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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (20 фото)

Автор:
15 декабря 2020 15:57
Метки: вопросы   находки   ответы   
4014
20

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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Александр Зотов 2 часа назад
"Это, вероятнее всего, мезуза - свиток пергамента, в котором содержится молитва "Шма"
------
"шма" ль выпала? или не она?))
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