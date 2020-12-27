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Бобка

Бобка (1 фото)

Автор:
27 декабря 2020 11:52
Метки: животные   любви   преданность   рассказы   собаки   
678
1
У моего деда была собака и звали его Бобка. Замечательный был пес, который признавал только дедушку. Он был его главный хозяин. Переехал дедушка всей семьей в новый дом, а Бобку, естественно, с собой взяли. Но в скорости после переезда у дедушки случился инфаркт и его увезли в больницу. И вместе с ним пропал и Бобка.

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Метки: животные   любви   преданность   рассказы   собаки   
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4  комментария
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5k
радик геннадиевич 5 часов назад
не зря же говорят "собачья преданность",был у меня пёс.знаю,слушался только меня,ел что я ему давал,других никого не признавал.

не зря же говорят "собачья преданность",был у меня пёс.знаю,слушался только меня,ел что я ему давал,других никого не признавал.
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2k
RRK 2 часа назад
Бобка
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6k
Макс 2 часа назад
душевно..
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 5 часов назад
Бобка
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