Поздравляю весь советский народ с праздником - Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции!
P.C. Ну а всяких там буржуинов, гейропейцев и прочих пиндосов просьба не дёргаться. Праздник цепных шавок империализма был 4-го числа. Так что власовцы, и прочая контра недодавленная, можете быть свободны. Вас, фашистов, этот праздник не касается.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Команданте: редкие архивные снимки Че Гевары
- В 150 Ленин дедушка опять: подборка фактов к юбилею вождя революции
- Почему на Красной площади 7 ноября проводились парады?
- 10 малоизвестных фактов об организаторе Октябрьской революции Ульянове-Ленине
- Царская Россия глазами Максима Дмитриева
Метки: 7 ноября революция с праздником
68
Понравилось68
Новости партнёров
Загрузка...
А автор поста - лживый пёс, оборотень, кремлебот с власовской тряпкой на аватарке.
Однополярный американоцентричный мир сдыхает в корчах.
Многополярный мир (а, по сути, хаос), как оказалось, недопустим, а значит - невозможен.
Как вернуть стабильность и перспективу в мир?
Выход - в возвращении разделения мира на две сферы влияния ("добрый и злой полицейские").
Вопросов тут два:
1. Кто будет вторым полюсом?
2. Какие ценности будет продвигать этот второй центр силы?
Из всех возможных кандидатов (Китай, Россия, ИГИЛ, Европа) РФ наибольшим образом подходит для этой роли. Проблема - в отсутствии у неё оригинального образа будущего, на которое могли бы ориентироваться союзники и сателлиты. По сути, современная Россия - это ущербное издание США. А зачем ориентироваться на ущербное издание, если есть роскошный оригинал? Мантры типа "У России два союзника - армия и флот" годны только для самоутешения.
А вот социализм советского типа давал очень привлекательный "образ будущего". Тридцать лет идеологических потуг "новых русских" не произвели на свет ничего сравнимого. Если Россия хочет сохраниться в качестве влиятельного игрока - ей придётся обратиться к прошлому опыту. Пока элиты балуются со старорежимным "Православие. Самодержавие. Народность". Но безуспешно.
Так что СССР 2.0 не имеет альтернативы. Рано или поздно к нему придётся вернуться. И лучше рано.
С праздником всех!
Есть у нас праздник Великого Октября. Но празднуем мы его в ноябре. И так у нас всё
В газпроме не работаю, а анекдоты читал ещё при FIDO.
Не знаю, чё ты так задёргался сразу с пеной у рта.