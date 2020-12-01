Наше "лагерное" детство

Наверное все представители 60-80 годов это помнят
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п.с. На первом фото случайно не Стас Садальский???
Наверно, сам Садальский в своих блогах рассказал бы правду. Или рассказал, без бы. ))