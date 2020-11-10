Техника безопасности - это для слабаков!

Пока одни люди неукоснительно соблюдают технику безопасности, другие умудряются одним своим движением нарушить все мыслимые правила. Даже от взгляда на фотографии таких бесстрашных товарищей сам по себе поднимается пульс, потеют ладошки и в кровь выбрасывается двойная доза адреналина (за себя и за них). В итоге снимки храбрецов превращаются в маленькие фильмы ужасов для тех, кто всё-таки печётся за свою жизнь.