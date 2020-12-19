Фанат "Звездных войн" подшутил над женой и проверил ее внимательность

Австралийский художник, известный в сети под именем Scadarts, - большой поклонник "Звездных войн". Настолько, что заменил одну из фотографий, что стояли дома в рамке, на изображение Мейса Винду (Сэмюэл Л. Джексон) со световым мечом, в платье с рюшами и чепчиком на голове. Самое смешное то, что жена совершенно не заметила розыгрыша. Пришлось продолжать!
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Scadarts сделал в фотошопе еще несколько забавных портретов героев любимой франшизы и начал постепенно добавлять их на книжные полки
Понадобилось целых 8 дней, чтобы до нее наконец-то дошло
Жена художника - не самая большая поклонница "Звездных войн", но, по его словам, она получила удовольствие от забавного маленького проекта, придуманного мужем. И даже оставила все картинки в рамках там, где они стояли, на книжных полках.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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