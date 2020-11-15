Подборка интересных ретро-фотографий
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9.
Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Тарлингтон в объективе Петера Линдберга для журнала VOGUE, 1988 г.
10.
AC/DC, 1975 год, Австралия
У электрического щита. Рост Ангуса Янга (в центре сверху) — 1 м 57 см
13.
Женское подразделение 30-й пехотной дивизии армии США в купальниках, касках и винтовках M1917 Enfield. 1935 год
14.
Первая двухголовая собака Владимира Демихова, 1954 год, Москва
В 1954 году хирург Владимир Демихов создал двухголовую собаку пересадив голову, плечи и передние лапы щенка на шею взрослой немецкой овчарки. Это событие стало мировой сенсацией. Позже он создаст еще около 20 двухголовых собак. Все такие собаки жили очень недолго, но эти эксперименты дали мощный толчок в развитии трансплантологии.
18.
Фил Блум первая актриса, которая появилась полностью обнаженной на голландском телевидении 28 июля 1967 года, что вызвало в то время скандалы и споры.
19.
Восточно-Берлинская пара возвращается домой после поездки по магазинам в Западный Берлин. После падения «Берлинской стены», 14.11.1989 г.
22.
Заводской двор завода N.100, 1944 год
Опытный завод N.100 был создан в 1942 году для изготовления проектируемых образцов танков.
27.
«Буран» приземлился, СССР, аэродром «Юбилейный», 15 ноября 1988
Орбитальный корабль «Буран» после выполнения автоматической посадки в сложных метеоусловиях на ВПП аэродрома «Юбилейный» Казахской ССР.
32.
Корову раскрашивают, чтобы предотвратить ночные автомобильные аварии, если она решит прогуляться перед сном
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С двухголовыми собаками - жёстко конечно.