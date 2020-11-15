14.

В 1954 году хирург Владимир Демихов создал двухголовую собаку пересадив голову, плечи и передние лапы щенка на шею взрослой немецкой овчарки. Это событие стало мировой сенсацией. Позже он создаст еще около 20 двухголовых собак. Все такие собаки жили очень недолго, но эти эксперименты дали мощный толчок в развитии трансплантологии.