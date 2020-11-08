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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
08 ноября 2020 13:44
Метки: вопросы   находки   ответы   
1780
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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15  комментариев
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Ошибочка вышла.
Ошибочка вышла.
Ошибочка вышла.
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7k
Vacony 43 минуты назад
а самое первое - явно не стойка для слайдов, ну ни разу
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1k
rezus_44 45 минут назад
Комментарий к фото
Это не слуховой аппарат , это спаянные динамики для радиоприёмников , типа р-155 . Что нашли из того и спаяли )) Такую в сеть засунуть сгорит нахрен ))
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8k
ss 2 часа назад
Автор, смотри. Вот это зенкер:
Автор, смотри. Вот это зенкер: А это его устройство: А это определение слова "зенкер": "Зенкер (нем. Senker) многолезвийный (3 и более режущих кромок) режущий инструмент для обработки цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности. " А то, что у тебя на картинке, больше походит на разобранный сверлильный станок.


А это его устройство:
Автор, смотри. Вот это зенкер: А это его устройство: А это определение слова "зенкер": "Зенкер (нем. Senker) многолезвийный (3 и более режущих кромок) режущий инструмент для обработки цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности. " А то, что у тебя на картинке, больше походит на разобранный сверлильный станок.


А это определение слова "зенкер":
"Зенкер (нем. Senker) многолезвийный (3 и более режущих кромок) режущий инструмент для обработки цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности. "

А то, что у тебя на картинке, больше походит на разобранный сверлильный станок.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Копал на даче огород нашел вот это.. Мешок истлел хотя раньше был крепким..
Копал на даче огород нашел вот это.. Мешок истлел хотя раньше был крепким..
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Я Только спросить. 2 часа назад
Не знаешь, что это?
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71k
Я Только спросить. ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Выглядит как кожа но от старости очень ломкая..
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4k
Ya 2 часа назад
У друга надо было спрашивать, а здесь тебе такой лапши на уши навешают что долго снимать придется.

У друга надо было спрашивать, а здесь тебе такой лапши на уши навешают что долго снимать придется.
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6k
Nikita 3 часа назад
Меня поражает часто "увидел в доме у родителей....", " Дома у друга..." а у них спросить не судьба?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Nikita 2 часа назад
Зачастую и они не знают
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6k
Nikita ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Может и такое быть, согласен.. Это если дом купили старый с хламом. Ещё видел комменты, что купили на барахолке.... Спрашивается зачем, коль не знаешь что это?......
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Nikita Час назад
Ну барахольщтки это отдельная тема, а в штатах, я так понимаю, национальный спорт. Купить кучу барахла, потом понять, что зто и перепродать задорого. Был когда-тов 91г в Германии на флёмаркте, это ужас, какое барахло продают, даже нам из нищего союза это казалось диким...
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6k
Nikita ☣️Месть печенегов☣️ 49 минут назад
Ну, блошиные рынки есть везде. Но да... В штатах своя атмосфера
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