Ольошку никак не дотравят

Больше всего меня забавляет то, кровавая гэбня устроила штаб в кабинете главврача, пока они решали чем же его еще отравить.

Но никто блиать, никто не додумался пойти и отключить ему аппарат искусственного дыхания. Есть подозрение, что ольошка бессмертный и стажировался у самого Дункана Маклауда.