Не один на кровати... Подвинься

Котеи чаще всего спят вместе со своими хозяевами. Редко кто из них располагается для сна в других местах. Хотя у некоторых из них и свои домики есть. Наш кот Семён мог среди дня где угодно завалиться на боковую. На кресле, тумбочке, подоконнике, на диване само собой. А вот на ночь обязательно приходил на кровать.
И спать ложился исключительно в ногах. От многих слышал, что их кошки тоже ложатся в ногах. Почему так ?! Объясняют, что ложатся в ногах, потому как тепло рядом с человеком и в тоже время безопасно. Под боком есть опасность, что человек повернувшись может прижать своим весом кошку, а это для неё чревато. Однако, тогда нужно признать, что кошка просчитывают всю ситуацию, представляет последствия и хочет их избежать.
Ещё есть объснение, что кошки могут впитать в себя негативную энергетику человека и перерабатывать его в позитивную энергию. Существует теория, которая гласит, что выше пояса у нас собирается положительная энергия, а в нижней части накапливается отрицательная. Они чувствуют и хотят «вылечить» своего хозяина.
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Хотя, котей может быть просто ложится на то место, которое считает для себя самым удобным и уютным...
Источник:
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