"Это шутка?": неизвестный оригинально отреставрировал статую в Испании

В Испании во время ремонтных работ случайно откололось лицо у статуи девушки, находящейся на фасаде одного из столетних зданий в центре города. Кто-то решил отреставрировать (или исправить свою ошибку) и слепил новое лицо. Теперь сложно понять, что перед нами именно девушка...