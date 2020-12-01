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Наше "лагерное" детство

Наше "лагерное" детство (21 фото)

Автор:
01 декабря 2020 15:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   детство   память   
2555
21
Наверное все представители 60-80 годов это помнят
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Метки: СССР   детство   память   
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13  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Как же там было классно! Хнык...
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11k
Альф 57 41 минуту назад
Помню.. 83 год, Артек
вернуться бы туда на денёк..
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5k
Владимир Час назад
Стасик Садальский еще худенький такой.
Стасик Садальский еще худенький такой.
Стасик Садальский еще худенький такой.
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30k
parallax Час назад
Весело было всё, кроме хождения строем и утренней линейки.
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121
pelzhaus Час назад
Не верю!! Где уборка территории?? Ни одного фото!
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11k
Пумба 2 часа назад
Ностальджи...
Ссылка youtu.be
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22k
Франц Лефорт 2 часа назад
Начал себя искать на фото....
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53k
Racer777 2 часа назад
Да уж... Это было офигенно!
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10k
Элитный тигр 3 часа назад
Пионерлагеря - это было офигитительно круто. Первый раз был в пионерлагере "Вислый бор" в Тамбовской области - сосновый лес, река Цна, заросли малинника... Красотища.
п.с. На первом фото случайно не Стас Садальский???
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33k
Элек Мек Элитный тигр 3 часа назад
Похож.
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160k
Игорь Автор поста Элитный тигр 3 часа назад
Я тоже так подумал
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12k
Статуя Элитный тигр 2 часа назад
Очень похож.
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12k
Статуя Элитный тигр 2 часа назад
Одни пишут, что он был вожатым в Орлёнке, 1975 год. Другие упоминают Горячий Ключ и фотку эту постят.
Наверно, сам Садальский в своих блогах рассказал бы правду. Или рассказал, без бы. ))
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