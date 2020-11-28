10 фактов о Нобелевской Премии

Много было постов про "Нобелевку". Тут 10 интересных фактов.
125 лет назад, 27 ноября 1895 года, Альфред Нобель подписал самое знаменитое за всю историю завещание, которым учредил премию за научные достижения имени себя. Узнай наконец, почему ее на самом деле не вручают математикам. Дело вовсе не в жене Нобеля!
125 лет назад, 27 ноября 1895 года, Альфред Нобель подписал самое знаменитое за всю историю завещание, которым учредил премию за научные достижения имени себя. Узнай наконец, почему ее на самом деле не вручают математикам. Дело вовсе не в жене Нобеля!
01
В 1888 году в Санкт-Петербурге умер брат Альфреда Нобеля — Людвиг. Но французские газеты перепутали имя и опубликовали новость о смерти изобретателя динамита. В новости Нобеля называли «торговцем смертью», заработавшим свои миллионы на крови. Прочитанное впечатлило Альфреда, и он решил совершить нечто, чтобы его запомнили с положительной стороны. Через семь лет Нобель подписал завещание, по которому большая часть его состояния должна пойти на учреждение премий в области литературы, физики, химии, здравоохранения или физиологии, а также за укрепление мира. А с 1969 года по предложению Шведского банка вручается также премия в области экономики.
02
Альфред Нобель был ещё и драматургом. Уже при смерти он дописал трагедию «Немезида» в четырёх актах. После издания пьесы католическая церковь признала ее богохульной, и весь тираж, кроме трёх экземпляров, был уничтожен. Первое уцелевшее издание было опубликовано только в 2003 году, а в 2005, через 109 лет после смерти автора, в Стокгольме состоялась премьера.
В 1888 году в Санкт-Петербурге умер брат Альфреда Нобеля — Людвиг. Но французские газеты перепутали имя и опубликовали новость о смерти изобретателя динамита. В новости Нобеля называли «торговцем смертью», заработавшим свои миллионы на крови. Прочитанное впечатлило Альфреда, и он решил совершить нечто, чтобы его запомнили с положительной стороны. Через семь лет Нобель подписал завещание, по которому большая часть его состояния должна пойти на учреждение премий в области литературы, физики, химии, здравоохранения или физиологии, а также за укрепление мира. А с 1969 года по предложению Шведского банка вручается также премия в области экономики.
02
Альфред Нобель был ещё и драматургом. Уже при смерти он дописал трагедию «Немезида» в четырёх актах. После издания пьесы католическая церковь признала ее богохульной, и весь тираж, кроме трёх экземпляров, был уничтожен. Первое уцелевшее издание было опубликовано только в 2003 году, а в 2005, через 109 лет после смерти автора, в Стокгольме состоялась премьера.
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03
Махатма Ганди (ты наверняка помнишь этого худощавого предводителя Индии в серии игр «Цивилизация») номинировался на Премию мира пять раз, но так ее и не получил. После его убийства в 1948-м Нобелевский комитет признал свою ошибку и решил в тот год обойтись без вручения награды.
Махатма Ганди (ты наверняка помнишь этого худощавого предводителя Индии в серии игр «Цивилизация») номинировался на Премию мира пять раз, но так ее и не получил. После его убийства в 1948-м Нобелевский комитет признал свою ошибку и решил в тот год обойтись без вручения награды.
04
102-й элемент периодической системы Менделеева носит имя Нобелий. Его почти одновременно удалось получить в шестидесятых годах в советском Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и Калифорнийском университете Беркли. Примечательно, что советские ученые назвали элемент жолиотий в честь французского физика Фредерика Жолио-Кюри (Jl), а американцы — нобелий (No).
Причем хождение имели оба названия, пока Международный союз теоретической и прикладной химии не утвердил окончательное — нобелий. Хоть с названием американцы нас и обошли, зато открывателями элемента признали именно советских ученых. Но Нобелевскую премию за это не дали.
05
Существует миф, будто Нобелевская премия по математике не присуждается, так как жена Альфреда ушла от него к математику. На самом деле Нобель никогда не был женат, а математику считал слишком абстрактной наукой. Ему хотелось, чтобы премию давали людям, сделавшим для человечества что-то полезное. (Вот бы вернуться на много лет назад и сказать это своей математичке!)
102-й элемент периодической системы Менделеева носит имя Нобелий. Его почти одновременно удалось получить в шестидесятых годах в советском Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и Калифорнийском университете Беркли. Примечательно, что советские ученые назвали элемент жолиотий в честь французского физика Фредерика Жолио-Кюри (Jl), а американцы — нобелий (No).
Причем хождение имели оба названия, пока Международный союз теоретической и прикладной химии не утвердил окончательное — нобелий. Хоть с названием американцы нас и обошли, зато открывателями элемента признали именно советских ученых. Но Нобелевскую премию за это не дали.
05
Существует миф, будто Нобелевская премия по математике не присуждается, так как жена Альфреда ушла от него к математику. На самом деле Нобель никогда не был женат, а математику считал слишком абстрактной наукой. Ему хотелось, чтобы премию давали людям, сделавшим для человечества что-то полезное. (Вот бы вернуться на много лет назад и сказать это своей математичке!)
06
Все знают пародийную версию Нобелевской премии— Шнобелевскую (также ее называют Игнобелевской), которая вручается за самые бесполезные исследования. Единственный человек, который получил обе премии,— Андрей Гейм, голландский ученый, родившийся в СССР. Шнобелевку он получил в 2000 году за использование магнитов для левитации лягушек, а Нобелевскую премию— в 2010-м вместе в Константином Новоселовым за эксперименты по исследованию графена.
07
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие физики Джеймс Франк и Макс фон Лауэ, опасаясь, что их золотые нобелевские медали могут конфисковать пришедшие к власти нацисты, передали их на хранение еще одному лауреату премии — датчанину Нильсу Бору. Когда в 1940 году Данию оккупировали немецкие войска, он передал медали химику Дьёрдю де Хевеши (тоже, кстати, будущий обладатель премии по химии), который растворил их в царской водке. Банка с раствором не вызвала ни у кого подозрений, а после войны де Хевеши выделил оттуда золото, передал его в Шведскую королевскую академию, и немецким физикам вновь отлили их медали.
08
В 1971 году Нобелевскую премию по литературе вручили чилийскому поэту Пабло Неруде. Он был близорук и на церемонии споткнулся о ступеньку и упал. А когда подошел поблагодарить короля Швеции, который сидел среди других гостей, обознался и начал кланяться дворцовому охраннику. После этого инцидента монарха стали сажать на сцене.
Все знают пародийную версию Нобелевской премии— Шнобелевскую (также ее называют Игнобелевской), которая вручается за самые бесполезные исследования. Единственный человек, который получил обе премии,— Андрей Гейм, голландский ученый, родившийся в СССР. Шнобелевку он получил в 2000 году за использование магнитов для левитации лягушек, а Нобелевскую премию— в 2010-м вместе в Константином Новоселовым за эксперименты по исследованию графена.
07
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие физики Джеймс Франк и Макс фон Лауэ, опасаясь, что их золотые нобелевские медали могут конфисковать пришедшие к власти нацисты, передали их на хранение еще одному лауреату премии — датчанину Нильсу Бору. Когда в 1940 году Данию оккупировали немецкие войска, он передал медали химику Дьёрдю де Хевеши (тоже, кстати, будущий обладатель премии по химии), который растворил их в царской водке. Банка с раствором не вызвала ни у кого подозрений, а после войны де Хевеши выделил оттуда золото, передал его в Шведскую королевскую академию, и немецким физикам вновь отлили их медали.
08
В 1971 году Нобелевскую премию по литературе вручили чилийскому поэту Пабло Неруде. Он был близорук и на церемонии споткнулся о ступеньку и упал. А когда подошел поблагодарить короля Швеции, который сидел среди других гостей, обознался и начал кланяться дворцовому охраннику. После этого инцидента монарха стали сажать на сцене.
09
Альберт Эйнштейн получил свою премию по физике в 1921 году. Но распорядиться деньгами ему было не суждено. В брачном контракте с бывшей женой (он развелся за три года до вручения) было оговорено, что если Эйнштейн получит премию, то полностью отдаст ей. Некоторые ученые и историки даже утверждают, что бывшая супруга была соавтором многих его открытий, веских доказательств чему, впрочем, пока не обнаружено.
Альберт Эйнштейн получил свою премию по физике в 1921 году. Но распорядиться деньгами ему было не суждено. В брачном контракте с бывшей женой (он развелся за три года до вручения) было оговорено, что если Эйнштейн получит премию, то полностью отдаст ей. Некоторые ученые и историки даже утверждают, что бывшая супруга была соавтором многих его открытий, веских доказательств чему, впрочем, пока не обнаружено.
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При том, что Нобель никогда не занимался оружием, а динамит не использовался в военном деле.
Кстати, 11-й факт:
Лев Толстой в свое время отказался от Нобелевки.
Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Лев Толстой 7 октября 1906 года в письме своему знакомому, финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту попросил сделать так, чтобы премию ему не присуждали.
"Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться", - написал автор "Войны и мира". Ярнефельт просьбу выполнил и премию присудили итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. В результате все остались довольны: и Кардуччи, и Толстой. Последний писал: "Это избавило меня от большого затруднения - распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых".