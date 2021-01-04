Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на каток.
С большой вероятностью это его очередной прикол, но вполне симпатичный.
Андрей фактически шутит над "артистической безработицей" - "Не нойте, находите себе работу!"
А летом он вот так же электриком работал.
С большой вероятностью это его очередной прикол, но вполне симпатичный.
Андрей фактически шутит над "артистической безработицей" - "Не нойте, находите себе работу!"
А летом он вот так же электриком работал.
"Работа хорошая, для детишек"
Андрей Рожков на фоне отсутствия заработков из-за пандемии устроился работать на каток.
Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
- Корпоративов нет, приходится заливать каток. Подрядился.
Нормально платят, кстати.
Работа хорошая, для детишек.
С Новым годом, друзья - шутит Андрей на видео.
Заливает.
Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
- Корпоративов нет, приходится заливать каток. Подрядился.
Нормально платят, кстати.
Работа хорошая, для детишек.
С Новым годом, друзья - шутит Андрей на видео.
Заливает.
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Летом Андрей - "электромонтёр"
Летом на своей страничке Андрей залез на столб и немного побыл электриком.
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Метки: каток рожков уральские пельмени
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