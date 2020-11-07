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Подборка треша с алиекспресса

Подборка треша с алиекспресса (14 фото + 1 тянучка)

Автор:
07 ноября 2020 14:51
Сообщество : Юмор
Метки: алиекспресс   товары   юмор   
1963
14
1
Алиекспресс не перестаёт удивлять своими смешными товарами, а так же подписями к ним :D
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Метки: алиекспресс   товары   юмор   
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14  комментариев
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25k
Игорь 2 часа назад
Какой-то у вас треш банальный. С некоторых пор прям на заглавной странице Алика такой треш, прям дерьмом воняет. А вы говорите товары, если в самом начале такое говнецо...

Какой-то у вас треш банальный. С некоторых пор прям на заглавной странице Алика такой треш, прям дерьмом воняет. А вы говорите товары, если в самом начале такое говнецо...
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951
anton 5 минут назад
Мир ипанулся, китайцы с удовольствием клепают подручные средства ему (миру)
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146
С миру по нитке 13 минут назад
А мне баб все резиновых предлагают откуда они знают что я холостяк
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46k
alertol 2 часа назад
Я первый раз на алик когда зашёл, искал компьютерные комплектующие (а там стандартная тема, если ты посмотрел например процессор то в рекомендациях у тебя будут другие процессоры, оперативка, жёсткие диски итд) был немного удивлён, на второй же день в рекомендованных стоит 'дилдо' типа "возможно вам понравится ещё и это" (я конечно в европе живу, и в танки играю, но не настолько же...)
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686
alalab Автор поста alertol Час назад
Ну а что? Процессор через годы активного использования жужжит так же
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8k
Гуляка alalab Полчаса назад
Процессор не жужжит. Там просто нечему...
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192k
Северное сияние 2 часа назад
Подборка треша с алиекспресса
Подборка треша с алиекспресса
Подборка треша с алиекспресса
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да круто , почему трэш ?
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16k
SolomonA 2 часа назад
Больше удивляет не шлем для курицы, а то, что кто-то пытается его на нее надеть!

Больше удивляет не шлем для курицы, а то, что кто-то пытается его на нее надеть!
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1k
ПавлиноУткоЁж SolomonA 2 часа назад
А, идиот, покупающий шлем для курицы, с какой целью его покупает? Для "посмотреть" или на полочку положить?)
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16k
SolomonA ПавлиноУткоЁж 40 минут назад
Почему сразу - идиот? Может у человека далеко идущие планы. Может он ее за руль посадит? А что - вон сколько кур на дорогах ездят!
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19k
turyst ПавлиноУткоЁж Полчаса назад
Как тут без шлема-то?
Как тут без шлема-то?
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119
Stazis 2 часа назад
Уже писали, что кто-то проверил- шлем для курицы маленький)))
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74
Умница-красавица Stazis Час назад
Не на того петушка надевали
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alalab

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