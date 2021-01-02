Не один на кровати... Подвинься

И спать ложился исключительно в ногах. От многих слышал, что их кошки тоже ложатся в ногах. Почему так ?! Объясняют, что ложатся в ногах, потому как тепло рядом с человеком и в тоже время безопасно. Под боком есть опасность, что человек повернувшись может прижать своим весом кошку, а это для неё чревато. Однако, тогда нужно признать, что кошка просчитывают всю ситуацию, представляет последствия и хочет их избежать.