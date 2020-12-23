Сегодня тема "урока" бронза

Мы привыкаем ко всему быстро, вот и бронза кажется как что-то вечное, как будто она существовала всегда, но это далеко, ой как далеко не так. А вот как и когда она появилась и почему стала такой популярной узнаем ниже. В конце третьего тысячелетия до н. э. было замечено, что при выплавке меди из руды, в которой содержались примеси олова, медь становится на порядок твёрже обычной. Вот вам и сплав. Вот вам и ПЕРВЫЙ сплав. Вот вам искусственный сплав - бронза.