Подборка интересных исторических ретро фотографий
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3.
Хелена Бонем Картер, 1986 год, Великобритания
— Вы снимались в фильме "Король говорит" параллельно со съемками в "Гарри Поттере"?
— Да, от этого очень страдали мои дети. Они постоянно меня спрашивали: "Мам, ты сегодня играешь королеву или ведьму?" И это прям шикарно описывает всю мою жизнь.
— Да, от этого очень страдали мои дети. Они постоянно меня спрашивали: "Мам, ты сегодня играешь королеву или ведьму?" И это прям шикарно описывает всю мою жизнь.
4.
Фредди Меркьюри на крыше гостиницы "Дуна Интерконтиненталь", Будапешт, 1986 год, Венгрия
Концерт в Будапеште был частью заключительного тура Фредди Меркьюри совместно с Queen. Никто не знал об этом в то время. «Magic Tour» — тур в поддержку альбома A Kind of Magic. Меркьюри прервал тур в связи с болезнью.
5.
Маршал Советского Союза Родион Малиновский, 1961 год, Улан–Батор, Монголия
Родион Яковлевич Малиновский в монгольской национальной одежде в ходе дружественной поездки в 1961 году в Улан–Батор, Монголия, на встречу с боевыми товарищами по разгрому Квантунской армии.
7.
Партийный идеолог Николай Бухарин подписывает для пионерского отряда "Долой куренье" обещание бросить курить, 1928 год, СССР
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Я думал, это художественный фильм так называется. Пошел смотреть, а это оказалась съемка концерта квинов. Но не пожалел. Звук в кинотеатре конечно был так себе, но все равно - зрелище впечатляло.
Не новогодний, а ёлочный...
А новогодний вот: