5.

Автор снимка — тот самый Льюис Кэрролл. Правда, писать о приключениях Алисы он начнет через три года (в 1862 году), а пока он увлечен фотографией и одной из его моделей является юная Алиса Лидделл, которая впоследствии станет прототипом Кэрроловской героини.