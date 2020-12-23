Сегодня тема "урока" бронза

Первый металл, который начали массово использовать и применять в быту, была медь... Наши предки подметили, что если обрабатывать медь камнем(читай каменным молотком), то она становится значительно твёрже. Таким образом в обиход наших предков вошли приёмы холодной обработки металла и приёмы ковки. На тот момент, конечно, это было весьма примитивно.
Что за недовольный ропот? Обещал "типа" бронзу, а катаешь на меди? Как говаривал всем известный друг с моторчиком: "Спокойствие, только спокойствие!!!
Кстати кого заинтересовал симпатичненький метал под названием медь пожалуйте года на четыре назад. Интересно. Медь. Интересные факты
Кстати кого заинтересовал симпатичненький метал под названием медь пожалуйте года на четыре назад. Интересно. Медь. Интересные факты
Продолжаем разговор... Вскоре была выявлена ещё одна способность металла: при сильном нагревании металл начинал плавиться, а при остывании ему можно придать любую форму. Вот оно и начало металлургии. Плавку стали осуществлять в специальных высокотемпературных печах, представлявших собой несколько изменённую конструкцию хорошо известных людям гончарных печей.
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Сплав бронзы
Мы привыкаем ко всему быстро, вот и бронза кажется как что-то вечное, как будто она существовала всегда, но это далеко, ой как далеко не так. А вот как и когда она появилась и почему стала такой популярной узнаем ниже. В конце третьего тысячелетия до н. э. было замечено, что при выплавке меди из руды, в которой содержались примеси олова, медь становится на порядок твёрже обычной. Вот вам и сплав. Вот вам и ПЕРВЫЙ сплав. Вот вам искусственный сплав - бронза.
Наши предки конечно не растерялись и вовсю начали применять свойства сплавов. Как сказал чуть ранее, первым таким сплавом стала бронза. Её открытие произошло благодаря случайности, произошедшей при массовом производстве меди. Были такие сорта медных руд, которые содержали до 2% примесей олова. При плавке такой руды "металлурги" обратили внимание, что полученная из неё медь твёрже обычной. Было замечено, что при добавлении в медь олова, получается новый сплав, отличающийся своими свойствам. Медь в сочетании с оловом и плавится лучше, и проще создать из этого материала разнообразные изделия. Ему дали название бронза.
Как не хотелось бы, но вытеснение бронзовыми изделиями каменных заняло не мало времени. Металлы приходилось доставлять во многие регионы и на большие расстояния. Кроме того, металлические инструменты стояли дорого. Но время не стоит на месте и не смотря ни на что бронза стала занимать свою законную нишу, заменяя каменные инструменты, благодаря своей плавкости и возможности принимать разные формы. Благодаря бронзе существенно облегчился и процесс труда.
Прогресс не стоит на месте и техника литья постепенно совершенствовалась. Сначала отливку производили в открытых глиняных или песчаных формах, представлявших собой простое углубление. Потом их сменили открытые формы, вырезанные из камня, которые можно было использовать многократно. Но большим недостатком открытых форм было то, что в них получались только плоские изделия. Для отливки изделий сложной формы они не годились
Изобретение закрытых разъёмных форм помогло справиться с проблемой. Две половинки формы надёжно соединялись друг с другом, затем через отверстие заливалась расплавленная бронза. Когда металл остывал и затвердевал, форму разбирали и получали готовое изделие нужной формы. Такой способ позволял отливать изделия сложной формы, но это было далеко от фигурного литья. Но и это затруднение было преодолено, когда изобрели закрытую форму. Появился новый способ литья: сначала из воска лепилась точная модель будущего изделия, после чего восковую заготовку обмазывали в глине и обжигали в печи. Воск при нагревании плавился и постепенно исчезал, глина принимала очертания, которые придавали слепок модели. В образовавшуюся таким образом пустоту заливали бронзу. Когда она остывала, форму разбивали. Благодаря всем этим операциям мастера получили возможность отливать даже пустотелые предметы очень сложной формы. Затем для работы с бронзой и другими металлами в дополнение к ковке и литью были созданы новые технические приёмы: волочение, пайка, сварка и клёпка.
Стоимость металлических инструментов оставалась высокой. Всё это мешало их широкому распространению. Бронза не могла до конца заменить каменные инструменты. Это оказалось под силу только железу. А это уже совсем другая история.
Но бронза не потерялась в истории, её используют во многих сферах деятельности, в том числе для изготовления целого ряда частей оборудования для химической промышленности, из бронзы производится проволока, трубы и прутья, компоненты которые используют при создании приборов, в сантехнике; изготовление арматуры, которую используют в системах отопления и трубопроводов, украшений.
При изучении качеств бронзового сплава и ассортимента изделий, производимых из него, можно уверенно добавить к выше перечисленным сферам еще и такие сферы как, машино- и приборостроение, а также аэрокосмическая сфера. На этом наверное пора заканчивать. Можно конечно ещё растянуть про огромное количество сплавов, как о самых твёрдых, так и высокотемпературных, про деформацию высоким давлением и присутствие высоких антикоррозийных свойств.
Авторский пост
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Я походу недавно "бронзовую" цепочку купил.
Современные тигли используют графит, чугун, цирконий - другими словами не то, что имелось в наличии.