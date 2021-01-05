Реквием по «БЕЛОЧКЕ»

Тут тебе и грильяж, и арахис, и соя - всё то, чего нормальной в «Белочке» быть не должно.

И ладно бы какая не лицензионная фабрика, типа Киев, Рига или Нью-Йорк. У них прав выпускать «Белочку» нет, стараются мимикрировать.

Так нет же, всё по закону. Сегодня права на серию товарных знаков «Белочка» принадлежат норвежской компании «Оркла Брэндс Россия», в состав которой входит и Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской.

Вот так, норвежская «Белочка» советской не друг, не товарищ, и даже рядом не лежало.

Ладно бы сделали свои конфеты, назвав соответственно - «Хомячок», «Бурундучок», «Соечка», «Фуфляшка». Так нет, сыграли на общеизвестном.

”От така куйня, малята.

Любi хлопчики й дiвчата! ...” ©