Однажды, пересматривая картину Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», задумался: а в какой собственно год отправились управдом Бунша и вор-домушник Милославский.3



Имя царицы позволило установить время действия не просто точно, а очень точно. Марфа Васильевна.



Так звали третью жену Ивана Грозного Марфу Собакину, бывшую его супругой лишь 15 дней и умершую при весьма странных обстоятельствах.



Как и в случае с первыми двумя жёнами Ивана, Анастасией Романовной и Марией Темрюковной, ранняя кончина царицы породила подозрения в отравлении и вызвала гнев Ивана.



Официально было объявлено, что Марфу извели ядом:

«Дьявол воздвиже ближних многих людей враждовати на царицу нашу, ещё в девицах сущу… и тако ей отраву злую учиниша».



По некоторым данным, в ходе расследования было казнено 20 человек, в том числе трое двоюродных братьев Марфы казнены «за чародейство».



Отец Марфы Василий Большой Собакин насильственно пострижен в монахи.



Существовало несколько кандидатур на роль того, кто «извел» невесту ядом.



По одной из версий, это были родственники либо первой жены царя, либо второй — Романовы или Черкасские.



По другому предположению, какое-то «зелье» Марфе передала её мать, заботясь о её «чадородии».

В записках «О Московии» Даниил Принц фон Бухау писал: «В третий брак он вступил с одной боярыней, которая умерла, когда выпила какое-то питье, пересланное ей матерью чрез придворного (с помощью этого питья она, может быть, хотела приобресть себе плодородие); за это и мать, и придворного он казнил».



Поскольку сценарий фильма не совсем совпадает с пьесой Булгакова (вместо опричников, что было более логично, появились стрельцы) заглянул и в первоисточник.



Да, и там Марфа Васильевна.



Свадьба состоялась 28 октября 1571 года в Александровской слободе, а 13 ноября царица умерла.

Вот в этот промежуток и попадает действие пьесы.



А в 2003 году криминалист С. Никитин создал по её черепу скульптурный портрет.

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Год ее рождения 1552, значит на момент действия фильма ей 18 лет