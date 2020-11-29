Россия в девяностые

«В девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые, электричества не было нигде — только драки за джинсы с кока-колою». Сколько из этих строк певицы Монеточки правда, а сколько — вымысел, многие из нас могут восстановить по памяти. Впрочем, если воспоминаний недостаточно — давайте вспоминать вместе в этой подборке!

Очередь за хлебом в Чите 0 Источник: 1991 год

Демонтаж старого Амурского моста 0 Источник: Хабаровск, 1999 год

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У кинотеатра "Нева" в Москве. 1994 год. 0 Источник:

Последствия бандитских разборок, Владивосток 0 Источник: 1993 год

Катастрофа Ан-124 "Руслан", Иркутск 0 Источник: 1997 год

Санкт-Петербург, площадь Восстания, 1996 0 Источник:

Барахолка, Владивосток 0 Источник: ул. Борисенко, 1992 год

0 Источник: Сальск, Ростовская область. 1999 год

Уборка дороги, Тверь 0 Источник: 1999 год

Б.Н.Ельцин на ПЛА «Касатка», Северодвинск 0 Источник: Фрагмент из подарочного иллюстрированного альбома «России северный форпост», 1992 год

Ожидание посадки на троллейбус, Владивосток 0 Источник: 1994 год

Мост во время ремонта, Тверь 0 Источник: 1995 год

Зеленодольск 0 Источник: Улица Хазиева, 1992 год

Барахолка на улице Ленинская, Владивосток 0 Источник: 1992 год

Трамвай-снегоочиститель, Пермь 0 Источник: 1998 год

III фестиваль пива-1999 в парке Советского района, Воронеж 0 Источник:

Волгоград 0 Источник: 1990 год

Рязань, улица Подбельского, очередь за хлебом 0 Источник: 1991 год

Река Тобол, Курган 0 Источник: 1993 год

0 Источник: Великие Луки, 1999

Карагай, ул. Гагарина 0 Источник: 1992 год

Входные ворота УЗТМ, Екатеринбург 0 Источник: 1992 год

На железнодорожной станции Карталы 0 Источник: 1990 год

Нижний Новгород, улица Коминтерна, пункт приёма стеклотары 0 Источник: 1990 год

На территории ЦПКиО им.50-летия ВЛКСМ, Орск 0 Источник: первая половина десятилетия

ДТП на ул. Галактионовской, 143, Самара 0 Источник: 1990 год

Ул. Молодогвардейцев, Челябинск 0 Источник: 1998 год

Торговля у Центрального стадиона города Курган 0 Источник: 1992 — 1993 года

Поселок Лобва. Остановка «Вокзал» 0 Источник: 1995 год

Бездомные на вокзале Екатеринбурга 0 Источник: 1996 год

Сиеста, Казань 0 Источник: 1994 год

Норильск 0 Источник: 1993 год

Автор фото: Jean-Paul Guilloteau

Городской пляж, Балаково 0 Источник: 1993 год