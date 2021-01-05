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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 12:59
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   находки   ответы   
1828
25
1

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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12  комментариев
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25k
Acu900 Час назад
Его точно на шею надевают? Друг спрашивает :)))
Его точно на шею надевают? Друг спрашивает :)))
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16k
Anna 17 минут назад
Комментарий к фото
чапельник
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3k
Макс 55 минут назад
Ага. Для икебаны...
Набор стоматолога! Внизу коронки, вверху щипцы. А слева внизу - анестезия!
Ага. Для икебаны... Набор стоматолога! Внизу коронки, вверху щипцы. А слева внизу - анестезия!
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6k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Чапельник)
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Что это за круглая штука с палкой? И что это за сетка с орлом?
Что это за круглая штука с палкой? И что это за сетка с орлом?
Что это за круглая штука с палкой? И что это за сетка с орлом?
Что это за круглая штука с палкой? И что это за сетка с орлом?
Что это за круглая штука с палкой? И что это за сетка с орлом?
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26k
Snork Snorkoff Flying Dutchmen. 21 минуту назад
Грелка для постели. Туда засыпают угли и елозят. прогревая кровать. Сетка - экран для камина чтобы если полено стрельнет угольки и искры не вылетели наружу.
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Комментарий к фото
А для чего во время упражнения на пресс нужно дополнительно и голову тянуть вперёд? Руки свободны. Для усиления упражнения руки можно вытянуть вверх-назад. А можно и просто держать на животе.
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4k
Sanar 2 часа назад
"Это кухонное приспособление для нарезки спаржи для салата" вот лентяи)
Ну и 10 кадр без подсказки не понял, вернее понял как то по своему (я безнадёжно испорчен интернетом).
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69k
Весёлый Пессимист 2 часа назад
Бл..., ну так спроси сам у неё!
Бл..., ну так спроси сам у неё!
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Знал только рейсфедер. Зато конкретно, вплоть до личного использования!
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