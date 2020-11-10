Техника безопасности - это для слабаков!

На эти "подвиги" можно смотреть с ужасом или восхищением... Главное - ни в коем случае не пытаться их повторять!
Пока одни люди неукоснительно соблюдают технику безопасности, другие умудряются одним своим движением нарушить все мыслимые правила. Даже от взгляда на фотографии таких бесстрашных товарищей сам по себе поднимается пульс, потеют ладошки и в кровь выбрасывается двойная доза адреналина (за себя и за них). В итоге снимки храбрецов превращаются в маленькие фильмы ужасов для тех, кто всё-таки печётся за свою жизнь.
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11. «Наняли плотника, чтобы он починил крышу»
Он решил поставить стремянку прямо на гору досок с ржавыми гвоздями.
17. На Вудстоке 1969 года всё было безумным
Команду звуковиков краном и в бочке поднимали на место их работы.
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Метки: адреналин люди техника безопасности фото экстрим
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И это, если следовать всем правилам, то работу можно никогда не закончить. Либо следование правилам выльются в такую копеечку...
Просто все риски нужно просчитать. Так-то и на ровном месте споткнуться можно.