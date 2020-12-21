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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
21 декабря 2020 22:42
Метки: история   ретро   фото   
1418
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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355
Наталья Б 10 часов назад
Вот такая Армия заслуживает уважения. Следовало быть предельно жёсткими с сепаратистами и стольких бед мы бы избежали за все эти годы...
Вот такая Армия заслуживает уважения. Следовало быть предельно жёсткими с сепаратистами и стольких бед мы бы избежали за все эти годы...
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20k
Ваня 2 часа назад
киев, ереван, москва времен застоя - великолепны...
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Помню в кинотеатрах, на больших экранах крутили "Волшебство Квин в Будапеште".
Я думал, это художественный фильм так называется. Пошел смотреть, а это оказалась съемка концерта квинов. Но не пожалел. Звук в кинотеатре конечно был так себе, но все равно - зрелище впечатляло.
Помню в кинотеатрах, на больших экранах крутили "Волшебство Квин в Будапеште". Я думал, это художественный фильм так называется. Пошел смотреть, а это оказалась съемка концерта квинов. Но не пожалел. Звук в кинотеатре конечно был так себе, но все равно - зрелище впечатляло.
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258
imho 6 часов назад
А можно назвать это фото ретро(1991)? Я с Супоневым благодаря скейту познакомился ;-)
А можно назвать это фото ретро(1991)? Я с Супоневым благодаря скейту познакомился ;-)
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12k
Corvus Corax 10 часов назад
"Новогодний базар в Москве"

Не новогодний, а ёлочный...
А новогодний вот:

"Новогодний базар в Москве" Не новогодний, а ёлочный... А новогодний вот:
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