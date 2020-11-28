10 фактов о Нобелевской Премии

06

Все знают пародийную версию Нобелевской премии— Шнобелевскую (также ее называют Игнобелевской), которая вручается за самые бесполезные исследования. Единственный человек, который получил обе премии,— Андрей Гейм, голландский ученый, родившийся в СССР. Шнобелевку он получил в 2000 году за использование магнитов для левитации лягушек, а Нобелевскую премию— в 2010-м вместе в Константином Новоселовым за эксперименты по исследованию графена.

07

В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие физики Джеймс Франк и Макс фон Лауэ, опасаясь, что их золотые нобелевские медали могут конфисковать пришедшие к власти нацисты, передали их на хранение еще одному лауреату премии — датчанину Нильсу Бору. Когда в 1940 году Данию оккупировали немецкие войска, он передал медали химику Дьёрдю де Хевеши (тоже, кстати, будущий обладатель премии по химии), который растворил их в царской водке. Банка с раствором не вызвала ни у кого подозрений, а после войны де Хевеши выделил оттуда золото, передал его в Шведскую королевскую академию, и немецким физикам вновь отлили их медали.

08

В 1971 году Нобелевскую премию по литературе вручили чилийскому поэту Пабло Неруде. Он был близорук и на церемонии споткнулся о ступеньку и упал. А когда подошел поблагодарить короля Швеции, который сидел среди других гостей, обознался и начал кланяться дворцовому охраннику. После этого инцидента монарха стали сажать на сцене.