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"Работа хорошая, для детишек"

"Работа хорошая, для детишек" (5 фото)

Автор:
04 января 2021 11:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: каток   рожков   уральские пельмени   
758
5
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на каток.
С большой вероятностью это его очередной прикол, но вполне симпатичный.
Андрей фактически шутит над "артистической безработицей" - "Не нойте, находите себе работу!"
А летом он вот так же электриком работал.
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Метки: каток   рожков   уральские пельмени   
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Kostick 2 часа назад
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Едондер пуп Kostick 2 часа назад
Тоже шутил, наверное, но никто не понял))
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