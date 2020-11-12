Подборка интересных ретро-фотографий
×
5.
Одна из самых популярных телеведущих в СССР, Юлия Белянчикова была именно тем, кем и представлялась с голубых экранов — профессиональным врачом. В её передаче, можно сказать, лечился весь союз.
8.
Советский мальчик с игрушечным пулеметом идет по Красной площади с отцом, держась за авоську с товарами.
9.
Как научиться правильно танцевать медленный танец ...
Без медленного танца, или, как его называют в народе, «медляка», не обходится ни одна дискотека. С одной стороны, в нем нет ничего трудного…
10.
Тренинги, проходящие прямо в квартирах, менеджеров по продаже знаменитой продукции Гербалайф, 90-е годы.
12.
Костя Панфилов . Когда Костя вырастит, то сменит фамилию отца на фамилию деда. И станет Кинчевым.
14.
Ковбой и Конкорд, первая американская посадка Конкорда произошла в аэропорту DFW в сентябре 1973 года.
16.
Артист Спартак Мишулин со своей коллекцией значков. 1997 год. Фото Олега Ласточкина /РИА Новости
17.
Авторское название: "Первое путешествие"
"Из жизни москвичей" Родильный дом им. Н. К. Крупской, Москва, 1956, фото: Эммануил Евзерихин.
20.
Разморенная летней жарой девушка задремала на парковке в своем автомобиле, Вашингтон, июль 1942 года. Фото Marjory Collins
22.
Красная площадь
1914 год. Снимок со стороны Сенатской башни. Москворецкий квартал за хр.Василия Блаженного еще стоит. Памятник Минину и Пожарскому стоит на своем старом месте слева за кадром, как раз напротив Сенатской башни.
24.
Транспортный самолет США Douglas C-47 Skytrain пролетает над некрополем Гизы в Египте, 1943 год.
25.
Мишулин-Карлсон и Ольга Аросева в холле служебного входа / Театр Сатиры. Начало 1980-х. Фото Виталия Арутюнова/АПН.
31.
Москва, 1926. Вид Арбата из ресторана "Прага"
Можно сравнить все узнаваемо и почти все на месте за исключением начала, левой части улицы
33.
Сильвио Берлускони, 1977 г.
Кстати, на столе у бизнесмена Берлускони Магнум 357, так как он в то время опасался похищения мафией.
34.
Стюардессы Ту-144, историческая экспозиция. Летал он недолго, время регулярных полетов с перерывами с 1975 по 1978 год.
39.
Фермеры Макс и Мириам Ясгур, на земле которых был проведен «Woodstock», на следующий день после окончания фестиваля, 1969 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
- Старая и новая Москва в фотографиях
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Я там родился.
западные или советские?
А "убийца" ТУ-144 совсем не Конкорд, а ИЛ-86.
Что за херню я только что прочитал?