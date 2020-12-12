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Продать старую тряпку за миллион долларов

Продать старую тряпку за миллион долларов (10 фото)

Автор:
12 декабря 2020 05:13
Метки: Индейцев   навахо   покрывало   
2092
10
Мужчина унаследовал покрывало после смерти бабушки. Ведь сестра Лорена просто отказалась взять старую грязную вещь, на которой когда-то рожала кошка. Мужчина вспоминает: «Я спросил: «Что ты собираешься с ним делать?». Она ответила: «Мне оно не нужно, зачем мне грязная старая вещь?». Я поднял его ... положил в свой шкаф и там оно пролежало 7 лет".
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Источник:

Метки: Индейцев   навахо   покрывало   
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8  комментариев
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9k
Олегbl4 3 часа назад
Он знал историю покрывала, но не знал что это за покрывало. А как тогда по наследству передавалось? "Вот, сынок, тебе тряпка, на ней кошка у деда рожала, у отца рожала, у меня рожала. Пусть теперь и у тебя кошка рожает на покрывале"
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2k
Владимир Полчаса назад
как пришли,так и уйдут...
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1k
ых 2 часа назад
Я два раза, я два раза не повторяю.
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8k
krivsan 4 часа назад
до слез бл..ть,эти сериальные истории достали
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6k
Пафнутий 4 часа назад
А почему одна история рассказывается в двух пересказах?

Видать мужик бухал по-черному, пока - "...Так продолжалось до тех пор, пока Крицер случайно не включил телевизор во время шоу "Antiques Roadshow".
Что-то я сильно сомневаюсь, что получив полтора лимона, он перестанет бухать. Так что скоро, боюсь, спустит он свои денежки и вернется в тот клоповник из которого едва выбрался.

....что оно является одним из лучших и самых редких покрывал вождей навахо в мире.
Что, неужели даже в Китае не делают более лучший и редких покрывал навахо?
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53k
Jora Kykynaher Пафнутий 3 часа назад
Это американская версия. Сначала для тупых, потом для очень тупых. У них так принято.
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