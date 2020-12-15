Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это старая керосиновая лампа"
2. "Я стою на крыше многоэтажного здания. Что это за ворота на краю и для чего они?"
Ответ: "Это ворота для снегоочистителя, который поднимают на крышу, для ее очистки от снега"
3. "Я нашел это в школе. Что это такое?"
Ответ: "Это наборы из просверленных шариков. Они отлично подходят для проведения экспериментов по ньютоновской физике"
4. "Что это за раритет я нашел сегодня?"
Ответ: "Это старый операционный светильник"
5. "Что это за странная копилка?"
Ответ: "Это гуиро - музыкальный инструмент. Звук появляется при проведении палочкой по ребристой спине статуэтки"
6. "Увидел это в доме престарелых. Для чего это?"
Ответ: "Эта раковина предназначена для обработки медицинских уток"
7. "Что это за шар? И зачем такой вообще нужен?"
Ответ: "Вы случайно встретили на дороге одного из гастролирующих циркачей. Следующий кадр вам все объяснит:"
8. "Что это за штуковина установлена у входной двери дома моих соседей?"
Ответ: "Это старая стойка для масляной лампы, позволяющая регулировать ее высоту"
9. "Что это за стойки со штырями?"
Ответ: "Это стойки для выездного питания, которые используют для удержания тарелок с едой. Тарелки ставят на черные штыри, а красные их в свою очередь фиксируют"
10. "Что это за штуковина? Выглядит очень старой"
Ответ: "С помощью подобного предмета ранее очищали изюм от косточек"
11. "Что за странный прибор?"
Ответ: "Это старый вариант гидрометра"
11. "Нашла эту коробку среди маминых вещей. Внутри какие-то штырьки и отверстия. Для чего она?"
Ответ: "Это коробка для деталей швейной машинки. Выглядит она так:"
12. "Что это такое? Монета для сравнения размеров"
Ответ: "Это счетчик рядов и петель, который используют в вязании руками"
13. "Я нашел этот предмет на тротуаре. Что это такое?"
Ответ: "Это зажим, позволяющий фиксировать аппаратуру для фото и видеосъемки"
14. "Я проезжаю мимо этой конструкции каждый день. Для чего она установлена?"
Ответ: "Это грейферная система, являющаяся частью водопровода. В необходимый момент, она опускается и методом захвата устраняет засор"
15. "Это выпало из двери в доме у моего друга. Что это такое?"
Ответ: "Это, вероятнее всего, мезуза - свиток пергамента, в котором содержится молитва "Шма". Это еврейский обычай крепить мезузу к двери"
16. "Что за странная доска такая? Это часть игры?"
Ответ: "Да, это доска от старой рулетки под названием "Все в одном". Игра была популярна в 1930-е в Америке, и продавалась с набором карт, костей, а также билетами, как в лото"
Источник:
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"шма" ль выпала? или не она?))