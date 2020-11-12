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"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании

"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании (5 фото)

Автор:
12 ноября 2020 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: испания   реставрация   статуя   фасад   фейл   фото   юмор   
1218
5

В Испании во время ремонтных работ случайно откололось лицо у статуи девушки, находящейся на фасаде одного из столетних зданий в центре города. Кто-то решил отреставрировать (или исправить свою ошибку) и слепил новое лицо. Теперь сложно понять, что перед нами именно девушка...

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Метки: испания   реставрация   статуя   фасад   фейл   фото   юмор   
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9  комментариев
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4k
Летучий Мыш 54 минуты назад
Она и до этого на барана как то недобро смотрела, но теперь животинка прям в панике
Она и до этого на барана как то недобро смотрела, но теперь животинка прям в панике
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2k
Запускайте Берлагу! 5 минут назад
"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании
"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании
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1k
Пачо Эррера 23 минуты назад
"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании
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1k
флоМастер 41 минуту назад
есть у меня мастер один - исправит
есть у меня мастер один - исправит
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7k
MakDag 43 минуты назад
Стоит статуя в лучах заката...
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9k
Serg2001 48 минут назад
Еще одна жертва неумелой реставрации. Называется "пушистый Христос"
Еще одна жертва неумелой реставрации. Называется "пушистый Христос"
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3k
SSD 50 минут назад
...а мне понравилось. Стало лучше.
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625
Тамара Коршунова 51 минуту назад
Шо??Опять???
Шо??Опять???
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21k
Франц Лефорт 59 минут назад
Я художник,я так вижу.....
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