Подборка треша с алиекспресса

Алиекспресс не перестаёт удивлять своими смешными товарами, а так же подписями к ним :D
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Казалось бы обычное переводное тату, если бы не описание «Fk me-рогоносец временные тату Фетиш для Hotwife рогоносец».
Не только защитит от вируса, а и поможет найти твоей половинке те губы, которые она раньше не могла поцеловать.
Авторский пост
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Метки: алиекспресс товары юмор
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