Продать старую тряпку за миллион долларов

Бедняк стал миллионером, продав «грязную тряпку»





Не всегда стоит недоверительно относится к тем вещам, которые вы получаете в наследство. Так, к примеру, Лорен Крайтцер, живший на пособие, в один день стал долларовым миллионером.



До того, как Лорен попал в автокатастрофу, он работал плотником. После инцидента в 2007 году он долгое время восстанавливался в больнице и лишился ступни. Ему назначили выплачивать лишь скромное пособие по инвалидности в 700 долларов. А оплачивая расходы за квартиру, ему оставались лишь 200 долларов.



Жизнь бедняка резко изменилась в один миг, когда он узнал, что старая реликвия, постоянно остававшаяся в его семье, оказалась безумно дорогой вещью. Речь идет о покрывале, которое оставила в наследство Лорену его бабушка. Мужчина никогда не считал эту вещь какой-то ценной, и даже принимал роды у кошки на этой «тряпке».



Более 7 лет покрывало пылилось в шкафу, пока внезапно, переключая каналы, мужчина не наткнулся на шоу об антиквариате. Ведущий-коллекционер рассказывал о том, во сколько оцениваются покрывала, сделанные индейцами Навахо. По словам коллекционера, точно такое же покрывало, как «тряпка» Лорена, стоит не менее 500 тысяч долларов.