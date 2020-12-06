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«Иван Васильевич меняет профессию»

«Иван Васильевич меняет профессию» (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2020 15:48
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Ульяна Андреевна   царица   
4549
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Ульяна Андреевна, я царствoвал, нo Вам не изменил! Меня царицей сoблазняли, нo не пoддался я! Клянусь!

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Ульяна Андреевна   царица   
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33k
jonnyD 9 часов назад
На фотопробах претендентки на роль царицы - Светлана Светличная , Любовь Малышева , Нина Маслова ( утверждена ) .
На фотопробах претендентки на роль царицы - Светлана Светличная , Любовь Малышева , Нина Маслова ( утверждена ) .
На фотопробах претендентки на роль царицы - Светлана Светличная , Любовь Малышева , Нина Маслова ( утверждена ) .
На фотопробах претендентки на роль царицы - Светлана Светличная , Любовь Малышева , Нина Маслова ( утверждена ) .
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22k
Андрей 6 часов назад
«Иван Васильевич меняет профессию»
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14k
Ego sum qui sum 6 часов назад
«Иван Васильевич меняет профессию»
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1k
Алексей 7 часов назад
----Свадьба состоялась 28 октября 1571 года в Александровской слободе, а 13 ноября царица умерла. Вот в этот промежуток и попадает действие пьесы.----

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Для ноября месяца в Москве слишком тепло. В фильме неоднократно на заднем плане видны зеленые деревья и трава. И Бунше в рубашке с коротким рукавом почему-то совсем не холодно.
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17k
Alf 9 часов назад
Марфа была выбрана в жёны царю после традиционной процедуры смотра невест (1571 год). Это был 2-й смотр, устроенный царём, вдовевшим уже 2 года, и 3-й на Руси вообще. Другая его участница Евдокия Сабурова, была отдана в жены царевичу Ивану. На него по переписи дворянских «девок» в 1570 году было собрано около 2 тысяч девушек, из которых было отобрано сначала 24, потом 12 девиц.

« Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги... Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12... долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочёл всем Марфу Васильеву Собакину [...], в то же время избрав невесту и для своего старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами. (Карамзин) »

В записках немцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе, сохранились сведения об этой процедуре. Когда девушек привозили на смотрины, царь «входил в комнату <…> кланялся им, говорил с ними немного, осматривал и прощался с ними». По свидетельству немцев, последнюю дюжину девушек осматривали уже обнажёнными. При этом присутствовал врач-англичанин Элизеус Бомелиус, выпускник Кембриджа, приехавший на службу в Россию, причём «доктор должен был осмотреть их мочу в стакане».
Марфа была выбрана в жёны царю после традиционной процедуры смотра невест (1571 год). Это был 2-й смотр, устроенный царём, вдовевшим уже 2 года, и 3-й на Руси вообще. Другая его участница Евдокия Сабурова, была отдана в жены царевичу Ивану. На него по переписи дворянских «девок» в 1570 году было собрано около 2 тысяч девушек, из которых было отобрано сначала 24, потом 12 девиц. « Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги... Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12... долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочёл всем Марфу Васильеву Собакину [...], в то же время избрав невесту и для своего старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами. (Карамзин) » В записках немцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе, сохранились сведения об этой процедуре. Когда девушек привозили на смотрины, царь «входил в комнату <…> кланялся им, говорил с ними немного, осматривал и прощался с ними». По свидетельству немцев, последнюю дюжину девушек осматривали уже обнажёнными. При этом присутствовал врач-англичанин Элизеус Бомелиус, выпускник Кембриджа, приехавший на службу в Россию, причём «доктор должен был осмотреть их мочу в стакане».
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Иван Кемеров

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