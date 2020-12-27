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Потом пришла соседка с прежнего дома, которая сказала:- Маша, с Бобкой что-то неладное творится. Сидит у дома на мостике и плачет. Я ему поесть вынесла, так он не берет. Пропадет собака, делайте что-нибудь...И мы поняли, что Бобка потерял дедушку и раз его не было на новом месте, решил, что дед ушел в свой родной старый дом. Но он не нашел дедушку и там. И потерявший хозяина пес сидел у своего родного дома и плакал.Дядя сел на велосипед и привел пса домой, а чтоб он не сбежал обратно, привязал его к будке. Вокруг были все свои, своя семья, но не было дедушки. И Бобка отказывался есть даже мясной суп. Уполз в будку и лежал тихо-тихо, лишь изредка вздыхая.? В выходной день всей семьей пошли навестить деда и взяли с собой Бобку. Посетителей пускали в общую большую комнату приемной и дедушка спустился к родным вниз. Рассказали ему про то как Бобка его потерял и как он тоскует. Старик подошел к окну и увидел, что Бобка сидит напротив входной двери и ждет всех.- Дочь, - обратился он к дочери Шуре, - попроси врача, может он хоть на минутку пустит суда собаку?Тетка Шура была в то время очень хороша собой, одета по последней европейской моде, т.к. 6 лет прослужила в Германии маркшейдером. Говорила она очень грамотно и убедительно. Врач, естественно, очень возмутился ее просьбе, но благодаря ее настойчивости, при которой она говорила, что собака совсем пропадет и эта минута встречи может вернуть ее к жизни, была с понимаем встречена не только посетителями, но и больными. Все хором стали упрашивать доктора проявить милосердие. И он согласился!Шура вышла на улицу и за ошейник завела испуганного Бобку в приемную. При виде такого множества народу, пес лег на пол? и замер. А народ тихонечко расступился стороны и тут собака увидела деда, который сидел на стуле.Что вытворял Бобка…Он бросился к дедушке? с каким-то горьким-горьким стоном, крепко обнял его передними лапами, прижался всем телом и причитая, начал лизать ему лицо… Плакали все, кто тут находился, а горше всех доктор. И минута, отведенная на свидание, растянулась на полчаса.Домой мы шли с прежним Бобкой. Он шнырял по сторонам и возвращаясь к нам пытался всех обнять.И тут началась у Бобки новая жизнь, полная прежних забот. Утром он съедал все, что ему давали. Потом он бежал в сторону больничного городка. Подбежав к заветному окну, он ставил лапы на завалинку и ждал дедушку, который спускался со второго этажа и взяв стул, садился напротив своего друга.Они говорили о чем-то своем и каждый по своему и молча. В два часа наступал тихий час, друзья прощались и дедушка поднимался в свою палату, а Бобка, счастливый и успокоенный возвращался домой...Автор: Екатерина Кузьминыхвзято вконтакте