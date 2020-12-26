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Новый главный бухгалтер

Новый главный бухгалтер (2 фото)

Автор:
26 декабря 2020 13:32
Метки: Без опыта   Главбух   налоговая проверка   юрист-консультант   
565
2
Начальник принял на должность главбуха девушку Олю. 23 года! Без опыта! ПОЧЕМУ? – спросили мы...

Источник:

Метки: Без опыта   Главбух   налоговая проверка   юрист-консультант   
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7k
Агент Безопасной Национальности 58 минут назад
"...штраф за то, что мы не обложили налогом похоронный венок, официально купленный на похороны прежнего главного бухгалтера."
==================
Весь пост - ПОЛНЫЙ БРЕД.
***
В бухгалтерском учете расходы на покупку венков и ритуальные услуги учитываются в составе прочих затрат организации. Расходы организации на покупку венков или ритуальные услуги нельзя признать экономически обоснованными, так как они не направлены на получение дохода, поэтому
эти затраты не могут быть учтены при расчете налога на прибыль - то бишь не уменьшают налогооблагаемую базу.
Списание венка можно осуществить на основании приказа руководителя организации и оформить такое списание актом, составленном в произвольной форме.
НДС-ом это дело не облагается согласно пп. 8 п. 2 ст. 149 НК РФ.
НДФЛ тут вообще ни в звезду, ни в Красную Армию. Удержать и перечислить НДФЛ за мужа, учитывая, что венок покупался и использовался организацией в своих целях - вообще херь полная...
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8k
Кыся Полчаса назад
Не знаю, как в России(думаю, примерно так же), а в Эстонии можно каждый месяц списывать то ли 70, то ли 100 евро на любые не относящиеся к делу расходы. Типа корпоратива или подарков. Например, я как-то ролики себе купил по этой статье, иногда просто в магазине покупаю продукты по бизнес-карте. Точного названия статьи не скажу, я ж не бухгалтер и стараюсь не лезть и не мешать бухгалтеру, но факт имеется.
Так что всю эту свистопляску зря устроили.
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3k
Wolf Час назад
Эта история за последнюю декаду лет, как минимум, имела сотню модификаций, неизменными остаются только венок и ленточка. Но, тем не менее, вполне доходчиво описывает деятельность органов налогового контроля РФ. ЗЫ: "глупо погибла в автокатастрофе" звучит грубо и цинично.
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7k
Агент Безопасной Национальности Wolf 56 минут назад
"Эта история..."
=============
Причем, является высосанной из пальца фантазером, прочитавшим как максимум предисловие к "Бухгалтерии для чайников" и не имеющая к бухгалтерии никакого отношения.
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Николай Николаенко

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