Подборка интересных ретро-фотографий
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5.
Занятие в школе подводных фотографов Брюса Мозерта, 1954 год, Сильвер Спринг
Брюс Мозерт был одним из пионеров подводной съемки — в начале 1940–х он разработал специальные водонепроницаемые боксы для фотокамер.
6.
Анита Экберг, 1956 год, США
Через четыре года она исполнит главную роль в "Сладкой жизни" Федерико Феллини. А трусики на ней есть, если приглядеться.
7.
Парад войск Речи Посполитой, 1919 год, Минск
В центре Минска проходил парад польских войск и молебен в честь изгнания из города большевиков.
В ходе польско–советской войны 1919–1921 годов Минск несколько раз переходил из рук в руки. 8 августа 1919 года город был взят поляками. Удачное наступление польской армии под командованием генерала Станислава Шептицкого отодвинуло линию фронта на восток к Борисову и Бобруйску.
В ходе польско–советской войны 1919–1921 годов Минск несколько раз переходил из рук в руки. 8 августа 1919 года город был взят поляками. Удачное наступление польской армии под командованием генерала Станислава Шептицкого отодвинуло линию фронта на восток к Борисову и Бобруйску.
8.
Катание с горки, 1919 год, Архангельск, Северная область
Обратите внимание на высоту горки на фото — выше второго этажа. Учитывая, что здание слева (с башней), это городская Дума, то можно себе представить какой высоты там были потолки. Горка получается не ниже 10 метров.
9.
Премьер–министр Ирландии и другие официальные лица у трапа самолета ожидают Ельцина, который к ним не выйдет, 1994 год
Уже в Москве Ельцин оправдывался перед журналистами: "Я скажу честно, я просто проспал. 18 часов в полете, до этого, понимаешь, столько не спал, а служба безопасности не пустила тех людей, которые должны были меня разбудить. Я, конечно, разберусь, врежу им как следует. Что случилось? Первый зам председателя правительства встретился там, поговорил".
10.
Советские автомобили на выставке компании Scaldia - Volga
На стенде был даже собственный шоу-стоппер. Это гоночный Москвич-412 экипажа С.Брундза - А.Карамышев, победители ралли "Тур Европы" 1974 года.
14.
В ожидании прибытия судна на воздушной подушке в Кале (Франция) в 1975 году.
Суда на воздушной подушке прекратили движение по маршруту Дув - Кале в 2000 году.
16.
Людмила Михайловна Павличенко. 1942г.
Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории — 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. С подачи американских журналистов получила прозвище «Леди Смерть».
23.
Доставка больной санитарным вертолётом КА-18. СССР. 1960-е
В санитарном варианте вертолета специальное (съемное) оборудование состоит из кислородной установки, носилок, стяжных ремней, поильника и термоса.
26.
Полицейский возле обломков вертолета новостной компании KNBC.
Погибли журналист компании и пилот Фрэнсис Гари Пауэрс. Это именно тот Пауэрс, что пилотировал шпионский У2 сбитый ракетой над СССР в 1960 году. Потом его обменяли на Абеля.
Лос-Анджелес, Калифорния. 1.08.1977
Лос-Анджелес, Калифорния. 1.08.1977
28.
Первый серийный сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144 покидает сборочный цех Воронежского авиационного завода, 1972-й год.
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