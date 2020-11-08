Ответ: "Это удобная тара для оливок. Вы переворачиваете ее вверх ногами, масло стекает вниз и взять оливку одну, две или дюжину намного легче. После же, чтобы они не высыхали и не портились, вновь переворачивают банку и оливки оказываются в масле"

3. "Что это за штуковина? Кто подскажет?"