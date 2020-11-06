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Юмор про русский язык - суровый и беспощадный

Юмор про русский язык - суровый и беспощадный (14 фото)

Автор:
06 ноября 2020 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
1646
14
Нюансы русского языка, которые могут вызвать закипание мозга у большинства иностранцев
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Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
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27k
KiploksAKS 5 часов назад
Ну, с английскими числительными тоже не всё просто.
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6k
Женя Час назад
Многие считают, что русский язык логичен. А попробуйте объяснить иностранцу почему стакан на столе стоит, вилка лежит, а птичка на дереве сидит…

Например перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде горизонтальные, но на столе стоят.

Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка–то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как–то лезет в логику «вертикальный–горизонтальный», то сидение это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять…

Может показаться, что сидение атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.

Можно вывести теорию: то, что скорее вертикальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что скорее горизонтальное, чем вертикальное оно лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарелку – она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет лежать.

Тут же на ходу выводится еще одна теория: тарелка стоит, потому что у неё есть основание, она стоит на основании. Теория немедленно разбивается в хлам о сковородку – у нее нет основания, но она всё равно стоит. Чудеса.

Хотя если её засунуть в мойку, то там она будет лежать, приняв при этом положение более вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашивается вывод, что всё, что готово к использованию, стоит.

Но вот возьмём еще один предмет – мяч обыкновенный детский. Он не горизонтальный и не вертикальный, при этом полностью готов к использованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч стоит?
Если мяч не выполняет роль куклы и его не наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет лежать.

Усложним задачу – положим мяч в тарелку, а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает тарелка?

Если иностранец дослушал объяснение до конца, то всё, его мир уже никогда не будет прежним. В нём появились тарелки и сковородки, которые умеют стоять и лежать – мир ожил!
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1k
Дмитрий Час назад
"Как НИ пытались"!
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11k
Алекс 3 часа назад
- Есть есть?
- Есть нет. Пить есть.
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49k
Андрей 4 часа назад
Велик могучим русский языка!
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Французам вообще стоило бы помолчать, учитывая, как переводится 80, а тем более 90:
80 - quatre-vingt (четыре-двадцать)
90 - quatre-vingt-dix (четыре-двадцать-десять)
Французам вообще стоило бы помолчать, учитывая, как переводится 80, а тем более 90: 80 - quatre-vingt (четыре-двадцать) 90 - quatre-vingt-dix (четыре-двадцать-десять)
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1k
Mibud 4 часа назад
Я как то раз пытался объяснить швейцарцу, почему замена одной буквы радикально меняет значение слова, да еще и ударение при произношении - БОЛОТО, ЗОЛОТО, ДОЛОТО...
НЕ СМОГ...
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2k
Nitroglicerin 4 часа назад
Родился и вырос в Беларуси, всегда путался в родах существительных. В школе никак не мог допереть, почему слова "боль","сАбака","мАзоль","фальш_","шаль"-мужского рода! Да и вообще-не язык, а 3,14здец какой-то.
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3k
Wolf Nitroglicerin 3 часа назад
Потому что они женского рода.
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