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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
12 ноября 2020 23:30
Метки: история   ретро   фото   
526
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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16  комментариев
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5k
Bjornsson 5 часов назад
Какого велосипеда? Не надо тупо копипастить.
Какого велосипеда? Не надо тупо копипастить.
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6k
МимоПроходил 37 минут назад
На 26 фотке не Екатеринослав, а Вена.
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29k
Azesh Час назад
В порядке ликбеза- Рональду это не фамилия футболиста, а второе имя, которое дал ему батя в честь актера-президента Рональда Рейгана.
В порядке ликбеза- Рональду это не фамилия футболиста, а второе имя, которое дал ему батя в честь актера-президента Рональда Рейгана.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
"Из жизни москвичей" Родильный дом им. Н. К. Крупской, Москва."
Я там родился.
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
"Конкорд" летал через океан (!) почти тридцать лет каждую неделю, ни одной серьезной аварии до парижской катастрофы в 2K. Это есть факт, никто в здравом уме и твердой памяти не будет его оспаривать. Что произошло с Ту-144 всем хорошо известно. Чьи технологии были круче
западные или советские?
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26k
a.fey Matthew Hopkins Час назад
ТУ-144 просто было некуда летать. И пассажиров для него не было. Не было в Москве столько пассажиров на Нью-Йорк. Да и денег таких у советских пассажиров не было. Билет на Конкорд туда и обратно стоил, начаиная с 12000 баксов.
А "убийца" ТУ-144 совсем не Конкорд, а ИЛ-86.
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6k
Matthew Hopkins a.fey 52 минуты назад
Т.е. делали Ту-144 исключительно понтов ради, и при этом абсолютно не рассчитывали на иностранные рынки - так? Вбухали кучу народных денег на разработку и производство 16 машин для того чтобы им "просто было некуда летать"?
Что за херню я только что прочитал?
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26k
a.fey Matthew Hopkins Полчаса назад
Его делали, в первую очередь, для полётов через СССР. От Москвы до Владивостока. И он летал. Совершал регулярные рейсы. А потом цены на нефть выросли и летать на нем стало очень дорого. Ну и параллельно отрабатывались технологии для сверхзвуковых бомбардировщиков.
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6k
Matthew Hopkins a.fey 13 минут назад
Цены на нефть выросли где? Правильно, на международных рынках. При чем тут СССР с его экономикой закрытого типа? СССР сам добывал и продавал нефть на иностранных рынках по рыночным ценам, а цена для внутреннего потребления не на биржах тогда назначалась.
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1k
Brevnault 4 часа назад
Комментарий к фото
Батя модник.
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
крутая фотка!
крутая фотка!
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10k
Хью́берт 4 часа назад
Скорее всего, что это мопед Рига-2 «Гауя».
Скорее всего, что это мопед Рига-2 «Гауя».
Скорее всего, что это мопед Рига-2 «Гауя».
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