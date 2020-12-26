Новый главный бухгалтер

Примерно с месяц назад наш шеф принял на работу нового главного бухгалтера (прежняя, земля ей пухом, глупо погибла в автокатастрофе). И им оказалась девушка Оля, 23 лет. ПОЧЕМУ? – спросили мы.



И шеф нам объяснил. Что опыта у нее, может, и немного. Но ее муж, который старше ее на 20 лет – какой-то крутейший юрист во Всероссийской коллегии адвокатов.







Причем специализирующийся именно по экономическому профилю. И ни разу не проиграл ни одного дела. В чем мы убедились после первого (в бытность работы нашей новой главбухши) прихода проверки налоговиков.



Которые решили выписать нам штраф за то, что мы не обложили налогом похоронный венок, официально купленный на похороны прежнего главного бухгалтера.



Что делает Оля? Правильно – звонит мужу Андрею.



— Андрюша, налоговики шьют нам нарушение, что мы не обложили налогом венок для Веры Ивановны.



— В смысле??



— Говорят, что это «получение сотрудником натурального дохода», ст.210 Налогового Кодекса!



— Оля, Вера Ивановна на момент покупки венка уже умерла?



— Ты смеешься? Конечно!



— Тогда объясни им, что усопший не может являться получателем дохода.



— Щас!



…



— Андрюша, они согласились. Но тут же сказали, что доход, значит, получил ее муж – поскольку расходы на похороны лежали на нем.









— Понятно. Что вы на похоронной ленте написали?



— Ну как что? «Быстрицкой Вере Ивановне от коллег».



— Ну раз от коллег – то какое отношение это имеет к мужу?



— Щас!



…



— Андрюша! Они вычеркнули только цену ленты. А венок, говорят, отдельно! И это доход мужа.



— Оля, сколько вы за венок отдали?



— 3200 рублей!



— Тогда оприходуй его как подарок – а по ст.217 Налогового Кодекса доходы стоимостью менее 4000 руб. попадают под льготы и обложению не подлежат.



— Щас!



…



Андрюша, они говорят, что подарки усопшим не дарятся!



— А почему усопшим, Оля? Это лента пошла для усопшей, по их же словам. А венок – подарок мужу!



…



— Андрюша, они разозлились – но больше ничего не придумали. Спросили только, кто у меня такой сильно умный консультант. Я сказала. И они ушли! Андрюша, я тебя люблю!!!