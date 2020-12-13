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Ольошку никак не дотравят

Ольошку никак не дотравят (3 фото)

Автор:
13 декабря 2020 22:23
Метки: ональный   отравили   таймс   
582
3
Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином

Авторский пост

Метки: ональный   отравили   таймс   
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16  комментариев
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42k
SAndre 59 минут назад
чахлик невмиручий
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9k
KOSTELLO 12 минут назад
Удручает, даже не то, что это полнейший пи.з.деж (это я про отравление навального в принципе).
Удручает то, что на основании этой брехни запад строит на полном серьезе конспирологические теории и делает серьезные выводы отнюдь не в пользу России
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19k
Владимир 13 минут назад
Дерьминатор, чо. Никак не сдохнет..
Впрочем кому бы он был нужен вообще, видимо поэтому и не сдохнет.
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9k
KOSTELLO 15 минут назад
Ольошку никак не дотравят
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1k
Acid Snake Полчаса назад
На это дерьмо не то что супер яда, пули жалко тратить. В немеции его кожаным шприцем каждый день по три раза травят
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32k
parallax 45 минут назад
Третья попытка была уже в Шарите, и опять неудачная.
Гришка Распутин скромно курит в сторонке.
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3k
tamin Час назад
Я всегда поражаюсь кинемотографичности ситуации. В омске грузовик переехал, наркоман зарезал, кирпич на голову упал, ножом в сердце 10 раз. Вариантов тьма. Но конечно новичком травить интереснее. Дебилизм. Скорее он таки пыхнул, травонулся, еще раз пыхнул и опять неудачно. Или тут голивуд подключился.
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7k
Prostovopros Час назад
Мерзкий пост.
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9k
KOSTELLO Prostovopros 16 минут назад
Не более мерзкий, чем грязные инсинуации наших "европейских друзей"
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7k
Prostovopros KOSTELLO Минуту назад
То-есть, вы берёте пример с них.
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12k
Иван 2 часа назад
за анального лучше всего вот здесь сказали
Ссылка www.youtube.com
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9k
Петя Кантроп Иван Час назад
От этой статейки за версту разит
От этой статейки за версту разит
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20k
Кактус Автор поста Петя Кантроп Час назад
А ты не нюхай
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9k
Петя Кантроп Кактус 58 минут назад
А ты не пости всякое говно - мы и нюхать не будем, ароматный ты наш
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20k
Кактус Автор поста Петя Кантроп 51 минуту назад
"МЫ" - пэтя второй? Хыы )) Ну и самомнение ))
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12k
Иван Петя Кантроп 40 минут назад
дык, анальному и положено вонять
доля у него такая
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Кактус

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