Лихие 90-е в фото. Часть 2

Под 90-е года можно смело заводить отдельную рубрику, настолько там много было всего яркого, необычного, веселого и конечно драматичного. Жизнь бурлила, как котёл в аду.
Первая часть здесь: часть 1
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1992. 3 января. Лица встревоженных пожилых женщин в очереди за яйцами, отражают их озабоченность тем, что цены на продукты питания выросли более чем вдвое за один день
1992. 27 января. Мария Зубаткина копается в мусорной свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев
1992. 30 января. Анна Веселова и ее парень собираются открыть магазин высококлассной одежды. Супруги уже вложили 900 000 руб
1992. 19 февраля. Дети едят бутерброды с продукцией компании Delmonte. Начались поставки продовольственной помощи ЕЭС
1992. 20 февраля. Продажа ирландской, французской и немецкой говядины на центральном рынке по цене от 30 до 59 руб.
1992. 15 марта. Прокоммунистический, антиреформенный митинг на Красной площади во главе с группой под названием «Трудовая Россия»
1992. 11 апреля. Казань. Протестующие требуют независимости Татарстана от России. Президент Всетатарского общественного центра Марат Мулюков
1992. 29 апреля. Похороны великого князя Владимира Кирилловича Романова, главы Императорского дома Романовых. Он был похоронен в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На снимке: дочь великого князя великая княгиня Мария Владимировна и ее сын в
1992. 7 мая. Москва. Советская лётчица, полковник, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза Валентина Гризодубова
1992. 22 мая. Визит президента Польши Леха Валенсы в Россию. Встреча с президентом России Борисом Ельциным
1992. 17 июня. Президент США Джордж Буш-старший и президента Российской Федерации Борис Ельцин позируют вместе на лодке во время круиза по реке Северн, Мэриленд
1992. 24 июня. Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Российской Федерации в своем кабинете
1992. 30 июня. Гвардии генерал-майор А. И. Лебедь на танке. С 27 июня 1992 года А. И. Лебедь приказом генштаба РФ был назначен командующим 14-ой гвардейской общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье
1992. 6 сентября. Елена Боннер и Памела Коэн, президент «Объединения советов в поддержку советских евреев», принимают участие в симпозиуме по российско-американскому сотрудничеству в области прав человека
1992. 11 сентября. Рональд Рейган и его жена Нэнси, Михаил Горбачев и его жена Раиса на церемонии вручения премии имени Альберта Швейцера
1992. 1 января. Издательство «Правда», работающее только 3 дня в неделю из-за нехватки бумаги(сейчас пригляделся - скорее всего дата неправильная. На газете 8 марта).
Авторский пост
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Ой, вей! Ну, вот и показались настоящие бенефициары перестройки мистера Горби и прихватизации господина Ельцина. Если кто и поимел профит от страданий России, так это евреи и Израиль.
А в период "стабильности", зачем-то принимает законы, по которым несогласные с ее действиями, должны согласовывать с ней же, свои протесты.
А несогласных, называет "революционерами" и всячески третирует.
А что мешает рассматривать несогласных, как оппозицию? В любой стране мира подобные явления существуют для обращения внимание власти на проблемные моменты.
А официальные "оппозиционеры", получающие награды от действующей власти, они и есть?
---------------------------------------------- Ну куда нам гоям, до жидов захвативших Россию матушку!!!
Эти люди стоят ради удовольствия?
-------------------------------------
Придурок малолетний.
На фото посмотри - ДЕНЬ!! Зима -какой вечер!!!
КАКИЕ МАГАЗИНЫ закрывались рано!?
Блин, тебе лет 12 что ли, что ты не застал этих круглосуточных ларечников.!!!
Ты, несешь такую чушь, что тебе явно лет меньше, чем моему коту.