Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на каток.

С большой вероятностью это его очередной прикол, но вполне симпатичный.

Андрей фактически шутит над "артистической безработицей" - "Не нойте, находите себе работу!"

А летом он вот так же электриком работал.

"Работа хорошая, для детишек" 0 Андрей Рожков на фоне отсутствия заработков из-за пандемии устроился работать на каток.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Корпоративов нет, приходится заливать каток. Подрядился.

Нормально платят, кстати.

Работа хорошая, для детишек.

С Новым годом, друзья - шутит Андрей на видео.

Заливает.

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Летом Андрей - "электромонтёр" 0 Летом на своей страничке Андрей залез на столб и немного побыл электриком.