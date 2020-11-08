Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это я нашел сегодня?"
Ответ: "Это стойка для удержания слайдов, используемая в проекторах старого образца"
2. "Что за колба такая странная?"
Ответ: "Это удобная тара для оливок. Вы переворачиваете ее вверх ногами, масло стекает вниз и взять оливку одну, две или дюжину намного легче. После же, чтобы они не высыхали и не портились, вновь переворачивают банку и оливки оказываются в масле"
3. "Что это за штуковина? Кто подскажет?"
Ответ: "Это слуховой аппарат старого образца без батареи, который питается от сети"
4. "Что это за штуковина? Выглядит как обычная деревянная статуэтка, но у птицы есть большой вырез в голове. Для чего он?"
Ответ: "Это резная подставка для очков. Сами очки, удерживаются на клюве у птицы, а сложенные дужки при этом ложатся в вырез"
5. "Я нашел это среди старых вещей у себя на чердаке. Чем это может быть?"
Ответ: "Это старые щипцы для кубиков льда"
6. "Что это за странная зеркальная стена в отеле?"
Ответ: "Это вешалка для верхней одежды и зеркало одновременно. Вы толкаете верхнюю часть зеркала внутрь, вешаете, к примеру, куртку на выступ, отпускаете верхнюю часть и она поджимает куртку, чтобы та не съехала и не упала"
7. "Заехал в новую квартиру, а в ней старый домофон. Кнопка с ключом открывает дверь, а что делает вторая кнопка?"
Ответ: "Это кнопка включения света в подъезде для гостей"
8. "Что это за инструмент такой странный?"
Ответ: "Это универсальная ручка для пилы, которую можно использовать как молоток"
9. "В старом, заброшенном помещении увидел такие корзины, свисающие с потолка. Зачем они?"
Ответ: "В эти корзины раньше шахтеры складывали свои личные вещи, перед тем, как надеть форму и отправиться под землю. Корзины поднимались вверх и помещение закрывалось"
10. "Только что жена принесла это домой и оставила на кухне. Что это такое?"
Ответ: "Это разделочная доска + сито, два в одном. Кто-то подумал, что так будет удобнее и объединил эти предметы"
11. "Что это я нашел у себя на участке?"
Ответ: "Справа - гвоздь для подковы, слева - "булавка" для лошадиной накидки, в которую животное облачают в непогоду"
12. "Что это я нашел в своем новом доме?"
Ответ: "Это тревожная кнопка охранной сигнализации"
13. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это магнит, судя по размеру и форме, он использовался в магнетроне большой мощности"
14. "Что это за металлические бруски?"
Ответ: "Они идут в наборе со специальными молотками. Набор в целом предназначен для устранения вмятин на кузове автомобиля"
15. "Что это я нашел в своем автомобиле?"
Ответ: "Это часть защелки бардачка. Наверняка вы недавно были в мастерской и его забыли вернуть на место"
16. "Столб с неким подобием клетки. Наткнулся на такой, гуляя по Уэльсу. Для чего он тут?"
Ответ: "Это своего рода маяк. Целая цепь из таких маяков была установлена по всей Англии в 1988 году в честь празднования 400-летия со дня разбития Испанской армады"
17. "У моего друга под раковиной установлен этот аппарат. Что это такое?"
Ответ: "Это рециркуляционный насос для горячей воды. Используя его, вам не придется ждать, пока из крана польется горячая вода, сливая при этом несколько литров холодной. Данный насос всегда будет поддерживать воду в горячем состоянии"
18. "Что это за штуковину я нашел в своем гараже? Помогите разобраться"
Ответ: "Это зенкер - инструмент с лезвиями, предназначенный для обработки металла"
19. "Что это такое, кто знает?"
Ответ: "Это специальные гвозди. Их вбивают в раствор между кирпичами наружной стены дома, если хотят подвесить цветочные горшки, фонари, скворечники - что угодно, относительно не тяжелое"
20. "Я сегодня нашел это на улице. Что это за штука?"
Ответ: "Это карманный микроскоп"
Источник:
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Понравилось38
А это его устройство:
А это определение слова "зенкер":
"Зенкер (нем. Senker) многолезвийный (3 и более режущих кромок) режущий инструмент для обработки цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности. "
А то, что у тебя на картинке, больше походит на разобранный сверлильный станок.