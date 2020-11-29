9.

Уже в Москве Ельцин оправдывался перед журналистами: "Я скажу честно, я просто проспал. 18 часов в полете, до этого, понимаешь, столько не спал, а служба безопасности не пустила тех людей, которые должны были меня разбудить. Я, конечно, разберусь, врежу им как следует. Что случилось? Первый зам председателя правительства встретился там, поговорил".