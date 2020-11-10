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Техника безопасности - это для слабаков!

Техника безопасности - это для слабаков! (20 фото)

Автор:
10 ноября 2020 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: адреналин   люди   техника безопасности   фото   экстрим   
1108
20
На эти "подвиги" можно смотреть с ужасом или восхищением... Главное - ни в коем случае не пытаться их повторять!
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Метки: адреналин   люди   техника безопасности   фото   экстрим   
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33k
Example 6.2.6 17 минут назад
Ну, им же потом с инвалидностью жить, или вообще не жить. Люди взрослые, сами отвечают за свои поступки.
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4k
Vallek 3 минуты назад
12, 16 - да, нельзя, но безопасно. Правила всех моментов не охватят, а подготовка и организация работы по уставу ТБ займет прорву времени и сил. Если голова соображает и умеет оценивать риски, то можно.
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30k
Олег 11 минут назад
Многое из показанного вполне жизнеспособно.
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3k
Ыукп 16 минут назад
Все говорят, чем написаны правила ТБ. но как-то забывают, что требования к новичку и мастеру совершенно разные. Что для мастера нормальные условия работы, для новичка это травмы.
И это, если следовать всем правилам, то работу можно никогда не закончить. Либо следование правилам выльются в такую копеечку...
Просто все риски нужно просчитать. Так-то и на ровном месте споткнуться можно.
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