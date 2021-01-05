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Реквием по «БЕЛОЧКЕ»

Реквием по «БЕЛОЧКЕ» (4 фото)

Автор:
05 января 2021 06:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: СССР   белочка   детство   классика   конфеты   надуриловка   
312
4
Грустный сказ про то, как я не купил вкус, знакомый с детства.

Авторский пост

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Метки: СССР   белочка   детство   классика   конфеты   надуриловка   
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803
Sergey Pankratov 3 часа назад
Современные "Мишка на севере", "Мишка косолапый", "Красная шапочка" тоже выхолощены до предела. На элитные конфеты, как раньше, они не тянут и денег своих не стоят. Остались только фантики...
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15k
Ал 18 минут назад
Свое что то осталось...?
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11k
робт 22 минуты назад
автор типичный дол*бое*б и всепропальщик

достаточно набрать в яндексе чтоб понять что "Белочка" фабрики крупской это целая серия конфет, шоколадок и драже где в принципе(!) присутствуют орехи(!)

а вот так выглядят "классические" конфеты без всяких допнадписей

з.ы. легко сейчас 3.14здеть про состав конфет, когда при СССР он вообще не указывался

з.ы. так же "бабаевская белочка" существует до сих пор
автор типичный дол*бое*б и всепропальщик достаточно набрать в яндексе чтоб понять что "Белочка" фабрики крупской это целая серия конфет, шоколадок и драже где в принципе(!) присутствуют орехи(!) а вот так выглядят "классические" конфеты без всяких допнадписей з.ы. легко сейчас 3.14здеть про состав конфет, когда при СССР он вообще не указывался з.ы. так же "бабаевская белочка" существует до сих пор
автор типичный дол*бое*б и всепропальщик достаточно набрать в яндексе чтоб понять что "Белочка" фабрики крупской это целая серия конфет, шоколадок и драже где в принципе(!) присутствуют орехи(!) а вот так выглядят "классические" конфеты без всяких допнадписей з.ы. легко сейчас 3.14здеть про состав конфет, когда при СССР он вообще не указывался з.ы. так же "бабаевская белочка" существует до сих пор
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4k
Tatyana Полчаса назад
Ну а что вы хотели, - глобализация. Orkla убила даже бренд именитой фабрики Laima. В России, слава всем, кто к этому причастен, хоть имена фабрик не изменили. Что касается качества, так тут всему виной деньги, как бы банально это не звучало. Сидит закупщик, например, на "Бабаевском", у него KPI и бюджет, з/п средненькая, а жить хочется красиво. Фабрику / директора душит собственник, которому отбивать инвестиции срочно необходимо. Вот приходит к закупщику шустрый бизнесмен и говорит, что поставит ему какао порошок, но не тот, что по 3 евро за кило, а за, скажем 1.8 евро. Внешне он ничем не отличается, только сделан он не из бобов, а из шелухи бобов (код ТН ВЭД не 1805, а 1802 и это ещё в лучшем случае). Ну добавит производитель в эти конфеты чуть больше каки для лучшего внешнего вида. Но по документации всё будет ок. Бьют по рукам, у всех в карманах шуршат купюры, а на обывателя всем пофигу, ибо привыкнет к плохим конфетам за неимением хороших.
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1k
Mr. Derevo Час назад
Кишинев не попал по крестам, или приладка попала на КФ
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2k
newegg Автор поста Mr. Derevo Час назад
Кишиневский фантик вроде как 1957 года, спасибо добрым людям что такой для истории сохранили.
А есть ещё ленинградский, тоже из первых.
Кишиневский фантик вроде как 1957 года, спасибо добрым людям что такой для истории сохранили. А есть ещё ленинградский, тоже из первых.
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13k
vikklu 3 часа назад
Рошеновские "Белочки" классные. Если у вас продают, конечно.
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710
Тамара Коршунова vikklu 2 часа назад
Понимаешь, какая штука. Я в те далёкие времена, покупала рошеновские конфетки. Особенно нравились " Коровки". Но.. люди с Ридной Украйны уже тогда, лет 10 назад, не брали рошеновских конфет категорически. Говорили, что туда что-то добавляют... У меня, правда, ни рогов , ни копыт не выросло. Но, вот эти конфетки не просто съедались, они захомячивались, и невозможно было остановится. Так и крутились все около конфетницы, пока они не заканчивались. На другие конфеты такой реакции нет и не было... Честно.
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2k
newegg Автор поста Тамара Коршунова 43 минуты назад
Сейчас посмотрел фантик от «Коровки», думал что польские, т.к. надпись латиницей. Оказались "Рошен". Отличные конфеты, улетают не хуже Ferrero Rocher.

Сейчас посмотрел фантик от «Коровки», думал что польские, т.к. надпись латиницей. Оказались "Рошен". Отличные конфеты, улетают не хуже Ferrero Rocher.
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