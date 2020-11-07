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С праздником!

С праздником! (2 фото + 1 гиф)

Автор:
07 ноября 2020 09:36
Метки: 7 ноября   революция   с праздником   
441
3
Поздравляю весь советский народ с праздником - Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Авторский пост

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Метки: 7 ноября   революция   с праздником   
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1k
Outcast 4 часа назад
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С праздником!
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1k
Большой Ух 9 минут назад
Для нас, советских людей - это самый главный праздник! Ура!
А автор поста - лживый пёс, оборотень, кремлебот с власовской тряпкой на аватарке.
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1k
Alex 57 минут назад
С праздником!
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1k
V2.Smirnov Час назад
Ура!
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9k
Олегbl4 2 часа назад
С праздником!
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1k
веселый просто 2 часа назад
День 7 ноября красный день календаря.
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2k
Владлен Николаев 2 часа назад
Современная монетаристская цивилизация дестабилизирована.
Однополярный американоцентричный мир сдыхает в корчах.
Многополярный мир (а, по сути, хаос), как оказалось, недопустим, а значит - невозможен.
Как вернуть стабильность и перспективу в мир?
Выход - в возвращении разделения мира на две сферы влияния ("добрый и злой полицейские").
Вопросов тут два:
1. Кто будет вторым полюсом?
2. Какие ценности будет продвигать этот второй центр силы?
Из всех возможных кандидатов (Китай, Россия, ИГИЛ, Европа) РФ наибольшим образом подходит для этой роли. Проблема - в отсутствии у неё оригинального образа будущего, на которое могли бы ориентироваться союзники и сателлиты. По сути, современная Россия - это ущербное издание США. А зачем ориентироваться на ущербное издание, если есть роскошный оригинал? Мантры типа "У России два союзника - армия и флот" годны только для самоутешения.
А вот социализм советского типа давал очень привлекательный "образ будущего". Тридцать лет идеологических потуг "новых русских" не произвели на свет ничего сравнимого. Если Россия хочет сохраниться в качестве влиятельного игрока - ей придётся обратиться к прошлому опыту. Пока элиты балуются со старорежимным "Православие. Самодержавие. Народность". Но безуспешно.
Так что СССР 2.0 не имеет альтернативы. Рано или поздно к нему придётся вернуться. И лучше рано.
С праздником всех!
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2k
Aristarx 2 часа назад
С праздником Товарищи!!!!
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2k
Красаучег) 2 часа назад
И вноооовь продолжается бой..
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−6
Soud 3 часа назад
Красножопые начинают праздновать начало убийства тысяч русских людей. Ничего нового от русофобов и не ожидаешь.
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119k
Игорь Автор поста Soud 3 часа назад
О ещё одна шавка империализма с цепи затявкала. Что бот виртуальный, фашиков припекает?
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18k
BillyBonzz 4 часа назад
Ну да, голодранцы - гей гоп до кучи!(Пролетарии всех стран - соединяйтесь!)
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13k
Alex ASK 4 часа назад
Из ста-а-а-арых советских анекдотов:
Есть у нас праздник Великого Октября. Но празднуем мы его в ноябре. И так у нас всё
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119k
Игорь Автор поста Alex ASK 4 часа назад
У вас, да, всё вот так.
У вас, да, всё вот так.
У вас, да, всё вот так.
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13k
Alex ASK Игорь 3 часа назад
А у кого "у вас"?
В газпроме не работаю, а анекдоты читал ещё при FIDO.
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119k
Игорь Автор поста Alex ASK 3 часа назад
У тех кто анеки серьёзно обсуждать пытается. Ну в общем у тех кого просили не дёргаться.
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13k
Alex ASK Игорь 3 часа назад
Очень странная реакция на безобидный анекдот советской эпохи.
Не знаю, чё ты так задёргался сразу с пеной у рта.
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119k
Игорь Автор поста Alex ASK 3 часа назад
Ну так и я вам два анека рассказал. Вот вы и задёргались. Так что вы про себя точно подметили.
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13k
Ser 4 часа назад
Хм... с настоящим праздником ноября! С днём Великой Октябрской Социалистической Революции, а не дополнительным выходным перед ним!
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5k
Шурави 5 часов назад
Да будет срач! Или не? А вообще, всех с праздником!
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31k
Элек Мек 5 часов назад
С Праздником!!!
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