Россия в девяностые

«В девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые, электричества не было нигде — только драки за джинсы с кока-колою». Сколько из этих строк певицы Монеточки правда, а сколько — вымысел, многие из нас могут восстановить по памяти. Впрочем, если воспоминаний недостаточно — давайте вспоминать вместе в этой подборке!
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Б.Н.Ельцин на ПЛА «Касатка», Северодвинск
Фрагмент из подарочного иллюстрированного альбома «России северный форпост», 1992 год
Полет «Ракеты-248», Пермь
1995 год. Подробнее о том, что тут происходит — читайте в одной из наших предыдущих подборок
Авторский пост
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Ах Самара - городок... Чёт даже соскучился по ней.
Революция - это быстрый переход от одного состояния цивилизации в другой, минуя промежуточные поэтапные периоды. В отличие от поступающего медленного движения эволюции. К примеру: европейская цивилизация прошла от Раннего средневековья до Нового времени медленный период эволюции. А цивилизации Нового Света за Атлантикой при встрече с цивилизацией Старого Света прошли быстрый период революции, включающий в себя применение всех культурных и технических заокеанских достижений.
И самое главное - людей, которые хотят брать на себя ответственность за целую страну, единицы. Вполне может быть, что ни один из сыновей указанной вами новой элиты не захочет нести бремя управления разваливающейся плохо управляемой насквозь коррумпированной гигантской территорией. Вот снимать сливки - это да, но не подставлять шею.
По 1 млн в год вымирала Россия при Ельцине. И максимум населения был - 148.5 млн.
И прирост населения отрицательным стал в России именно при ЕБНе.
В 1999г РФ была на 73-м месте по ВВП, в 2020 входит в 5-ку самых больших экономик Мира - что ещё надо сунуть в морду ноющим, что бы пришло понимание куда и почему двидется паровоз?
Давай проверим. Примерно 50-е место, по разным методам подсчёта.
Кроме того, богатство России - это нефть и газ. Нефть и газ делают Россию большой экономикой, но никак ни развитое производство.
Ты в курсе, шо сравниваешь значения разных характеристик, не?
И не входит Россия в 5-ку экнономик, она на 11 - 12 местах.