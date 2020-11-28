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10 фактов о Нобелевской Премии

10 фактов о Нобелевской Премии (8 фото)

Автор:
28 ноября 2020 13:34
Сообщество : Факты
Метки: журнал   история   люди   премия   юмор   
1109
8
Много было постов про "Нобелевку". Тут 10 интересных фактов.
125 лет назад, 27 ноября 1895 года, Альфред Нобель подписал самое знаменитое за всю историю завещание, которым учредил премию за научные достижения имени себя. Узнай наконец, почему ее на самом деле не вручают математикам. Дело вовсе не в жене Нобеля!
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Метки: журнал   история   люди   премия   юмор   
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13  комментариев
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50k
Андрей 3 часа назад
Нобелевская Премия мира вручается... Да х.й поймёшь, кому вручается! Получать её сейчас - позор, по-моему.
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Нобелевская премия - это награда достойнейших представителей человечества. Люди, которые оставили свой яркий след в истории, сделали много хорошего и полезного для человечества.
Нобелевская премия - это награда достойнейших представителей человечества. Люди, которые оставили свой яркий след в истории, сделали много хорошего и полезного для человечества.
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27k
KiploksAKS Полчаса назад
"В новости Нобеля называли «торговцем смертью», заработавшим свои миллионы на крови."
При том, что Нобель никогда не занимался оружием, а динамит не использовался в военном деле.
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14k
Александр Сучков Автор поста Час назад
Есть одно НО- тут представлены факты тех лет, когда премия была в полном тренде. Тогда не было политической подоплеки и люди получали её за свой вклад, за свой ум. Так же тогда не было диванных экспердов, а если и были, то им быстро били в жбан за своё тупое мнение. К чему приводить современную политику к тем годам? Зачем сравнивать сегодня и то, что ангажировал Нобель более века назад? Хочется развить срач на ровном месте? Это да! Это тут много мастаков...
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Очень политически ангажированная награда.
Кстати, 11-й факт:
Лев Толстой в свое время отказался от Нобелевки.
Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Лев Толстой 7 октября 1906 года в письме своему знакомому, финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту попросил сделать так, чтобы премию ему не присуждали.

"Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться", - написал автор "Войны и мира". Ярнефельт просьбу выполнил и премию присудили итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. В результате все остались довольны: и Кардуччи, и Толстой. Последний писал: "Это избавило меня от большого затруднения - распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых".
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14k
Александр Сучков Автор поста Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
после публикации поста вспомнил об этом факте. Лень было заново делать, хотел в комменте отписать, но Вы меня благополучно обогнали на пару минут))) Спасибо...
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857
евгений Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
«Очень политически ангажированная премия». Мне кажется, предвидя это он и отказался от математики. Потому что только тут не пожульничаешь. И не вручишь награду какому-нибудь «защитнику мира» очередному
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