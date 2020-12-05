Зачем рожать, если не тянете?

Весьма занимательная история произошла с многодетной матерью из Краснодарского края. В сложной для себя ситуации женщина обратилась за помощью к местному депутату.
Алина Дудерец, мать-одиночка, воспитывающая одна троих детей, написала в фейсбук на страницу депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Боевой.
Женщине ответил помощник депутата, причём весьма в грубой форме. Ей сообщили, что помогать ей никто не обязан и посоветовали сдать детей в интернат, если она сама не может справиться.
Когда история получила широкий общественный резонанс, на странице депутата появился пост, в котором она уверяла всех, что произошло досадное недоразумение. И ей никто вообще не писал, а всё это злые происки врагов! Ведь скоро выборы...
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С одной стороны , конечно, планировать семью надо с рассчетом своих возможностей, чтобы дети не росли в нищете и не чувствовали себя обездоленными, по сравнению с детьми из обеспеченных семей. А с другой - если не рожать много детей, то в будущем Равшаны и Мухамеды, с закавказских республик, где высокая рождаемость, заполонят страну, сделав славян вымирающей нацией. Поэтому государство должно помогать многодетным семьям, ведь дети - это будущее страны.
Или бюджет государства всё-таки создаётся и принадлежит гражданам РФ?
А вы у граждан, которые за счёт своего труда наполняют бюджет, спросили, хотят они за свой счёт кормить многодетных дармоедов?
А всё дело в том, что чиновники и депутаты не для народа, а за счет народа. Чиновник для чиновника. У них своя кухня, а люди им просто мешают спокойно обворовывать этих же людей.
Лично знаю одну женщину у которой 4 детей. Муж просто в какой-то момент пришел с другой бабой и предложил тройничок. А потом выгнал из квартиры с детьми. Она молодец, снимает квартиру, детей растит.
Сколько я за свою жизнь наслушался этих "слезливых" бабских историй
Всегда задаю прямой вопрос: " А зачем ты за такого гандо.... замуж выходила да ещё и детей от него рожала?!".