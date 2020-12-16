Подборка интересных исторических ретро фотографий
×
7.
Филип Сеймур Хоффман в своей комнате общежития Нью–Йоркского университета, 1980–е годы, США
Я действительно очень хотел сыграть в «Большом Лебовски», но перед этим я долго думал: это же, черт возьми, братья Коэны, и я в жизни с ними не договорюсь. Так что я решил, что просто приду к ним и сделаю что–нибудь очень странное. В общем, я пришел и начал орать и бесноваться. И вдруг они стали смеяться, причем так громко, что у них, по моему, чуть задницы не треснули. Я до сих пор помню, как я посмотрел на смеющихся Коэнов и подумал: «Ну ладно, черт с ней, с этой ролью. Хоть поржали — и то хорошо».
13.
Симона Сильва и Роберт Митчем на Каннском кинофестивале, 1954 год, Франция
Симона Сильва была типичной для своего времени британской старлеткой. Она вожделела славы и богатства, но к началу 50–х ей удалось получить лишь пару второстепенных ролей в низкобюджетных фильмах. В 1954 году она без приглашения заявилась на Каннский кинофестиваль и даже получила там титул "Мисс фестиваль" благодаря своему яркому и эксцентричному поведению.
Желая закрепить успех, она уговорила известного актера Роберта Митчема на совместную фотосессию на берегу острова Сент–Маргерит. Там Симона неожиданно для партнера сняла и без того очень откровенную блузку и предстала перед многочисленными фоторепортерами в полуобнаженном виде. Снимки быстро разлетелись по десяткам мировых изданий и наделали много шума, чего, собственно, и добивалась Сильва. Организаторы же фестиваля столь экстравагантного поступка не оценили и на следующей день выдворили ее с мероприятия, а вместе с ней и Митчема.
Тем не менее, воодушевленная внезапной всемирной славой Симона отправилась покорять Голливуд. Американские продюсеры не разделяли ее энтузиазма — они посчитали, что слишком рискованно задействовать в съемках актрису со столь скандальной репутацией. К тому же излишне пышные формы Сильвы несколько расходились с голливудскими киноканонами 50–х. В итоге, не сумев оформить вид на жительство в США, актриса была вынуждена вернуться в Великобританию, где продолжила играть эпизодические роли.
Она неоднократно предпринимала попытки эпатировать публику и прессу, однако второго звездного часа так и не случилось — в 1957 году 29-летняя Сильва скончалась от инсульта в своей квартире.
Желая закрепить успех, она уговорила известного актера Роберта Митчема на совместную фотосессию на берегу острова Сент–Маргерит. Там Симона неожиданно для партнера сняла и без того очень откровенную блузку и предстала перед многочисленными фоторепортерами в полуобнаженном виде. Снимки быстро разлетелись по десяткам мировых изданий и наделали много шума, чего, собственно, и добивалась Сильва. Организаторы же фестиваля столь экстравагантного поступка не оценили и на следующей день выдворили ее с мероприятия, а вместе с ней и Митчема.
Тем не менее, воодушевленная внезапной всемирной славой Симона отправилась покорять Голливуд. Американские продюсеры не разделяли ее энтузиазма — они посчитали, что слишком рискованно задействовать в съемках актрису со столь скандальной репутацией. К тому же излишне пышные формы Сильвы несколько расходились с голливудскими киноканонами 50–х. В итоге, не сумев оформить вид на жительство в США, актриса была вынуждена вернуться в Великобританию, где продолжила играть эпизодические роли.
Она неоднократно предпринимала попытки эпатировать публику и прессу, однако второго звездного часа так и не случилось — в 1957 году 29-летняя Сильва скончалась от инсульта в своей квартире.
14.
Местный спецтранспорт
Американские связисты во время технических работ на линии связи; район города Ассам; Индия; 1944-й год
17.
Распутица, 1943 год, Украинская ССР
Колонна тяжелых танков Tiger I и грузовик MAN ML 4500 1–й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в Винницкой области Украины
21.
Дозиметрический контроль сотрудников ЧАЭС, 1990 год, СССР
Все сотрудники станции, а особенно 4–го блока, обязаны были проходить специальную проверку на радиацию при выходе с работы. Если сотрудник был недостаточно «чистым», загорался красный сигнал, и турникет не срабатывал. Тогда необходимо было возвращаться и еще раз мыться в душе, применяя «РАДЕЗ»
22.
Дедушка Муслима Магомаева. Абдул Муслим Магомаев. Композитор
Абдул-Муслим Магомаев является автором около 15 симфонических произведений, в их числе две оперы, марши, несколько рапсодий. Также ему принадлежат около десятка вокальных произведений на стихи азербайджанских поэтов.
Имя Магомаева, дедушки Муслима Магомаева, носит Азербайджанская государственная филармония
Имя Магомаева, дедушки Муслима Магомаева, носит Азербайджанская государственная филармония
24.
Александр Щукин. Он умер, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта
27 ноября 1941 года ответственный хранитель отдела технических культур Александр Гаврилович Щукин скончался от дистрофии в своем рабочем кабинете, заставленном образцами орехов.
Об этом человеке известно немного: родился в 1883 году, жил в доме N 55 по Лермонтовскому проспекту, научной специализацией были арахис и масличные культуры.
Выжившие коллеги Александра Гавриловича, готовя спустя годы блокадный альбом института, писали: "Это был человек, который обобщал в себе прекрасное понятие труженик. Он был исполнительным, добросовестным, вежливым, требовательным к себе и другим.
Будучи ответственным за хранение коллекций отдела технических и кормовых культур, этот истощенный голодом человек до зернышка собирал рассыпанные на полу семена и укладывал их в пакеты и коробки".
Последней работой Александра Щукина стала подготовка дублета арахиса - дублирующего образца. Исследователь планировал отправить его в Красноуфимск самолетом. Но не успел.
Об этом человеке известно немного: родился в 1883 году, жил в доме N 55 по Лермонтовскому проспекту, научной специализацией были арахис и масличные культуры.
Выжившие коллеги Александра Гавриловича, готовя спустя годы блокадный альбом института, писали: "Это был человек, который обобщал в себе прекрасное понятие труженик. Он был исполнительным, добросовестным, вежливым, требовательным к себе и другим.
Будучи ответственным за хранение коллекций отдела технических и кормовых культур, этот истощенный голодом человек до зернышка собирал рассыпанные на полу семена и укладывал их в пакеты и коробки".
Последней работой Александра Щукина стала подготовка дублета арахиса - дублирующего образца. Исследователь планировал отправить его в Красноуфимск самолетом. Но не успел.
26.
Вячеслав Невинный и Павел Арсенов на съёмках фильма "Гостья из будущего"
Вячеслав Невинный во время съёмок фильма "Гостья из будущего" был не просто актёром, выполняющим все указания режиссёра. Он участвовал в процессе творчески, придумывая сцены для своего персонажа на ходу. Иногда даже меняя режиссёрскую концепцию. К примеру, Семён Бузган, сыгравший в фильме Садовского вспоминал, что сцена с его героем была придумана именно Невинным
Речь идёт о сцене, когда космические пираты, собираясь проникнуть в школу, останавливают Садовского. Так вот, по сценарию и режиссёрской задумке, они должны были его окликнуть, сидя в "горбатом Запорожце". Но после того, как в автомобиль втиснулся Весельчак У, Крусу там уже места почти не оставалось. Не говоря уже об операторе с камерой. Вот тогда Невинный и предложил снять сцену "У самого такой!" у газетного стенда
А вообще, по воспоминаниям того же Бузгана, Невинный был грозным только в кадре. Он теплее всех относился к детям на съёмках и принимал участие почти во всех их забавах, не обращая внимания на свою комплекцию
Речь идёт о сцене, когда космические пираты, собираясь проникнуть в школу, останавливают Садовского. Так вот, по сценарию и режиссёрской задумке, они должны были его окликнуть, сидя в "горбатом Запорожце". Но после того, как в автомобиль втиснулся Весельчак У, Крусу там уже места почти не оставалось. Не говоря уже об операторе с камерой. Вот тогда Невинный и предложил снять сцену "У самого такой!" у газетного стенда
А вообще, по воспоминаниям того же Бузгана, Невинный был грозным только в кадре. Он теплее всех относился к детям на съёмках и принимал участие почти во всех их забавах, не обращая внимания на свою комплекцию
28.
Агенты КГБ в Сиднее тащат женщину на самолет в Москву (1954 год)
Фотография может быть куда красноречивее долгого рассказа. Посмотрите на этот снимок. Что вы видите? Двое подозрительных на вид мужчин куда-то ведут сопротивляющуюся женщину. Она плачет. Одета хорошо, на руках перчатки, но зато не хватает одной туфли. Интересно узнать, что происходит? Сейчас расскажу.
История нашумевшая, но порядком подзабытая – всё-таки дело было в апреле 1954 года. Женщину зовут Евдокия Петрова, она работала в советском посольстве в Австралии. Под руки её ведут советские дипкурьеры Жарков и Карпинский, вероятно, на службе КГБ. Действие происходит в аэропорту Сиднея. Мрачные мужчины должны были вывезти жену советского шпиона-предателя из Австралии. Однако у них ничего не вышло.
Петровы прилетели работать в Австралию три года назад. Он – третий секретарь посольства, она – шифровальщица. (Владимир был старше Евдокии почти на 10 лет.) Оба на самом деле офицеры КГБ. Владимир Петров был близок к руководителю советских спецслужб Берии. Он забеспокоился после того, как на родине шеф впал в опалу, и в аппарате госбезопасности началась чистка. Возвращаться домой было страшно, и Петров решил переметнуться на другую сторону в обмен на политическое убежище и пенсию.
3 апреля 1954 года Петров в Канберре сдался австралийской контрразведке. Но! Своей жене, которая в это время работала в Сиднее, он ничего не сказал. Детей у них не было, и, говорят, Владимир не хотел брать супругу с собой. В КГБ не сразу поняли, что произошло, но, когда сообразили, решили везти Евдокию в Москву. Женщина не могла связаться с мужем, думала, может австралийская контрразведка забрала его насильно, но точно знала: ничего хорошего её дома не ждёт.
И вот 19 апреля 1954 года двое вооруженных советских дипкурьера повели Евдокию на рейс 705/698 British Airways до Москвы. К тому моменту история с дипломатом Петровым просочилась в прессу и в аэропорту дежурили журналисты и толпа зевак. Когда люди увидели заплаканную женщину, которую вели на борт явно против её воли, подталкивая, они вмешались. Австралийцы несколько раз оттаскивали трап от самолета, не позволяя русским сесть на самолет.
Как написали на следующий день в газете Sydney Morning Herald, Евдокия кричала «Помогите» и на русском «Ja nie chat chu». Ну, то есть «Я не хочу». Однако её все равно посадили на рейс. Спасло женщину чудо. После взлета пилот попросил стюардесс поговорить с Евдокией, когда та пойдет в туалет умыть заплаканное лицо. Они побеседовали с подавленной сотрудницей советского посольства.
- Я не знаю, что мне делать, - сказала Евдокия. – Я не спала две недели, меня всё время допрашивают. Я хочу увидеться с мужем. Я напугана. Мои сопровождающие вооружены, и я ничего не могу сделать.
Этой информации хватило. Во время дозаправки в аэропорту Дарвина пассажиров попросили покинуть самолет. Полиция задержала дипкурьеров Жаркова и Карпинского на основании того, что они пронесли оружие на борт. Евдокии Петровой дали поговорить по телефону с мужем и в тот же день она попросила политического убежища.
Трудно взвешено оценивать всю эту историю времен шпионских игр. Петровы сдали австралийской контрразведке ценные сведения, позволившие разоблачить больше сотни советских агентов. Сами они стали Свеном и Марией Анной Эллисон. Тихо жили в пригороде Мельбурна. Она работала машинисткой, он – в фотолаборатории. Боялись мести, детей так и не завели. Владимира не стало в 1991 году (84 года), а Евдокия ушла летом 2002-го – в возрасте 88 лет.
История нашумевшая, но порядком подзабытая – всё-таки дело было в апреле 1954 года. Женщину зовут Евдокия Петрова, она работала в советском посольстве в Австралии. Под руки её ведут советские дипкурьеры Жарков и Карпинский, вероятно, на службе КГБ. Действие происходит в аэропорту Сиднея. Мрачные мужчины должны были вывезти жену советского шпиона-предателя из Австралии. Однако у них ничего не вышло.
Петровы прилетели работать в Австралию три года назад. Он – третий секретарь посольства, она – шифровальщица. (Владимир был старше Евдокии почти на 10 лет.) Оба на самом деле офицеры КГБ. Владимир Петров был близок к руководителю советских спецслужб Берии. Он забеспокоился после того, как на родине шеф впал в опалу, и в аппарате госбезопасности началась чистка. Возвращаться домой было страшно, и Петров решил переметнуться на другую сторону в обмен на политическое убежище и пенсию.
3 апреля 1954 года Петров в Канберре сдался австралийской контрразведке. Но! Своей жене, которая в это время работала в Сиднее, он ничего не сказал. Детей у них не было, и, говорят, Владимир не хотел брать супругу с собой. В КГБ не сразу поняли, что произошло, но, когда сообразили, решили везти Евдокию в Москву. Женщина не могла связаться с мужем, думала, может австралийская контрразведка забрала его насильно, но точно знала: ничего хорошего её дома не ждёт.
И вот 19 апреля 1954 года двое вооруженных советских дипкурьера повели Евдокию на рейс 705/698 British Airways до Москвы. К тому моменту история с дипломатом Петровым просочилась в прессу и в аэропорту дежурили журналисты и толпа зевак. Когда люди увидели заплаканную женщину, которую вели на борт явно против её воли, подталкивая, они вмешались. Австралийцы несколько раз оттаскивали трап от самолета, не позволяя русским сесть на самолет.
Как написали на следующий день в газете Sydney Morning Herald, Евдокия кричала «Помогите» и на русском «Ja nie chat chu». Ну, то есть «Я не хочу». Однако её все равно посадили на рейс. Спасло женщину чудо. После взлета пилот попросил стюардесс поговорить с Евдокией, когда та пойдет в туалет умыть заплаканное лицо. Они побеседовали с подавленной сотрудницей советского посольства.
- Я не знаю, что мне делать, - сказала Евдокия. – Я не спала две недели, меня всё время допрашивают. Я хочу увидеться с мужем. Я напугана. Мои сопровождающие вооружены, и я ничего не могу сделать.
Этой информации хватило. Во время дозаправки в аэропорту Дарвина пассажиров попросили покинуть самолет. Полиция задержала дипкурьеров Жаркова и Карпинского на основании того, что они пронесли оружие на борт. Евдокии Петровой дали поговорить по телефону с мужем и в тот же день она попросила политического убежища.
Трудно взвешено оценивать всю эту историю времен шпионских игр. Петровы сдали австралийской контрразведке ценные сведения, позволившие разоблачить больше сотни советских агентов. Сами они стали Свеном и Марией Анной Эллисон. Тихо жили в пригороде Мельбурна. Она работала машинисткой, он – в фотолаборатории. Боялись мести, детей так и не завели. Владимира не стало в 1991 году (84 года), а Евдокия ушла летом 2002-го – в возрасте 88 лет.
33.
Замок "Ласточкино гнездо" около 1900 г.
История замка «Ласточкино гнездо» берет начало во второй половине 19 века, а именно после окончания войны с турками – 1877–1878 гг.
...В 1927 г., после мощного землетрясения в Крыму, дом пострадал, хоть и не был полностью разрушен.
В последующие 40 лет он так и остался полуразрушенным. Реконструкцию и ремонт здания начали в 1968 г. под руководством архитектора И. Татиева. С тех пор Ласточкино гнездо стало именно таким, каким является и в настоящее время
...В 1927 г., после мощного землетрясения в Крыму, дом пострадал, хоть и не был полностью разрушен.
В последующие 40 лет он так и остался полуразрушенным. Реконструкцию и ремонт здания начали в 1968 г. под руководством архитектора И. Татиева. С тех пор Ласточкино гнездо стало именно таким, каким является и в настоящее время
39.
Тогда еще почти никому не известный Клинт Иствуд. 1956
В фильмах категории B он начал появляться с 1955, что не приносило ни славы, ни денег. Приходилось зарабатывать на жизнь чисткой бассейнов. Наметки успеха проявились только в 1959 году после съемок в телевизионном сериале Rawhide.
Источник:
Ссылки по теме:
- История самого длинного лимузина в мире
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?
- Старая и новая Москва в фотографиях
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...
Ялта. 1979.
Фото из семейного архива.