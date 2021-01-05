Реквием по «БЕЛОЧКЕ»

Грустный сказ про то, как я не купил вкус, знакомый с детства.
Говорю сразу, я не перебрал горячительных амброзий, и "белочка" ко мне не приходила. Это я сам к ней пришел. Время было позднее, суетливое, предновогоднее. Пришел, окинул нежным взором, взял в руки, прижал к груди, и купил.
Вынужден согласиться, к белочке на фантике не приглядывался, и к названию конфеты тоже. А чего приглядываться, когда знаю его с раннего детства, не хуже чем Аленку с шоколадки или верблюда с «Кара-кум». И это была ошибка. Фатальная. Белочка оказалась совсем не «белочка».
Собственно, к фантику претензий нет, он может быть разным. Вопросы к содержимому. Классическая «Белочка» - конфета с шоколадной помадкой и дробленым орехом фундук, в шоколадной глазури. Вроде все ясно и понятно.
Только не в моем случае. Хруст жженого сахара на зубах и явный привкус сои просто кричали что я жую что-то не то.
Развернутый смятый фантик подтвердил худшие подозрения - надуриловка.
Только не в моем случае. Хруст жженого сахара на зубах и явный привкус сои просто кричали что я жую что-то не то.
Развернутый смятый фантик подтвердил худшие подозрения - надуриловка.
Тут тебе и грильяж, и арахис, и соя - всё то, чего нормальной в «Белочке» быть не должно.
И ладно бы какая не лицензионная фабрика, типа Киев, Рига или Нью-Йорк. У них прав выпускать «Белочку» нет, стараются мимикрировать.
Так нет же, всё по закону. Сегодня права на серию товарных знаков «Белочка» принадлежат норвежской компании «Оркла Брэндс Россия», в состав которой входит и Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской.
Вот так, норвежская «Белочка» советской не друг, не товарищ, и даже рядом не лежало.
Ладно бы сделали свои конфеты, назвав соответственно - «Хомячок», «Бурундучок», «Соечка», «Фуфляшка». Так нет, сыграли на общеизвестном.
”От така куйня, малята.
Любi хлопчики й дiвчата! ...” ©
И ладно бы какая не лицензионная фабрика, типа Киев, Рига или Нью-Йорк. У них прав выпускать «Белочку» нет, стараются мимикрировать.
Так нет же, всё по закону. Сегодня права на серию товарных знаков «Белочка» принадлежат норвежской компании «Оркла Брэндс Россия», в состав которой входит и Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской.
Вот так, норвежская «Белочка» советской не друг, не товарищ, и даже рядом не лежало.
Ладно бы сделали свои конфеты, назвав соответственно - «Хомячок», «Бурундучок», «Соечка», «Фуфляшка». Так нет, сыграли на общеизвестном.
”От така куйня, малята.
Любi хлопчики й дiвчата! ...” ©
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достаточно набрать в яндексе чтоб понять что "Белочка" фабрики крупской это целая серия конфет, шоколадок и драже где в принципе(!) присутствуют орехи(!)
а вот так выглядят "классические" конфеты без всяких допнадписей
з.ы. легко сейчас 3.14здеть про состав конфет, когда при СССР он вообще не указывался
з.ы. так же "бабаевская белочка" существует до сих пор
А есть ещё ленинградский, тоже из первых.