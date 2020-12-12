Продать старую тряпку за миллион долларов

Мужчина унаследовал покрывало после смерти бабушки. Ведь сестра Лорена просто отказалась взять старую грязную вещь, на которой когда-то рожала кошка. Мужчина вспоминает: «Я спросил: «Что ты собираешься с ним делать?». Она ответила: «Мне оно не нужно, зачем мне грязная старая вещь?». Я поднял его ... положил в свой шкаф и там оно пролежало 7 лет".
Попав в автомобильную аварию, бывший плотник потерял ногу. После этого ему пришлось переехать в хижину друга, за которую он платил около 700 долларов в месяц, что оставляло около 200 долларов на все остальные расходы. А дети мужчины отправились жить к бабушке и дедушке. При этом Лорен часто выпивал, пытаясь справиться с фантомными болями ампутированной ноги.
Так продолжалось до тех пор, пока Крицер случайно не включил телевизор во время шоу "Antiques Roadshow".
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К своему удивлению, он увидел, как очень похожее покрывало индейцев навахо оценили в 500 тысяч долларов.
«Я... пошёл и взял покрывало, и сидел там, держа его ... Я смотрел на линии покрывала в телевизоре и думал, совпадают ли они", - говорит Крицер. Они были почти одинаковыми. "Этот парень по телевизору оценил его от 300 тысяч до 500 тысяч долларов", - вспоминает мужчина, который думал, что оно "стоит от 5 до 10 долларов».
Когда Лорен показал то же видео своей матери, она сказала: "Никто не даст тебе за него чертовых 10 долларов».
Поиски антиквара поначалу были неудачными. Все считали его находку обычным мексиканским покрывалом. Так продолжалось до тех пор, пока он не пришёл в местную аукционную компанию John Moran Auctioneers.
«Я... пошёл и взял покрывало, и сидел там, держа его ... Я смотрел на линии покрывала в телевизоре и думал, совпадают ли они", - говорит Крицер. Они были почти одинаковыми. "Этот парень по телевизору оценил его от 300 тысяч до 500 тысяч долларов", - вспоминает мужчина, который думал, что оно "стоит от 5 до 10 долларов».
Когда Лорен показал то же видео своей матери, она сказала: "Никто не даст тебе за него чертовых 10 долларов».
Поиски антиквара поначалу были неудачными. Все считали его находку обычным мексиканским покрывалом. Так продолжалось до тех пор, пока он не пришёл в местную аукционную компанию John Moran Auctioneers.
«Я посмотрел их в Интернете, и у них было объявление о том, что можно принести предметы для оценки", - вспоминает Лорен.
После 30-минутной поездки Крицер положил покрывало перед Джеффом Мораном. И оно стало самым дорогим товаром, который компания когда-либо продавала на аукционе. Этому помогло то, что Крицер знал историю покрывала, которое передавали из поколения в поколения, начиная с его прапрадеда Джона Чантланда, торговца из Дакоты в 1800-х годах. К тому же тестирование текстильного изделия показало, что оно является одним из лучших и самых редких покрывал вождей навахо в мире.
Во время аукциона ставки быстро выросли с первоначальной цены в 150 тысяч долларов до рекордных 1,5 миллиона долларов.
После 30-минутной поездки Крицер положил покрывало перед Джеффом Мораном. И оно стало самым дорогим товаром, который компания когда-либо продавала на аукционе. Этому помогло то, что Крицер знал историю покрывала, которое передавали из поколения в поколения, начиная с его прапрадеда Джона Чантланда, торговца из Дакоты в 1800-х годах. К тому же тестирование текстильного изделия показало, что оно является одним из лучших и самых редких покрывал вождей навахо в мире.
Во время аукциона ставки быстро выросли с первоначальной цены в 150 тысяч долларов до рекордных 1,5 миллиона долларов.
Бедняк стал миллионером, продав «грязную тряпку»
Не всегда стоит недоверительно относится к тем вещам, которые вы получаете в наследство. Так, к примеру, Лорен Крайтцер, живший на пособие, в один день стал долларовым миллионером.
До того, как Лорен попал в автокатастрофу, он работал плотником. После инцидента в 2007 году он долгое время восстанавливался в больнице и лишился ступни. Ему назначили выплачивать лишь скромное пособие по инвалидности в 700 долларов. А оплачивая расходы за квартиру, ему оставались лишь 200 долларов.
Жизнь бедняка резко изменилась в один миг, когда он узнал, что старая реликвия, постоянно остававшаяся в его семье, оказалась безумно дорогой вещью. Речь идет о покрывале, которое оставила в наследство Лорену его бабушка. Мужчина никогда не считал эту вещь какой-то ценной, и даже принимал роды у кошки на этой «тряпке».
Более 7 лет покрывало пылилось в шкафу, пока внезапно, переключая каналы, мужчина не наткнулся на шоу об антиквариате. Ведущий-коллекционер рассказывал о том, во сколько оцениваются покрывала, сделанные индейцами Навахо. По словам коллекционера, точно такое же покрывало, как «тряпка» Лорена, стоит не менее 500 тысяч долларов.
Не всегда стоит недоверительно относится к тем вещам, которые вы получаете в наследство. Так, к примеру, Лорен Крайтцер, живший на пособие, в один день стал долларовым миллионером.
До того, как Лорен попал в автокатастрофу, он работал плотником. После инцидента в 2007 году он долгое время восстанавливался в больнице и лишился ступни. Ему назначили выплачивать лишь скромное пособие по инвалидности в 700 долларов. А оплачивая расходы за квартиру, ему оставались лишь 200 долларов.
Жизнь бедняка резко изменилась в один миг, когда он узнал, что старая реликвия, постоянно остававшаяся в его семье, оказалась безумно дорогой вещью. Речь идет о покрывале, которое оставила в наследство Лорену его бабушка. Мужчина никогда не считал эту вещь какой-то ценной, и даже принимал роды у кошки на этой «тряпке».
Более 7 лет покрывало пылилось в шкафу, пока внезапно, переключая каналы, мужчина не наткнулся на шоу об антиквариате. Ведущий-коллекционер рассказывал о том, во сколько оцениваются покрывала, сделанные индейцами Навахо. По словам коллекционера, точно такое же покрывало, как «тряпка» Лорена, стоит не менее 500 тысяч долларов.
Сразу Крайтцер принялся искать оценщиков, которые подтвердили бы слова коллекционера. Но все либо отказывались его принимать, либо говорили, что это мексиканский текстиль и ценности покрывало не представляет.
Однако, вскоре он узнал о компании, занимающейся продажей и поиском индийских артефактов. Поразительно, но покрывало Лорена навали одной из самых тонких работ Навахо. Сразу же Лорену предложили отправиться на аукцион. Мужчина надеялся, что денег от продажи хватит, чтобы починить его старую машину.
Анализ реликвии занял полгода и сразу после результатов был объявлен аукцион. Любопытно то, что покрывало купил тот самый коллекционер, которого Крайтцер увидел тогда на тв-шоу. Он приобрел реликвию за 1,5 миллиона долларов.
Однако, вскоре он узнал о компании, занимающейся продажей и поиском индийских артефактов. Поразительно, но покрывало Лорена навали одной из самых тонких работ Навахо. Сразу же Лорену предложили отправиться на аукцион. Мужчина надеялся, что денег от продажи хватит, чтобы починить его старую машину.
Анализ реликвии занял полгода и сразу после результатов был объявлен аукцион. Любопытно то, что покрывало купил тот самый коллекционер, которого Крайтцер увидел тогда на тв-шоу. Он приобрел реликвию за 1,5 миллиона долларов.
«Им пришлось принести мне воду и прочее, и вытереть пот с моей головы, - вспоминает Крицер. - Я начал гипервентиляцию, потому что не мог в это поверить».
В итоге Лорен после выплаты всех сборов получил 1,3 миллиона долларов за покрывало, которые за несколько лет до этого служило тряпкой для помета котят. Конечно, ему пришлось пережить атаку родственников и особенно сестры, которая угрожала подать в суд на него. Все они требовали свою долю.
В итоге Лорен после выплаты всех сборов получил 1,3 миллиона долларов за покрывало, которые за несколько лет до этого служило тряпкой для помета котят. Конечно, ему пришлось пережить атаку родственников и особенно сестры, которая угрожала подать в суд на него. Все они требовали свою долю.
Однако по совету Морана часть денег мужчина инвестировал в акции и муниципальные облигации. Он также купил два дома: один с бассейном и видом на долину стоимостью 250 тысяч долларов, в котором он живет вместе со своей бывшей подругой, а теперь женой Лизой, а другой для сдачи в аренду.
Помимо этого, Лорен решил побаловать себя некоторыми предметами роскоши, вроде автомобиля Dodge Challenger SRT8 2012 года и мотоцикла Harley Davidson. А после Крицер отправился в круиз в Мексику с женой и тремя её дочерьми - в качестве поездки медового месяца.
Помимо этого, Лорен решил побаловать себя некоторыми предметами роскоши, вроде автомобиля Dodge Challenger SRT8 2012 года и мотоцикла Harley Davidson. А после Крицер отправился в круиз в Мексику с женой и тремя её дочерьми - в качестве поездки медового месяца.
Источник:
31
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Видать мужик бухал по-черному, пока - "...Так продолжалось до тех пор, пока Крицер случайно не включил телевизор во время шоу "Antiques Roadshow".
Что-то я сильно сомневаюсь, что получив полтора лимона, он перестанет бухать. Так что скоро, боюсь, спустит он свои денежки и вернется в тот клоповник из которого едва выбрался.
....что оно является одним из лучших и самых редких покрывал вождей навахо в мире.
Что, неужели даже в Китае не делают более лучший и редких покрывал навахо?