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Гифки - 15

Гифки - 15 (15 гиф)

Автор:
02 января 2021 18:00
Метки: Интересные   гифки   приколы   
1210
15
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328
Алексей 3 часа назад
Кролик молодец, козел тоже.
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9k
zlopisec 3 часа назад
Фокс странный..... Моего с поводка отпустить нельзя было.... Соседа научил на овчарку поводок надевать.... Взял и придушил, как положено на полигоне.... Собаку.... Там соседа душить надо было....
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44k
Albert GER zlopisec 2 часа назад
Ещё раз:
Твой фокс научил соседа надевать на овчарку поводок, потом он задушил собаку вместо соседа???
Я правильно понял?
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9k
zlopisec Albert GER Час назад
Нет, он её зафиксировал просто. Они на одной площадке потом гуляли....
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9k
zlopisec Albert GER Час назад
потом он умер от старости....
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zlopisec Час назад
Пес.там медалей.....
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4ijik 4 часа назад
Кролик- это я!
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44k
Albert GER 4ijik 2 часа назад
Ты чижик.
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