Подборка интересных исторических ретро фотографий
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3.
Кристи Тарлингон, Наоми Кэмпбелл, Элейн Ирвин, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Ясмин Гаури, Ники Тейлор, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Карэн Мюлдер для Vogue, 1992. Фотограф: Патрик Демаршелье.
4.
Твист, 1964 год, Москва
Танец твист стал популярным в 1960 году благодаря Чабби Чекеру. Однако он чем–то жутко не понравился товарищу Хрущеву, поэтому получил широкое распространение в СССР только после его смещения — начиная с 1965 года его стали танцевать даже на советском киноэкране.
5.
Алиса Лидделл в образе нищенки, 1858/59 год, Великобритания
Автор снимка — тот самый Льюис Кэрролл. Правда, писать о приключениях Алисы он начнет через три года (в 1862 году), а пока он увлечен фотографией и одной из его моделей является юная Алиса Лидделл, которая впоследствии станет прототипом Кэрроловской героини.
7.
Ученые изучают фазы Луны на лунных глобусах в рамках подготовки к пилотируемому полету на Луну, 1960–е годы, США
9.
Московская кольцевая автодорога в 70-80-е годы.
Обратите внимание на разделительную полосу газона, на которой накатана колея от автомобильных колес. Дело в том, что пробки уже в то время не были редкостью и некоторые водители использовали газон, чтобы проехать.
17.
Торжественное открытие памятник генералу Скобелеву на Тверской улице в Москве. 24 июня 1912 года.
21.
Апельсин НАМИ-0290. Раллийная группа B по-советски. Трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от 6-ки. 1988 г.
22.
Сдача школьниками норматива по неполной разборке и сборке автомата АКМ на уроке Начальной военной подготовки. Разобрать на «отлично» - 18 сек., собрать - 30 сек. СССР. 1987 г.
23.
Mужчинa позирует напротив своeго дoма, который был разрушен в резyльтaте прoрыва плотины в городе Johnstown. СШA, 1889 год.
24.
Реклама фильма «Наталка Полтавка» на фасаде кинотеатра «1-е Держкіно» на Хрещатике. Киев, УССР. Ноябрь 1936 года
28.
Брук Шилдс демонстрирует тиару стоимостью 35 миллионов долларов, сделанную известным ювелиром Гарри Уинстоном, 1990 г.
32.
Американские моряки пытаются защитить свои глаза во время ядерных испытаний на атолле Бикини, июль 1946 года.
35.
Акробат и актер Расс Тэмблин делает сальто во время прогулки с актрисой Венецией Стивенсон, 1955 г.
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Точно не 70е. Этот тип номерных знаков начали выдавать в 1981г.
Кстати, у меня была такая же антенна, как у 21й Волги на разделительной полосе.
Израиль Маркович Бродский (1823, Златополь сентябрь 1888, Киев) российский сахарозаводчик, основатель династии Бродских, меценат и филантроп.
Wissotzky Tea (историческое название: «В. Высоцкий и К ») компания, торгующая чаем. Основатель фирмы Вульф Янкелевич (Калонимус) Высоцкий, уроженец литовского города Жагаре.
В те годы ещё была в ходу шутка: "Сахар Бродского, чай Высоцкого."
Интересна история этой фотографии. Дело в том, что в СССР никто и никогда визы для поездки в США Владимиру Семёновичу не давал. Но когда он приехал к Марине во Францию, та ему предложила слетать в Штаты, где Высоцкий дал несколько концертов, дал интервью на американском телевидении и встретился с несколькими людьми, в том числе и с опальным Иосифом Бродским. По возвращении в СССР был большой скандал, который с большим трудом удалось замять.