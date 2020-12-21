3.

— Вы снимались в фильме "Король говорит" параллельно со съемками в "Гарри Поттере"?

— Да, от этого очень страдали мои дети. Они постоянно меня спрашивали: "Мам, ты сегодня играешь королеву или ведьму?" И это прям шикарно описывает всю мою жизнь.