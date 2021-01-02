Гифки, отобраны у лучших производителей.
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Авторский пост
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Метки: Интересные гифки приколы
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Твой фокс научил соседа надевать на овчарку поводок, потом он задушил собаку вместо соседа???
Я правильно понял?