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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
14 декабря 2020 22:58
Метки: история   ретро   фото   
1653
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
RALEXXX 7 часов назад
"Московская кольцевая автодорога в 70-80-е годы."
Точно не 70е. Этот тип номерных знаков начали выдавать в 1981г.
Кстати, у меня была такая же антенна, как у 21й Волги на разделительной полосе.
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22k
aolti 2 часа назад
Зачем дозорные на батарее на 8 фотографии к винтовкам штыки прикрепили? Чтобы враг издалека заметил блики солнца на стали?
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий. Нью-Йорк, 1976 г."
Израиль Маркович Бродский (1823, Златополь сентябрь 1888, Киев) российский сахарозаводчик, основатель династии Бродских, меценат и филантроп.
Wissotzky Tea (историческое название: «В. Высоцкий и К ») компания, торгующая чаем. Основатель фирмы Вульф Янкелевич (Калонимус) Высоцкий, уроженец литовского города Жагаре.
В те годы ещё была в ходу шутка: "Сахар Бродского, чай Высоцкого."
Интересна история этой фотографии. Дело в том, что в СССР никто и никогда визы для поездки в США Владимиру Семёновичу не давал. Но когда он приехал к Марине во Францию, та ему предложила слетать в Штаты, где Высоцкий дал несколько концертов, дал интервью на американском телевидении и встретился с несколькими людьми, в том числе и с опальным Иосифом Бродским. По возвращении в СССР был большой скандал, который с большим трудом удалось замять.
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2k
Чиуауа 5 часов назад
Ретро фотографии
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3k
RALEXXX 7 часов назад
Чикатило то, оказывается, за здоровьем следил.
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