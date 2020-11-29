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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
29 ноября 2020 22:10
Метки: история   ретро   фото   
1466
30
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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1k
Никита Час назад
"Мне 25 лет,на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков.Не кажется ли вам, джентльмены,что вы слишком долго прячетесь за моей спиной."Легендарная фраза снайпера Людмилы Павличенко которой она сразила амеров осенью 1942 года.Вечная память.
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−1
Oleg 10 минут назад
Зачем фотки из источника меняешь на баяны?
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86
Irokez 40 минут назад
Что за пиз%ец на последнем фото?
Что за фуфел-клоун за спиной у Моники, и почему на шезлонге голая кляча валяется?
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−7
Николай 50 минут назад
Интересно, а ТУ-144 и убитый слон чем объединяются? Автором? Может это его личные фотографии , и на фоне Моники Беллутчи он на раскладушке?
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Мы, кажется, стали о чем-то забывать...
https://m.47news.ru/articles/179656/https://m.47news.ru/articles/179656/
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