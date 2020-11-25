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Лихие 90-е в фото. Часть 2

Лихие 90-е в фото. Часть 2 (40 фото)

Автор:
25 ноября 2020 22:29
Метки: история   ретро   фото   
905
40

Под 90-е года можно смело заводить отдельную рубрику, настолько там много было всего яркого, необычного, веселого и конечно драматичного. Жизнь бурлила, как котёл в аду.
Первая часть здесь: часть 1

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Метки: история   ретро   фото   
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32  комментария
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7k
Михалыч 3 часа назад
"Святые" 90-е. Это (да и не только это - это цветочки) надо показывать в школах и вузах малолетним дебилам, с яблофонами и в дорогом шмотье, кричащим, как им плохо при "кровавом тиране" Путине, в нищей России!
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2k
Frank Borman 17 минут назад
1992. 6 сентября. Елена Боннер и Памела Коэн, президент «Объединения советов в поддержку советских евреев», принимают участие в симпозиуме по российско-американскому сотрудничеству в области прав человека

Ой, вей! Ну, вот и показались настоящие бенефициары перестройки мистера Горби и прихватизации господина Ельцина. Если кто и поимел профит от страданий России, так это евреи и Израиль.
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1k
Никита Час назад
Лично для меня и моей семьи беспредельное лихое время,по которому не мучает ностальгия, и в которое нет желания вернутся.
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7k
albedo Час назад
Лихие 90-е в фото. Часть 2
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12k
Алексей 2 часа назад
Вот какая страная фигня - в период смуты, власть не прессовала несогласных с ее решениями и не разгоняла выступления ее противников.
А в период "стабильности", зачем-то принимает законы, по которым несогласные с ее действиями, должны согласовывать с ней же, свои протесты.
А несогласных, называет "революционерами" и всячески третирует.
А что мешает рассматривать несогласных, как оппозицию? В любой стране мира подобные явления существуют для обращения внимание власти на проблемные моменты.
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2k
x3matic Алексей 2 часа назад
А где она оппозиция?Назови хоть одного.Те которые выдают себя за оппзицию,откровенные агенты иностранных спецслужб,предатели или просто идиоты от рождения.Посмотри их родословную,сплошные гои, Власовцы и прочая шваль не добитая.
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12k
Алексей x3matic Час назад
Т.е. те люди, которые рассказывают о коррупции, сразу записываются в "агенты, предатели" и пр.?
А официальные "оппозиционеры", получающие награды от действующей власти, они и есть?
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1k
Бровеносец в потёмках Алексей 43 минуты назад
Потому власть и не прессовала, что это было время смуты. (Почти не прессовала, да. Про октябрь 1993 мы скромненько умолчим. И про развязанную чеченскую войну. И про ежедневную стрельбу на улицах, стрелки и убийства. Зачем нам, правда? Как говорится - кто старое помянет, ну и далее по тексту) Ну какая же замечательная у нас была власть в это смутное время! Главное ведь что, главное протестовать можно было свободно. Правда это ровным счётом ничего не меняло, хоть ты обпротестуйся. Вон, шахтёры сколько тогда касками стучали у белого дома, а? А всё прочее - тьфу, мелочи какие. На сколько миллионов население России просело за те 10 лет, уважаемый? Третируют тебя, блин. Придурок. Да нам эти годы до сих пор аукаются
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342
AvtoPerekup x3matic 14 минут назад
Гой - слово, используемое еврейским народом для обозначения человека, который не является евреем.
---------------------------------------------- Ну куда нам гоям, до жидов захвативших Россию матушку!!!
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459
LinkLine 2 часа назад
ща [мат] опять набегут боты путриоты, и будут нытьем своим за.ебывать сопли на кулак наматывать
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Ща начнется
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25k
Антон 2 часа назад
Самое грустное в том, что люди, кричащие о плохих 90-ых и плохих правителях хвалят нынешнего правителя, который кровь от крови той власти. И кричат, как моль поднял Россию. Если считать, что сначала отняли 100 процентов, а потом вернули 20 - то да, конечно, поднял. Пока не сдохнет, будет тащить лямку олигархического общака до упора.
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9k
Bill Антон 2 часа назад
Ты ваще в курсе когда Путин стал президентом? Чё он у тебя отнял?
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7k
albedo Bill Час назад
Напомнило:
Напомнило:
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
да ничего такого "лихого" тогда не было. движуха была, были надежды. сейчас полный застой
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7k
albedo Дельфин Красивый Час назад
Движуха куда - вот сюда?
Эти люди стоят ради удовольствия?
Движуха куда - вот сюда? Эти люди стоят ради удовольствия?
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459
LinkLine albedo 57 минут назад
эти люди, спекулянты, в то время магазины чаще всего закрывались рано вечером, а люди идя с работы не успевали, вот такие спекулянты с небольшой накруткой хорошо выручали! а ты [мат] суешь эту фотографию без объяснения налево и направо, и плюс ко всему даже по фото видно что торгуют товаром, значит деньги есть и есть товар!
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7k
albedo LinkLine 49 минут назад
магазины чаще всего закрывались рано вечером,
-------------------------------------
Придурок малолетний.

На фото посмотри - ДЕНЬ!! Зима -какой вечер!!!
КАКИЕ МАГАЗИНЫ закрывались рано!?
Блин, тебе лет 12 что ли, что ты не застал этих круглосуточных ларечников.!!!

магазины чаще всего закрывались рано вечером, ------------------------------------- Придурок малолетний. На фото посмотри - ДЕНЬ!! Зима -какой вечер!!! КАКИЕ МАГАЗИНЫ закрывались рано!? Блин, тебе лет 12 что ли, что ты не застал этих круглосуточных ларечников.!!!
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459
LinkLine albedo 45 минут назад
придурок это ты! хамло.. соси говно через тряпку
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7k
albedo LinkLine 44 минуты назад
Не делись со мной своим опытом. Сосания дерьма.

Ты, несешь такую чушь, что тебе явно лет меньше, чем моему коту.
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27k
lem02 2 часа назад
Пу встречается с жителями села...
Пу встречается с жителями села...
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1k
khvatich lem02 2 часа назад
Возможно Вас обманули и это фотография с церемонии вступления в должность президента. Там есть такая штука, "регламент". Регламент в США на 2й фото.)))
Возможно Вас обманули и это фотография с церемонии вступления в должность президента. Там есть такая штука, "регламент". Регламент в США на 2й фото.)))
Возможно Вас обманули и это фотография с церемонии вступления в должность президента. Там есть такая штука, "регламент". Регламент в США на 2й фото.)))
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4k
uutb 2 часа назад
Комментарий к фото
Это ни разу не "Тайфун"! Это лодки проекта 671РТМ, 671РТМК "Щука"! А, тайфун вот:
Это ни разу не "Тайфун"! Это лодки проекта 671РТМ, 671РТМК "Щука"! А, тайфун вот:
Это ни разу не "Тайфун"! Это лодки проекта 671РТМ, 671РТМК "Щука"! А, тайфун вот:
Это ни разу не "Тайфун"! Это лодки проекта 671РТМ, 671РТМК "Щука"! А, тайфун вот:
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7k
Караганда 3 часа назад
просто чудное время-от слова "чудеса"-всё кудат исчезло внезапно-но появились внезапно милиардеры.
-на все вопросы может ответить рыжеватый-но он не хочет.
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