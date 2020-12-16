28.

Фотография может быть куда красноречивее долгого рассказа. Посмотрите на этот снимок. Что вы видите? Двое подозрительных на вид мужчин куда-то ведут сопротивляющуюся женщину. Она плачет. Одета хорошо, на руках перчатки, но зато не хватает одной туфли. Интересно узнать, что происходит? Сейчас расскажу.



История нашумевшая, но порядком подзабытая – всё-таки дело было в апреле 1954 года. Женщину зовут Евдокия Петрова, она работала в советском посольстве в Австралии. Под руки её ведут советские дипкурьеры Жарков и Карпинский, вероятно, на службе КГБ. Действие происходит в аэропорту Сиднея. Мрачные мужчины должны были вывезти жену советского шпиона-предателя из Австралии. Однако у них ничего не вышло.



Петровы прилетели работать в Австралию три года назад. Он – третий секретарь посольства, она – шифровальщица. (Владимир был старше Евдокии почти на 10 лет.) Оба на самом деле офицеры КГБ. Владимир Петров был близок к руководителю советских спецслужб Берии. Он забеспокоился после того, как на родине шеф впал в опалу, и в аппарате госбезопасности началась чистка. Возвращаться домой было страшно, и Петров решил переметнуться на другую сторону в обмен на политическое убежище и пенсию.



3 апреля 1954 года Петров в Канберре сдался австралийской контрразведке. Но! Своей жене, которая в это время работала в Сиднее, он ничего не сказал. Детей у них не было, и, говорят, Владимир не хотел брать супругу с собой. В КГБ не сразу поняли, что произошло, но, когда сообразили, решили везти Евдокию в Москву. Женщина не могла связаться с мужем, думала, может австралийская контрразведка забрала его насильно, но точно знала: ничего хорошего её дома не ждёт.



И вот 19 апреля 1954 года двое вооруженных советских дипкурьера повели Евдокию на рейс 705/698 British Airways до Москвы. К тому моменту история с дипломатом Петровым просочилась в прессу и в аэропорту дежурили журналисты и толпа зевак. Когда люди увидели заплаканную женщину, которую вели на борт явно против её воли, подталкивая, они вмешались. Австралийцы несколько раз оттаскивали трап от самолета, не позволяя русским сесть на самолет.



Как написали на следующий день в газете Sydney Morning Herald, Евдокия кричала «Помогите» и на русском «Ja nie chat chu». Ну, то есть «Я не хочу». Однако её все равно посадили на рейс. Спасло женщину чудо. После взлета пилот попросил стюардесс поговорить с Евдокией, когда та пойдет в туалет умыть заплаканное лицо. Они побеседовали с подавленной сотрудницей советского посольства.



- Я не знаю, что мне делать, - сказала Евдокия. – Я не спала две недели, меня всё время допрашивают. Я хочу увидеться с мужем. Я напугана. Мои сопровождающие вооружены, и я ничего не могу сделать.



Этой информации хватило. Во время дозаправки в аэропорту Дарвина пассажиров попросили покинуть самолет. Полиция задержала дипкурьеров Жаркова и Карпинского на основании того, что они пронесли оружие на борт. Евдокии Петровой дали поговорить по телефону с мужем и в тот же день она попросила политического убежища.



Трудно взвешено оценивать всю эту историю времен шпионских игр. Петровы сдали австралийской контрразведке ценные сведения, позволившие разоблачить больше сотни советских агентов. Сами они стали Свеном и Марией Анной Эллисон. Тихо жили в пригороде Мельбурна. Она работала машинисткой, он – в фотолаборатории. Боялись мести, детей так и не завели. Владимира не стало в 1991 году (84 года), а Евдокия ушла летом 2002-го – в возрасте 88 лет.