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Фанат "Звездных войн" подшутил над женой и проверил ее внимательность

Фанат "Звездных войн" подшутил над женой и проверил ее внимательность (10 фото)

Автор:
19 декабря 2020 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: герои фильмов   звездные войны   муж и жена   прикол   проверка   розыгрыш   
381
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Австралийский художник, известный в сети под именем Scadarts, - большой поклонник "Звездных войн". Настолько, что заменил одну из фотографий, что стояли дома в рамке, на изображение Мейса Винду (Сэмюэл Л. Джексон) со световым мечом, в платье с рюшами и чепчиком на голове. Самое смешное то, что жена совершенно не заметила розыгрыша. Пришлось продолжать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герои фильмов   звездные войны   муж и жена   прикол   проверка   розыгрыш   
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gavrosh Час назад
Жена слепая походу.
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SolomonA gavrosh 41 минуту назад
Жена походу работает, а этому долбо..ящеру дома скучно...
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