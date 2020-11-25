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30 мемов на тему уходящего года

30 мемов на тему уходящего года (31 фото)

Автор:
25 ноября 2020 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   2020 год   если бы   мемы   приколы   приколы 2020   шутки   юмор   
1652
31
2020-й год - какая-то бесконечная череда проблем и катастроф. Люди устали и ждут света в конце туннеля, а чтобы ждать было не так грустно, развлекаются созданием мемов и шуток про уходящий год. Вот целая подборка на эту тему: сравнение 2020-го с отвратительной едой, неисправными вещами или проектами, которые "не взлетели". Что ж, эти картинки на сто процентов отражают все, что мы думаем о происходящем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2020   2020 год   если бы   мемы   приколы   приколы 2020   шутки   юмор   
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
30 мемов на тему уходящего года
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13k
Генка Полчаса назад
Но есть-же люди, которым 20-й год очень понравился! Почему только негатив слышен?
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11k
Сергей 2 часа назад
30 мемов на тему уходящего года
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705
евгений 2 часа назад
Пиццу с бананами и анчоусами (или что там) я бы попробовал)
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53k
Racer777 евгений 2 часа назад
Ты чё, серьёзно????

Меня от одного вида, едва не стошнило
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705
евгений Racer777 2 часа назад
Ну да, почему нет. В целях эксперимента
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830
Уля евгений 9 минут назад
А мисье знает толк в извращениях!
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