Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Нашел это дома у родителей. Что это за штука?"
Ответ: "Это кухонное приспособление для нарезки спаржи для салата"
2. "Что за странный инструмент? Никогда раньше такой не видел"
Ответ: "Это инструмент сапожника, для обработки боковых швов сапог, ботинок и башмаков у самой подошвы"
3. "Я увидел это на столбе неподалеку от своего дома. Что это такое?"
Ответ: "Это открытая точка доступа Wi-Fi, обычные антенны которой заменили на модели с высоким коэффициентом усиления сигнала"
4. "Что это за штуковина? Никак не пойму"
Ответ: "С помощью данного предмета можно разделить стопку бумаг, на стопки поменьше, фиксируя их. В цельном и рабочем виде этот предмет выглядит следующим образом:"
5. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это съемная ручка для сковороды. Ее также называют держателем или ухватом"
6. "Эта штуковина попалась мне на глаза у обочины дороги. Что это?"
Ответ: "Это подставка для ног пассажира отлетевшая от мотоцикла"
7. "Что за странная вилка у этого прибора? И что это вообще за штуковина?"
Ответ: "Это фирменное аналоговое аудио устройство с комбинированным соединением питания"
8. "Что это за приспособление я нашел среди отцовских инструментов?"
Ответ: "Это резак для пенопласта"
9. "Моя подруга нашла этот странный кейс возле тропинки в парке. Для чего он?"
Ответ: "Верхний вырез предназначен для оптического прицела, нижний для прибора ночного видения"
10. "Моя девушка взяла это с собой в нашу новую квартиру. Что это такое?"
Ответ: "Это тренажер снимающий ненужную нагрузку с шеи во время упражнений на пресс. В действии он выглядит так:"
11. "Нашел у своей бабушки этот набор. Для чего он?"
Ответ: "Он предназначен для создания икебан"
12. "Что за новую штуковину принесла в дом моя жена?"
Ответ: "С помощью такого предмета девушки подкручивают себе ресницы"
13. "Что это за красные штуковины, которые вращаются на перилах мостика, ведущего к причалу?"
Ответ: "Они отпугивают птиц"
14. "Что это я нашел у дороги?"
Ответ: "Это часть старого, уже антикварного механизма по отделению кукурузных зерен от початка. Целый он выглядит так:"
15. "Что за молоток такой странный?"
Ответ: "Он предназначен для работы в труднодоступных местах"
16. "Нашел это среди старых вещей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это доска для криббеджа, карточной игры для двух игроков"
17. "Я нашла это в своем рабочем столе на работе. Что это такое?"
Ответ: "Это рейсфедер - чертежная ручка, которая позволяет работать тушью или краской"
18. "Найден сегодня на кладбище легковых и грузовых автомобилей. Зачем эта дополнительная рама?"
Ответ: "Такие машины используют на скачках. Легко понять как, если посмотреть следующее видео:"
19. "Нашел эту железную штуковину в подарочной упаковке с конфетами. Что это такое?"
Ответ: "Это форма, по которой сравнивают конфеты перед распределением по упаковкам. К вам она попала случайно"
20. "Какая-то странная тарелка. У нее двойное дно, есть какие-то крючки и крышка. Зачем такая нужна?"
Ответ: "Она предназначена для подачи масла. Снизу заливается холодная вода, чтобы масло не таяло. Крышка для того, чтобы оно не обветривалось, а в пазы кладут нож"
Источник:
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Набор стоматолога! Внизу коронки, вверху щипцы. А слева внизу - анестезия!
Ну и 10 кадр без подсказки не понял, вернее понял как то по своему (я безнадёжно испорчен интернетом).