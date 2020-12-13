Ольошку никак не дотравят

Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином.
По версии газеты, это якобы произошло, пока оппозиционер был в коме в омской больнице. Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального
Оказывается ольошеньку травили два раза. Измельчало ФСБ. Не могут как следует отравить рывалюцианера. Даже за два раза.
Оказывается ольошеньку травили два раза. Измельчало ФСБ. Не могут как следует отравить рывалюцианера. Даже за два раза.
Больше всего меня забавляет то, кровавая гэбня устроила штаб в кабинете главврача, пока они решали чем же его еще отравить.
Но никто блиать, никто не додумался пойти и отключить ему аппарат искусственного дыхания. Есть подозрение, что ольошка бессмертный и стажировался у самого Дункана Маклауда.
Но никто блиать, никто не додумался пойти и отключить ему аппарат искусственного дыхания. Есть подозрение, что ольошка бессмертный и стажировался у самого Дункана Маклауда.
Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.
Так вот оно как! Атропин нейтрализует новичок! А ФСБ-то не знает! В общем, санта-барбара вокруг (неуловимого Джо) ольошки онального продолжается....
Так вот оно как! Атропин нейтрализует новичок! А ФСБ-то не знает! В общем, санта-барбара вокруг (неуловимого Джо) ольошки онального продолжается....
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Удручает то, что на основании этой брехни запад строит на полном серьезе конспирологические теории и делает серьезные выводы отнюдь не в пользу России
Впрочем кому бы он был нужен вообще, видимо поэтому и не сдохнет.
Гришка Распутин скромно курит в сторонке.