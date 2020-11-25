30 мемов на тему уходящего года

2020-й год - какая-то бесконечная череда проблем и катастроф. Люди устали и ждут света в конце туннеля, а чтобы ждать было не так грустно, развлекаются созданием мемов и шуток про уходящий год. Вот целая подборка на эту тему: сравнение 2020-го с отвратительной едой, неисправными вещами или проектами, которые "не взлетели". Что ж, эти картинки на сто процентов отражают все, что мы думаем о происходящем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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