30 мемов на тему уходящего года

2020-й год - какая-то бесконечная череда проблем и катастроф. Люди устали и ждут света в конце туннеля, а чтобы ждать было не так грустно, развлекаются созданием мемов и шуток про уходящий год. Вот целая подборка на эту тему: сравнение 2020-го с отвратительной едой, неисправными вещами или проектами, которые "не взлетели". Что ж, эти картинки на сто процентов отражают все, что мы думаем о происходящем.

0

1. 0

×

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7. 0

8. 0

9. 0

10. 0

11. 0

12. 0

13. 0

14. 0

15. 0

16. 0

17. 0

18. 0

19. 0

20. 0

21. 0

22. 0

23. 0

0

25. 0

26. 0

27. 0

28. 0

29. 0