибо, что вы с нами! Ваш МТС
//Номер
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Дмитрий Григорьев
2 часа назад
МТС разобрался где собака порылась и ответил за 3 дня, но связь по-прежнему плохая. Хотя, вроде, стало чуть лучше, чем месяц назад.
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Sabay
Дмитрий Григорьев
Час назад
Заявление в "Главный радиочастотный центр" (так же ФГУП «ГРЧЦ»
отловят рационализатора и накажут анально.
1
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Андрей Ватрушкин
2 часа назад
Наверное все время разговаривал с Алисой.
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Александр
3 часа назад
Странно что в Москве нет связи. Может глушилка или иной прибор мешает связи.
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30k
Лесли 🥰
4 часа назад
Пиз*дец))) у мужика реально нервяк железный! Я бы уже обматерила и заявление на них накатала. У нас тут недавно во всем доме не было инета три дня. Звонили, писали. Сначала писали/звонили вежливо, потом уже нет. Сделали наконец к концу третьего дня. Причем они говорят С НАШЕЙ СТОРОНЫ ПРОБЛЕМ НЕТ!
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Я тоже живу на Новопесчаной, только в самом ее начале. И точно такая же ситуация, но уже с МТС. Связь есть, но ужасного качества, постоянно прерывается. В ответ на мои обращения получил ответ:
Уважаемый клиент!
Мы рассмотрели ваше обращение и благодарим за предоставленную информацию. В указанном районе качество связи снизилось из-за незаконно установленного радиоусиливающего устройства, которое ограничивает распространение сигнала. Мы передали эту информацию в государственные органы для дальнейшего решения. Спасибо, что вы с нами! Ваш МТС
//Номер//Номер обращения: 1....
отловят рационализатора и накажут анально.