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Сегодня тема "урока" бронза

Сегодня тема "урока" бронза (11 фото)

Автор:
23 декабря 2020 19:06
Метки: бронза   изделия   плавка   прокат   
764
11
Первый металл, который начали массово использовать и применять в быту, была медь... Наши предки подметили, что если обрабатывать медь камнем(читай каменным молотком), то она становится значительно твёрже. Таким образом в обиход наших предков вошли приёмы холодной обработки металла и приёмы ковки. На тот момент, конечно, это было весьма примитивно.
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Метки: бронза   изделия   плавка   прокат   
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15  комментариев
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15k
Lynx 3 часа назад
Сплав меди с любым металлом, кроме цинка и никеля, именуется бронзой.
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Kirfuin 2 часа назад
из забавного и познавательного с ютуба)
Ссылка www.youtube.com
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Виталий 2 часа назад
Меня больше интересует в чем выплавляли первые металлы?
Современные тигли используют графит, чугун, цирконий - другими словами не то, что имелось в наличии.
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21k
turyst Виталий 2 часа назад
Глина, камень. Написано же в статье.
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952
Sam 2 часа назад
Орфографические, стилистические, технические ошибки в изобилии, аффтор, пешы истчо!
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40k
Карандаш Автор поста Sam 16 минут назад
От души!!! Веришь? На слезу пробило.
От души!!! Веришь? На слезу пробило.
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