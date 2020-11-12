"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании

В Испании во время ремонтных работ случайно откололось лицо у статуи девушки, находящейся на фасаде одного из столетних зданий в центре города. Кто-то решил отреставрировать (или исправить свою ошибку) и слепил новое лицо. Теперь сложно понять, что перед нами именно девушка...
Талантливый художник Антонио Капел из города Паленсия поделился в Facebook фотограйией здания после реставрации. Лицо девушки на фасаде сильно изменилось, на что обратил внимание Антонио. Во время реставрации здания строители случайно откололи лицо статуе и было принято решение отреставрировать его тоже.
Похоже, некто просто сделал отверстия в штукатурке, имитирующие глаза и рот. Предположительно бугорок посередине - нос, но это не точно. Антоние уточил, что по его мнению, скульптура теперь похожа на мультяшного персонажа или плохую шутку.
Для сравнения художник показал другие статуи на фасаде. Рядом с ними отреставрированная барышня неназванного художника выглядит неуместно и смешно. Жители Испании и просто неравнодушные комментаторы поддержали художника, выразив недоумение от проделанной работы.
Юзеры понадеялись, что вскоре правительство города заметит эту статую и всё-таки отреставрирует её заново, но уже лучше.
В них внезапно нашли реликвии, имеющие важное историческое значение. Каждое открытие совершили случайно, и каждое из них удивило исследователей, настолько они были неожиданными.
Источник:
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