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Зачем рожать, если не тянете?

Зачем рожать, если не тянете? (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   дети   детский дом   многодетная мать   помощь   скандал   
19008
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Весьма занимательная история произошла с многодетной матерью из Краснодарского края. В сложной для себя ситуации женщина обратилась за помощью к местному депутату.

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Метки: депутат   дети   детский дом   многодетная мать   помощь   скандал   
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20k
Батончик с маком 22 часа назад
зато гастеры и всякие кармелиты у нас размножаются и требуют дох.уя денег на своих выб.лядков. и такие депурасты боятся им отказать чтоб черножопые говном не плевались
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428
probel01 2 часа назад
Из крупнокалиберного.
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742
Эдуард Аникин 9 часов назад
У помощника депутата проблемки ) раз честность поперла изо всех щелей.
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181k
MASK 11 часов назад
А где муж и отец детей ? Или те, кто сделал этих детей ? Алименты платят, или растворились в тумане, узнав счастливую новость, что будут папашами ?
С одной стороны , конечно, планировать семью надо с рассчетом своих возможностей, чтобы дети не росли в нищете и не чувствовали себя обездоленными, по сравнению с детьми из обеспеченных семей. А с другой - если не рожать много детей, то в будущем Равшаны и Мухамеды, с закавказских республик, где высокая рождаемость, заполонят страну, сделав славян вымирающей нацией. Поэтому государство должно помогать многодетным семьям, ведь дети - это будущее страны.
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1k
AndreyOnovamnado MASK 10 часов назад
Так государство и помогает, только Равшанам и Мухамедам (тожероссиянам). У них там есть свои люди. А русские "по боку".
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618
Ermak MASK 3 часа назад
А у государства есть СВОИ деньги?
Или бюджет государства всё-таки создаётся и принадлежит гражданам РФ?
А вы у граждан, которые за счёт своего труда наполняют бюджет, спросили, хотят они за свой счёт кормить многодетных дармоедов?
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8
deduganya Час назад
А ты, наверно, депутатишко какой? Бездетный ЛГБТшник?
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2k
soar 12 часов назад
Все деньги ушли на покупку иммуномодуляторов и лекарств? Инговерин и циклоферон стоят 300 и 500 рублей. Могла бы сказать, что деньги потратила на экспрестесты, они по 3000 и их может потребоваться много, если врешь, то делай это хотя бы убедительно.
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2k
мемфрид 14 часов назад
[мат], ну как так????
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4k
Santey 15 часов назад
Могу показаться жестоким. Но думаю чиновница права. Хотя можно было выражаться и не так грубо. У меня самого трое детей. И поддержка государства есть. Именно поддержка. Никто не обещал тянуть на своей шее если много рожаешь. Я достаточно зарабатываю, что бы обеспечить семью. Рожать или нет было взвешенным решением. Государство помогает льготами, выплатами и и.д. хотя лично для меня их присутствие как приятный бонус. Но я могу понять если ребенку понадобилась срочная дорогостоящая операция или дорогие лекарства на которые нет денег. Такая ситуация может возникнуть у кого угодно. Даже у тех у кого один ребенок. И любящая мать будет изыскивать любые способы их получить. Но насколько я знаю любая деятельность гос. органов бюджетируется и там нет статьи "а вдруг кто попросит". Здесь акцент сделан на то, что она многодетная мать и поэтому необходимо ей помочь. А по сути разницы между многодетной и обычной нет никакой. Десятки тысяч семей с детьми живут за чертой бедности и у тысяч проблемы жизни и смерти. И приставка "многодетная" не даёт никакой привелегии.
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2k
Андрей Ковалев Santey 10 часов назад
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20k
Russo Turisto 15 часов назад
Сегодня есть деньги, муж, работа, достаток - можно рожать детей. Завтра - работы или бизнеса нет, муж умер, деньги кончились - рожай детей обратно? Ну что за ересь?! Может сначала разобраться, а потом говорить "Вам никто ничего не должен". А если окажется что должен и эти деньги, выделенные государством именно для таких матерей - благополучно прожрали чиновники?
А всё дело в том, что чиновники и депутаты не для народа, а за счет народа. Чиновник для чиновника. У них своя кухня, а люди им просто мешают спокойно обворовывать этих же людей.
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1k
kpax 16 часов назад
Если это реально правда, не фэйк... То таким людям надо ногти вырывать потихоньку, иглы в пятки втыкать, потом к лошадям привязать и разорвать нахрен... Выбрали же! была же программа предвыборная
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564
Moon24 16 часов назад
Когда всяких Саидов да Махмудов нарожают власти так грубо не разговаривают
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3k
Руслан 16 часов назад
Двоякое чувство.
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12k
хз 16 часов назад
Властям нужно уже четко определиться: нужно рожать или нет, а то то рожайте, то не рожайте! Где четкая политика государства? Если есть, то почему чиновники на местах нихера не знают?
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1k
kpax хз 16 часов назад
ой, блин! Очень прям хорошо сказано!
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388
Dk 17 часов назад
Жизнь такая штука, сегодня ты на коне, а завтра в говне... Так что никто заранее не знает как жизнь завернёт. Трое детей это хорошо, если русская нация не хочет вымереть, то в семье на двоих взрослых родителей должно быть трое детей.. Знаете, многие из нас, и я в том числе, гонимся за деньгами, хотим вначале стабильности, а уж потом детей... А сколько денег надо на 3х детей? А? Вот у меня 1, и зарабатываю достаточно (около 300 тыс в месяц). И что? Всё равно очкую что не прокормлю, что нужна машина новая, что нужно дом построить. Так и вымрем все в итоге. Так что те у кого 3 и больше - молодцы.
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164
Pi11igrim Dk 16 часов назад
Кем работаешь ?
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388
Dk Pi11igrim 14 часов назад
Область IT безопасности..
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5k
elektrod161 Dk 4 часа назад
На диету срочно!! :)))))
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24k
Jackson-Motor 17 часов назад
Моя мама в 197- затёртом году так же ходила в исполком с просьбой увеличить жилплощадь, т.к двое детей и жили все в одной комнате в коммуналке. Ей ответили: " Надо было думать, прежде, чем плодиться- то". За 50 лет в головах чиновников ничего не поменялось.
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52
ivan 17 часов назад
По форме - грубо, по сути - верно.
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558
Alex 17 часов назад
действительно,если нет возможности содержать,зачем было рожать ? Или рожай меньше или вообще не рожай,зачем обрекать невинных детей на мучения ?
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3k
Вовочка. Alex 16 часов назад
Не стоит судить. Сегодня ты на коне, а завтра?
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228
Jello Вовочка. 12 часов назад
Мать-одиночка. Ни о чем не говорит? Сдается мне-на коне она не была. Разве что под конём.
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1k
Вадим Jello 10 часов назад
Если муж умирает или оказывается мудаком и уходит - это уже не мать-одиночка?
Лично знаю одну женщину у которой 4 детей. Муж просто в какой-то момент пришел с другой бабой и предложил тройничок. А потом выгнал из квартиры с детьми. Она молодец, снимает квартиру, детей растит.
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48
Валентина Alex 4 часа назад
Понятное дело что в каждой истории есть свои нюансы...Но я тоже такого мнения... Минусуйте сколько хотите....у нас в разгар пандемии было во всех новостях, помогите семье, им по 25 лет и у них 5 детей, младшему 5 мес. Он разнорабочий, однодневный заработок, она понятное дело не работает, живут в землянке на дачах...так вот многие предложили презервативы... Я понимаю, что ну все ребенок есть, уже ни чего не сделаешь, но блин головой то надо было думать, когда вы его делали. Ладно двоих троих вы родили, но пятеро....что вы дадите этим детям? На работе уборщица была, она сама страдает аутизмом, муж такой же как она, охранником работает, ну родили вы ребенка, хотелось вам, там они второго решили, не получалось, она ходила всем об этом жаловалась. Родила. Потом ходила у всех нас просила вещи, игрушки....
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618
Ermak Вадим 3 часа назад
А нехер было выбирать идиота и замуж за него выходить.
Сколько я за свою жизнь наслушался этих "слезливых" бабских историй
Всегда задаю прямой вопрос: " А зачем ты за такого гандо.... замуж выходила да ещё и детей от него рожала?!".
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48k
smakido 18 часов назад
без мужа можно,конечно, родить троих детей.Но при этом женщина-мать должна понимать,что расчитывать надо больше на себя и сможет ли она троих "потянуть" или нет.На себя надо надеяться,а не на государство к сожалению.
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1k
alex5450 smakido 18 часов назад
Десяток вариантов когда женщина (мужик автокредит, ипотеку семья, студент Айпфон) вначале могла тянуть, а потом как то нет. И если автомобиль можно продать, ипотеку волынить, собирая лихорадочно бумажки по инстанциям ("нууу не улицу же нааам"), а Айпфон оплачивать далее , вымаливая у друзей пачку "Досирака" в долг, под проценты.... то с детьми всё сложнее - они хотят есть. Иногда трёхкратно. И не в неделю, а в сутки.
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582
Homem 18 часов назад
Благодаря деятельности таких чужеродных чиновников,некоторые женщины и не в состоянии не только рожать.А была бы на приёме тожеросиянка так эта чиновница так бы не сказала,знала бы что кислотой обольют или её же детей обидят.А тут свои порядочные и ничего в отместку не сделают.Это ли не геноцид ?
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−141
Beglov Ivan 18 часов назад
От единорастов можно ожидать всякого, но для полноценного хейта все-таки нужны пруфы.
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6k
Перст Указующий Beglov Ivan 18 часов назад
вон же фотки, верь девочке с мишкой
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−98
Парень хоть куда 18 часов назад
Полностью согласен с депутатом, нет денег - не плодитесь, нахрен вы не нужны никому и нигде, ни вы, ни ваши долбаные дети!
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13k
Роман 19 часов назад
Зачем рожать, если не тянете?
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12k
хз Роман 16 часов назад
Не только сможем, но и сделаем огромный болт, который на вас положим.
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