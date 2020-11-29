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Сообщество Жить в России 3748 постов • 687 подписчиков подписаться
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Россия в девяностые

Россия в девяностые (35 фото)

Автор:
29 ноября 2020 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: девяностые   провинциальные девяностые   провинция   эстетика   
32622
35
«В девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые, электричества не было нигде — только драки за джинсы с кока-колою». Сколько из этих строк певицы Монеточки правда, а сколько — вымысел, многие из нас могут восстановить по памяти. Впрочем, если воспоминаний недостаточно — давайте вспоминать вместе в этой подборке!
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Метки: девяностые   провинциальные девяностые   провинция   эстетика   
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265  комментариев
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10k
Артем 18 часов назад
Какую страну Путин равзворовал, слезы наворачиваются!
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1k
Александр 9 минут назад
https://www.youtube.com/user/45baur/videoshttps://www.youtube.com/user/45baur/videos Вот канал на youtube о том как было и как стало
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2k
Alex 11 минут назад
Карагай! Неожиданно!
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8k
ScorpionDS 15 минут назад
Я такое наблюдал в начале 90-х каждый день, жил на втором этаже в доме с хлебным магазином, при этом вот так что бы была нехватка хлеба я не помню, но очередь была)
Я такое наблюдал в начале 90-х каждый день, жил на втором этаже в доме с хлебным магазином, при этом вот так что бы была нехватка хлеба я не помню, но очередь была)
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−40
мукомол Час назад
птн пнх
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
На 6 троллейбусе от Невы до Песчаной площади я в то время катался, когда школу прогуливал.
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848
no_fate 2 часа назад
Сколько смотрю подобных постов, каждый раз смешно. Делаются подборки фото конца 80х-начала 90х, как раз в самый разгар разрушения всего, что было в СССР. Делается это намеренно, чтобы создать иллюзию того, что в СССР так всегда и было. Но я помню как было. Не нужно лукавить - пишите про СССР, так будьте добры, берите фото до 1984 года, а если про Развал СССР - тогда да, подойдут и эти. Кстати про очереди в хлебные магазины, да были очереди, но лишь по утрам, потому-что люди хотели купить толко что привезенный из пекарни хлеб. Хлеб тогда делали не из говна и неделями он храниться не мог, покупать приходилось каждый день.
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1k
Marat 2 часа назад
С тех пор ничего не изменилось именно

Ах Самара - городок... Чёт даже соскучился по ней.
С тех пор ничего не изменилось именно Ах Самара - городок... Чёт даже соскучился по ней.
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12k
Совранский Marat Час назад
Ну есть же поисковик, чё трындеть то?))))

Ну есть же поисковик, чё трындеть то?))))
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10k
Элитный тигр Marat Час назад
Это в Самаре то не изменилось? Каждый год там бываю, Самара все краше и краше.
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977
Nico 2 часа назад
Святые девяностые.
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−11
Князь Курбский 3 часа назад
Я в 90 кабрик купил
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10k
Элитный тигр Князь Курбский Час назад
Ты еще у папы в штанах не шевелился, кабрик... таких как ты гопота чморила в подъездах.
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3k
Петрович 3 часа назад
Очереди за хлебом, да было, помню. Только это начало, середина 91-го, днище до которого коммунисты дорулились. С отпуска цен очереди исчезли. Стало дороже и стало выгодно печь хлеб.
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1k
Имбецыл Петрович 45 минут назад
Это не "коммунисты дорулились", это нынешние хозяева жизни готовили новое время.
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−14
32k
Игорь 4 часа назад
1997 Усинск и Харьягинское месторождение 5-й куст, слева часть магазина.
1997 Усинск и Харьягинское месторождение 5-й куст, слева часть магазина.
1997 Усинск и Харьягинское месторождение 5-й куст, слева часть магазина.
1997 Усинск и Харьягинское месторождение 5-й куст, слева часть магазина.
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18k
BiZ 5 часов назад
фотки с очередями подходят как раз для 80х. в 90х очереди были только при совке.
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18k
BiZ Алексей 5 часов назад
ну да. но относить это к 90м неверно. вообще, 90е сегодня означают как этап - время после развала совка.
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1k
Алексей BiZ 4 часа назад
Когда говорят про "лихие девяностые", то обычно имеют в виду период 1993-1999. В это время было много проблем, в том числе таких, с которыми жители совка раньше не сталкивались. Но очередей и дефицита уже не было. Я помню избирательную компанию Ельцина 1996 под названием "Голосуй, или проиграешь". Решение проблемы дефицита и очередей ставили ему тогда главной заслугой.
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4k
Webworks BiZ 4 часа назад
Да ну конечно. В 92-93 и даже в 94-м были большие проблемы с хлебом. С самого утра не купил - потом уже не купишь.
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2k
kca-opa Алексей 3 часа назад
Конечно 93-99 очередей не было, я как раз в 93 из армии пришёл, какие очереди, встал в очередь за сосисками, когда очередь подойдёт, сосиски на 10% уже подорожают, в магазинах ценники меняли каждый час, и, почему-то, не на снижение цен, все ценники на одежду, мебель, технику и прочие не продукты, были исключительно в долларах, и продавали их исключительно за доллары, если лень было дойти до обменника, за рубли продавали по такому курсу, что опупеть
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18k
BiZ Webworks 2 часа назад
пиьдеж. в 5 утра я вставал в хлебный именно в конце 80х.
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−26
Максим Климов 6 часов назад
Опять пропагандисты пугают девяностыми, тогда хоть бандиты были без погон(почти), сейчас и правды не найдешь. В суде одно, нет оснований не доверять сотруднику полиции, а тебе и податься некуда, даже одиночный пикет запретили. Педалируют культ личности. Разруха в регионах сейчас не меньше, тогда хоть остатки советского производства разбазаривали, сейчас только людей в топку. Заболел ковидом, нет врачей, нет лекарств, ложись и помирай, даже за деньги нет, в платных клиниках с ковидом не хотят работать. В коментах почти одни кремлеботы тусуются, ничего топяшие за режим и на вас ковид найдется и ваших родственников, и столкнетесь с прекрасным настоящим.
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4k
Webworks Максим Климов 4 часа назад
Вот сам и подыхай от ковида, ЧМО дырявое. Такой генетический мусор стране без надобности.
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10k
Элитный тигр Максим Климов 48 минут назад
Мля, надо же быть таким идиотом, чтобы от фотографий 90-х до ковида добраться...
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24
маленький вовочка 8 часов назад
Россия в девяностые
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−14
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−14
9k
iliaodin aolti 3 часа назад
А какое поколение, каких детей может вырастить поколение с "качествами: глупыми, трусливыми, вороватыми, агрессивными, злобными, подлыми, апатичными и лицемерными"? Кто ими будет управлять? Видимо, дети властителей страны, её хозяева. Миллиардеры, олигархи, высшая церковная знать и тому подобные. Эти детки, имеющие несколько гражданств, прекрасно знающие языки и достаточно образованные, вполне могут нанять управителей или даже управлять страной сами. Таким образом, что либо изменить в этой ситуации чрезвычайно трудно. Единственный путь, это революция. Не обязательно кровавая, но необходимо событие, которое перевернуло бы уже устоявшийся ход вещей, и дало бы равную возможность строить свою жизнь для всех. Ну, как-то так.
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7k
Mauritanien Князь Курбский 3 часа назад
И закончилось 1917, не сработало
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22k
aolti iliaodin 3 часа назад
Давайте определимся: революция - это не событие геноцида, смертоубийства и обязательных балтийских матросов с пулеметными лентами накрест, бегущими штыками протыкать буржуев.
Революция - это быстрый переход от одного состояния цивилизации в другой, минуя промежуточные поэтапные периоды. В отличие от поступающего медленного движения эволюции. К примеру: европейская цивилизация прошла от Раннего средневековья до Нового времени медленный период эволюции. А цивилизации Нового Света за Атлантикой при встрече с цивилизацией Старого Света прошли быстрый период революции, включающий в себя применение всех культурных и технических заокеанских достижений.
И самое главное - людей, которые хотят брать на себя ответственность за целую страну, единицы. Вполне может быть, что ни один из сыновей указанной вами новой элиты не захочет нести бремя управления разваливающейся плохо управляемой насквозь коррумпированной гигантской территорией. Вот снимать сливки - это да, но не подставлять шею.
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10k
Элитный тигр aolti 46 минут назад
Ахахахаха, какой-же ты пустозыон и демагог. У тебя в окраине как революция прошла? Тебя от кавы не тошнит? От оперы венской ухи не закладывает? ДБ...
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−14
58k
Доктор Джонс Князь Курбский 5 часов назад
Вот голову тебе и надуло...
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−183
Максим 9 часов назад
в лихие и кровавые 90-е население составляла стабильно 147 млн. При стабильности путина с учетом даже миграции упало до 143 млн. При алкаше ельцине больниц школ и детских садов было в два раза больше чем при стабильности путина. При алкаше ельцина армия была в два раза больше, При стабильности Путина в два раза стало больше ментов налогов и в 100 раз больше олигархов. При алкаше ельцине когда все голодали, пенсия составляла 150 баксов а бензин 5-10 рублей. В 96 году уже появились полные прилавки продуктов бытовой техники и иномарки. Если вы думаете что раньше их некому было покупать то и сейчас с этим не лучше. Не было еще кредитов так среди населения которые могли набрать все что захотят. Да не было айфонов, компов видимо эта заслуга путина что теперь у нас есть айфоны и компы. Раньше бизнес был в 100 раз проще, борзый рэкет брал в 5 раз меньше чем ныненшние налоги, и даже открыв точку на рынке ты был обеспеченным человеком.
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216
Атомный Крот Максим 9 часов назад
Угу. "Стабильно 147 млн"

По 1 млн в год вымирала Россия при Ельцине. И максимум населения был - 148.5 млн.

И прирост населения отрицательным стал в России именно при ЕБНе.

Угу. "Стабильно 147 млн" По 1 млн в год вымирала Россия при Ельцине. И максимум населения был - 148.5 млн. И прирост населения отрицательным стал в России именно при ЕБНе.
Угу. "Стабильно 147 млн" По 1 млн в год вымирала Россия при Ельцине. И максимум населения был - 148.5 млн. И прирост населения отрицательным стал в России именно при ЕБНе.
Угу. "Стабильно 147 млн" По 1 млн в год вымирала Россия при Ельцине. И максимум населения был - 148.5 млн. И прирост населения отрицательным стал в России именно при ЕБНе.
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32
Александр Новиков Максим 8 часов назад
В 90-е зарплаты были 50-100 баксов, откуда пенсии в 150? Хорошая пенсия тогда составляла 50 баксов.
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−14
18k
BiZ Максим 5 часов назад
ьуя ты выдумщик. как только границу открыли, все кто мог, рванули в штаты) на брайтон)
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2k
RelaniumZ 9 часов назад
Да делайте уже Путина официальным монархом, что намного лучше, чем этот срач наблюдать в коментах ниже. Путин, Путин, Путин, всё разворовал, всё уничтожил... бля, ну уже тошно от этого дебилизма.
В 1999г РФ была на 73-м месте по ВВП, в 2020 входит в 5-ку самых больших экономик Мира - что ещё надо сунуть в морду ноющим, что бы пришло понимание куда и почему двидется паровоз?
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−14
25
Михаил RelaniumZ 3 часа назад
RelaniumZ, ты как считаешь? В пересчёте на душу населения, или у тебя в рейтинге выиграет страна с бОльшим населением?
Давай проверим. Примерно 50-е место, по разным методам подсчёта.
Кроме того, богатство России - это нефть и газ. Нефть и газ делают Россию большой экономикой, но никак ни развитое производство.
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179
DoctorBetruger RelaniumZ Час назад
Куда-куда она входит, простите?
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1k
Имбецыл RelaniumZ 38 минут назад
"была на 73-м месте по ВВП, в 2020 входит в 5-ку самых больших экономик Мира"

Ты в курсе, шо сравниваешь значения разных характеристик, не?

И не входит Россия в 5-ку экнономик, она на 11 - 12 местах.
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−186
Алексей _______ 10 часов назад
Впервые люди вздохнули свободно от дефицитов, отсутствия сми, нормальной медицины и еще порядка 180-220 пунктов.
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10k
Элитный тигр Алексей _______ 43 минуты назад
Ты реально тупой? Вздохнули реально от дефицитов??? Да тогда дефицитом стало буквально все. Откуда вы лезете то млять...
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