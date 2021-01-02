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Не один на кровати... Подвинься

Не один на кровати... Подвинься (7 фото)

Автор:
02 января 2021 16:54
Сообщество : Животные
Метки: Не один   Подвинься   кот   кровать   
401
7
Котеи чаще всего спят вместе со своими хозяевами. Редко кто из них располагается для сна в других местах. Хотя у некоторых из них и свои домики есть. Наш кот Семён мог среди дня где угодно завалиться на боковую. На кресле, тумбочке, подоконнике, на диване само собой. А вот на ночь обязательно приходил на кровать.
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Метки: Не один   Подвинься   кот   кровать   
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33k
parallax 2 часа назад
Не один на кровати... Подвинься
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Вишенка Крокодилова Час назад
А моя кошка любит положить голову мне на плечо, вторая любит лежать на моем животе, нос к носу. Если согнать, в ноги пойдет.
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5k
SSD 2 часа назад
Спят - где разрешают. У меня спят - один в коридоре, а вторая на кухне на шкафу. Ни про какое "тепло человека" херню не неси.
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33k
figny SSD Час назад
вот не пойму - зачем тебе кошки, если ты их не любишь?
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5k
SSD 2 часа назад
Не надо осуждать. Честно, штук 30 их в квартире имел. Жили и по 20 лет, и по два месяца.
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5k
SSD 2 часа назад
Нассал - ушел в окно. Факт. Как только то его в жопу целуешь - бедет и ссанье в ботинки и в кровать срать. Раз дал по бошке - станет послушный.
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5k
SSD 2 часа назад
Бред сивой кобылы... У меня котиков, штук 30 было... Когда их в жопу целуют, цель одна - завоевать пространство. У меня - одно желание - выжить. Я в окно выкину и не надо из котиков супер хороших делать. Нассал в ботинки - венрнись в ад на помойку от куда подняли. Нет никакого уважения к себе, выкидывать ботинки на много тысяч денег, в замену коты - с помойки подобраного. НИ РАЗУ, НИ ОДИН КОТ МНЕ НЕ НАССАЛ.
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